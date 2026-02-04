Streda4. február 2026, meniny má Veronika, zajtra Agáta

EÚ spúšťa nový úrad proti praniu špinavých peňazí: Plne funkčný bude až v roku 2028

FRANKFURT NAD MOHANOM - Nový Úrad EÚ na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (AMLA), ktorý vzniká v nemeckom meste Frankfurt nad Mohanom, v stredu oznámil, že by mal byť plne funkčný v roku 2028. Vytýčil tiež svoj plán, ako sa chce vysporiadať s rizikami, ktoré predstavujú kryptomeny a iné nové platobné kanály. Informovala o tom agentúra Reuters.

EÚ sa rozhodla zriadiť AMLA, aby mohla lepšie koordinovať boj proti nezákonným cezhraničným finančným aktivitám. Úrad bude priamo dohliadať na 40 najrizikovejších finančných subjektov a bude môcť kontrolovať spoločnosti, ktoré umožňujú ľuďom obchodovať s kryptoaktívami a uchovávať ich. V závažných prípadoch alebo pri opakovanom porušení zákona bude mať tento právomoc uvaliť aj sankcie.

Prvý celoeurópsky úrad svojho druhu

AMLA bude prvým celoeurópskym orgánom svojho druhu. Návrh na jeho vytvorenie bol predložený v roku 2021 po veľkom škandále týkajúcom sa praní špinavých peňazí, ktorý poukázal na nedostatočné obranné mechanizmy EÚ v boji proti nelegálnym finančným transakciám.

V najnovšom vyhlásení sa uvádza, že úrad ešte v tomto roku dokončí svoju metodiku pre posudzovanie rizík a výberové konanie sa začne v roku 2027. AMLA uviedol, že už splnil svoj pôvodný cieľ na rok 2025 prijať 120 zo 432 plánovaných zamestnancov.

Nová kapitola v boji proti praniu špinavých peňazí

„AMLA otvára novú kapitolu v boji Európy proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, pričom prechádza od nesúrodých národných opatrení k jednotnému systému založenému na analýze rizík, ktorý zohľadňuje zložitosť súčasných zločineckých sietí,“ uviedla riaditeľka AMLA Bruna Szegoová.

Riziká kryptomien a nových platobných metód

Ako príklady rodiacich sa rizík v tejto oblasti sa v pláne úradu uvádzajú vývoj na trhu s kryptomenami alebo nové spôsoby platenia. Tieto výzvy, medzi ktoré patria aj inovatívne cezhraničné metódy zločineckých skupín, si podľa riaditeľky vyžadujú špičkový orgán s kvalitnou správou.

Cez kryptomeny sa minulý rok podľa odborníkov prepralo najmenej 82 miliárd dolárov. Päť rokov predtým to boli asi len desať miliárd dolárov. Napriek nárastu sa však drvivá väčšina financovania terorizmu uskutočňuje prostredníctvom klasických peňazí, uviedla agentúra Reuters.

