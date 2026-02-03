Utorok3. február 2026, meniny má Blažej, zajtra Veronika

Lajčákom to nekončí: Epsteinove operácie v PREŠOVE, dvojkolesové žihadlo a ambiciózna nezvestná modelka!

Epsteinove správy odhaľujú jeho operácie na východe Slovenska v Prešove. Zobraziť galériu (8)
Epsteinove správy odhaľujú jeho operácie na východe Slovenska v Prešove. (Zdroj: Profimedia.sk, TASR/Veronika Mihaliková, gettyimages.com, X/Amber Woods)
© Zoznam/red © Zoznam/red

PREŠOV - Je známe, že americkým ministerstvom spravodlivosti zverejnené takzvané Epstein files odhaľujú nielen správy bývalého poradcu premiéra Miroslava Lajčáka, ale zasiahli do viacerých životov prominentnejších osobností. Na Slovensku mal pritom Jeffrey Epstein ešte ďalší záujem. Stopy z najnovšie zverejnených súborov nás zavedú až na východ Slovenska, presnejšie do Prešova. Tam si už dnes nebohý finančník vyhliadol ženu, z ktorej sa stala úspešná modelka a pilotka. To však nie je celý príbeh.

Prípadu sa podrobnejšie venovali Aktuality.sk. Ukazuje sa totiž, že Epstein na Slovensku nemal len záujem o ovplyvňovanie politických predstaviteľov, ale aj o ženské osadenstvo. Z čerstvo zverejnených vyše 3,5 milióna dokumentov sa ukazuje, že nebohý sexuálny predátor sa na Slovensku zameriaval aj na istú rodinu z Prešova, kde sa nachádzala aj Nadia Marcinková, dcéra známeho miestneho architekta Petra Marcinka.

Lajčákom to nekončí: Epsteinove
Zobraziť galériu (8)
 (Zdroj: X/Believer in Truth, Justice and Freedom)

Sexi pilotka z Prešova

Dokumenty ženu uvádzajú ako "pilotku Epsteina". Je známe, že tento človek sa často presúval letecky v čase, keď bol v centre populárnych a vplyvných osobností planéty. Medzi týmito ľuďmi evidentne nechýbala ani Marcinková, ktorá sa v spisoch uvádza ako Nadia M.

"Naša rodina kvôli nemu roky čelí rôznym atakom, už sme sa o sebe z médií dozvedeli všetko možné. Nechcem sa k tomu vracať, preto to nebudem komentovať," reagoval pre Aktuality otec Marcinkovej a známy architekt Peter Marcinko. Zo zverejnených dokumentov je totiž evidentné, že prebiehali aj platby realizované v Prešove a nechýbajú ani bežné výdavky v komerčných prevádzkach či v známom hračkárstve. Tieto výdavky však nikoho priamo nespájajú s Marcinkovou a ich hlbší význam nateraz zostáva nejasný.

Lajčákom to nekončí: Epsteinove
Zobraziť galériu (8)
 (Zdroj: X/KT Special MI6 Operation)

Nadupaný Harley-Davidson ako dar?

Značnú pozornosť budí aj písomné vyhlásenie Epsteina ešte z júna roku 2006, kde osobne deklaruje, že motocykel Harley-Davidson Fat Boy daroval Marcinkovej otcovi z Prešova bez toho, aby si za to niečo vypýtal. Dovezený bol z USA a na Slovensku mal colnú hodnotu 9 905 dolárov.

Lajčákom to nekončí: Epsteinove
Zobraziť galériu (8)
 (Zdroj: gettyimages.com)

Dokumenty odtajňujú aj rôzne účtovné uzávierky a poštové zásielky Epsteina. Jedna z nich je adresovaná osobe "Nadia Peter Marcinko". Iný balík zas smeroval na meno Katarína S., opäť na prešovskú adresu. Dôvod zásielok a aj ich obsah ostáva tiež neznámy.

Aktivity v Prešove

Epsteinove aktivity v strednej Európe sa mapujú aj do polovice nultých rokov. Ešte pred platbami v Prešove sa objavujú aj transakcie v Prahe a dokonca Epsteina spájajú aj s aktivitami v modelingu v Českej republike.

Po týchto platbách však opäť nastupujú platby v Prešove. Ide aj o predajňu hračiek Dráčik. Nie je možné identifikovať, čo si za tieto peniaze v tomto obchode kto kupoval. Nadia však bola v niektorých súdnych spisoch označovaná ako osoba, ktorá mala Epsteinovi pomáhať s kontaktami na mladé dievčatá. Z dokumentov však vyplýva, že ich vzťah bol osobný a mal v sebe prvky emócií a citu.

