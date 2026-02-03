Lajčákom to nekončí: Epsteinove operácie v PREŠOVE, dvojkolesové žihadlo a ambiciózna nezvestná modelka!

PREŠOV - Je známe, že americkým ministerstvom spravodlivosti zverejnené takzvané Epstein files odhaľujú nielen správy bývalého poradcu premiéra Miroslava Lajčáka, ale zasiahli do viacerých životov prominentnejších osobností. Na Slovensku mal pritom Jeffrey Epstein ešte ďalší záujem. Stopy z najnovšie zverejnených súborov nás zavedú až na východ Slovenska, presnejšie do Prešova. Tam si už dnes nebohý finančník vyhliadol ženu, z ktorej sa stala úspešná modelka a pilotka. To však nie je celý príbeh.
Prípadu sa podrobnejšie venovali Aktuality.sk. Ukazuje sa totiž, že Epstein na Slovensku nemal len záujem o ovplyvňovanie politických predstaviteľov, ale aj o ženské osadenstvo. Z čerstvo zverejnených vyše 3,5 milióna dokumentov sa ukazuje, že nebohý sexuálny predátor sa na Slovensku zameriaval aj na istú rodinu z Prešova, kde sa nachádzala aj Nadia Marcinková, dcéra známeho miestneho architekta Petra Marcinka.
Sexi pilotka z Prešova
Dokumenty ženu uvádzajú ako "pilotku Epsteina". Je známe, že tento človek sa často presúval letecky v čase, keď bol v centre populárnych a vplyvných osobností planéty. Medzi týmito ľuďmi evidentne nechýbala ani Marcinková, ktorá sa v spisoch uvádza ako Nadia M.
"Naša rodina kvôli nemu roky čelí rôznym atakom, už sme sa o sebe z médií dozvedeli všetko možné. Nechcem sa k tomu vracať, preto to nebudem komentovať," reagoval pre Aktuality otec Marcinkovej a známy architekt Peter Marcinko. Zo zverejnených dokumentov je totiž evidentné, že prebiehali aj platby realizované v Prešove a nechýbajú ani bežné výdavky v komerčných prevádzkach či v známom hračkárstve. Tieto výdavky však nikoho priamo nespájajú s Marcinkovou a ich hlbší význam nateraz zostáva nejasný.
Nadupaný Harley-Davidson ako dar?
Značnú pozornosť budí aj písomné vyhlásenie Epsteina ešte z júna roku 2006, kde osobne deklaruje, že motocykel Harley-Davidson Fat Boy daroval Marcinkovej otcovi z Prešova bez toho, aby si za to niečo vypýtal. Dovezený bol z USA a na Slovensku mal colnú hodnotu 9 905 dolárov.
Dokumenty odtajňujú aj rôzne účtovné uzávierky a poštové zásielky Epsteina. Jedna z nich je adresovaná osobe "Nadia Peter Marcinko". Iný balík zas smeroval na meno Katarína S., opäť na prešovskú adresu. Dôvod zásielok a aj ich obsah ostáva tiež neznámy.
Aktivity v Prešove
Epsteinove aktivity v strednej Európe sa mapujú aj do polovice nultých rokov. Ešte pred platbami v Prešove sa objavujú aj transakcie v Prahe a dokonca Epsteina spájajú aj s aktivitami v modelingu v Českej republike.
Po týchto platbách však opäť nastupujú platby v Prešove. Ide aj o predajňu hračiek Dráčik. Nie je možné identifikovať, čo si za tieto peniaze v tomto obchode kto kupoval. Nadia však bola v niektorých súdnych spisoch označovaná ako osoba, ktorá mala Epsteinovi pomáhať s kontaktami na mladé dievčatá. Z dokumentov však vyplýva, že ich vzťah bol osobný a mal v sebe prvky emócií a citu.
Redakcia má kontakty so zdrojmi, ktoré Nadiu popisujú ako slušné, tiché a talentované dievča, ktorej nechýbalo ani nadanie v škole. Modeling ju zlákal až po strednej škole. Niekde na zahraničných cestách medzi Parížom, Tokiom a New Yorkom mala spoznať zvrhlíka Epsteina. Rodina však zrejme nemala vedomosť o Epsteinovom hriešnom živote za oponou.
Volanie o pomoc pred novinárom
Zaujímavo vyznieva aj dianie zo začiatku roku 2015, kedy začal rodine Marcinkovcov venovať značnú pozornosť aj britský Daily Mail. Išlo o novinára Bena Elleryho, ktorý sa snažil mapovať spojitosť medzi Epsteinom a Nadiou. Vycestoval zrejme aj na Slovensko, kde sa snažil s rodinou skontaktovať, po čom Nadia spozornela. "Ten muž priletel až sem a v Prešove sa pokúšal spojiť s mojimi rodičmi a teraz všetkým vypisuje, že sa so mnou chce porozprávať. Bolo by zlé vytvoriť facebookový profil a kontaktovať jeho priateľov s tým, že sa snažím napísať príbeh o ňom a jeho sexuálnom harašení na nevinných ľuďoch, rodinách a priateľoch?" píše sa v maile od Nadie Epsteinovi.
Nadia teda zrejme vnímala Elleryho počínanie ako obťažovanie jej blízkych a Epsteina okrem iného v ďalších mailoch žiadala aj o právnu pomoc a konzultácie. Nateraz tiež nie je jasné to, či takúto pomoc od finančníka aj dostala.
Komunikácia cez leteckú spoločnosť a následná zrada
Komunikácia týchto dvoch pokračovala cez e-maily aj po tom, čo sa Marcinková angažovala ako pilotka a vypisovala mu správy aj z pošty, ktorá javí známky firemnej schránky. Ide o firmu Aviloop. Marcinková sa stala výkonnou riaditeľkou v tejto firme.
Napriek tomu, že išlo o schránku firemnú, komunikácia medzi ňou a Epsteinom opäť ukazuje značné známky osobných emócií. Nadia mu v správach vyčíta jeho skoršie sľuby, ktore jej mal dať a že mu dôverovala už od osemnástich. Nadiu musel Epstein niečim poriadne zaskočiť a nahnevať, pretože otvorene píše o tom, že mu dôverovala na základe jeho záruk a že jeho aktuálne počinanie vníma ako stratu dôvery v neho a považuje to za zradu. Výnimkou nie je ani to, že spomínala aj možnú spoločnú budúcnosť a možné založenie rodiny.
Epstein reaguje otázkami o konkrétnom príjme, požadovaných súm a očakáva tiež od nej to, aby sa osamostatnila a žila z vlastného. Nastáva tam aj finančný a vzťahový konflikt.
Po Marcinkovej niet ani stopy
Zaujímavosťou tohto prípadu je fakt, že po Marcinkovej sa v roku 2024 takpovediac zľahla zem a verejnosť doteraz nepozná jej aktuálny stav. Výnimku tvorí len fotografia, ktorá sa šíri po sociálnej sieti X a javí sa ako najaktuálnejšia podoba spomínanej Marcinkovej.