Redakcia má kontakty so zdrojmi, ktoré Nadiu popisujú ako slušné, tiché a talentované dievča, ktorej nechýbalo ani nadanie v škole. Modeling ju zlákal až po strednej škole. Niekde na zahraničných cestách medzi Parížom, Tokiom a New Yorkom mala spoznať zvrhlíka Epsteina. Rodina však zrejme nemala vedomosť o Epsteinovom hriešnom živote za oponou.

Volanie o pomoc pred novinárom

Zaujímavo vyznieva aj dianie zo začiatku roku 2015, kedy začal rodine Marcinkovcov venovať značnú pozornosť aj britský Daily Mail. Išlo o novinára Bena Elleryho, ktorý sa snažil mapovať spojitosť medzi Epsteinom a Nadiou. Vycestoval zrejme aj na Slovensko, kde sa snažil s rodinou skontaktovať, po čom Nadia spozornela. "Ten muž priletel až sem a v Prešove sa pokúšal spojiť s mojimi rodičmi a teraz všetkým vypisuje, že sa so mnou chce porozprávať. Bolo by zlé vytvoriť facebookový profil a kontaktovať jeho priateľov s tým, že sa snažím napísať príbeh o ňom a jeho sexuálnom harašení na nevinných ľuďoch, rodinách a priateľoch?" píše sa v maile od Nadie Epsteinovi.

Lajčákom to nekončí: Epsteinove
Zobraziť galériu (8)
 (Zdroj: justice.gov)

Nadia teda zrejme vnímala Elleryho počínanie ako obťažovanie jej blízkych a Epsteina okrem iného v ďalších mailoch žiadala aj o právnu pomoc a konzultácie. Nateraz tiež nie je jasné to, či takúto pomoc od finančníka aj dostala.

Lajčákom to nekončí: Epsteinove
Zobraziť galériu (8)
 (Zdroj: X/Khoizan)

Komunikácia cez leteckú spoločnosť a následná zrada

Komunikácia týchto dvoch pokračovala cez e-maily aj po tom, čo sa Marcinková angažovala ako pilotka a vypisovala mu správy aj z pošty, ktorá javí známky firemnej schránky. Ide o firmu Aviloop. Marcinková sa stala výkonnou riaditeľkou v tejto firme.

Lajčákom to nekončí: Epsteinove
Zobraziť galériu (8)
 (Zdroj: X/Amber Woods)

Napriek tomu, že išlo o schránku firemnú, komunikácia medzi ňou a Epsteinom opäť ukazuje značné známky osobných emócií. Nadia mu v správach vyčíta jeho skoršie sľuby, ktore jej mal dať a že mu dôverovala už od osemnástich. Nadiu musel Epstein niečim poriadne zaskočiť a nahnevať, pretože otvorene píše o tom, že mu dôverovala na základe jeho záruk a že jeho aktuálne počinanie vníma ako stratu dôvery v neho a považuje to za zradu. Výnimkou nie je ani to, že spomínala aj možnú spoločnú budúcnosť a možné založenie rodiny.

Epstein reaguje otázkami o konkrétnom príjme, požadovaných súm a očakáva tiež od nej to, aby sa osamostatnila a žila z vlastného. Nastáva tam aj finančný a vzťahový konflikt.

Po Marcinkovej niet ani stopy

Zaujímavosťou tohto prípadu je fakt, že po Marcinkovej sa v roku 2024 takpovediac zľahla zem a verejnosť doteraz nepozná jej aktuálny stav. Výnimku tvorí len fotografia, ktorá sa šíri po sociálnej sieti X a javí sa ako najaktuálnejšia podoba spomínanej Marcinkovej.

Veľmi pravdepodobne najaktuálnejšia fotka nezvestnej Nadie Marcinkovej.
Zobraziť galériu (8)
Veľmi pravdepodobne najaktuálnejšia fotka nezvestnej Nadie Marcinkovej.  (Zdroj: X/AtNight Creative Intelligence)

Viac o téme: SprávyPilotkaPrešovJeffrey EpsteinNadia MarcinkoEpstein filesNadia Marcinková
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Jeffrey Epstein
Šokujúce odhalenie: Epstein sa zaujímal aj o korupciu na Ukrajine! Dajú sa tam zarobiť obrovské sumy, napísal
Zahraničné
VIDEO z nebezpečnej naháňačky:
VIDEO z nebezpečnej naháňačky: Útek v protismere, náraz a ŠOK! Vodič s takmer 3 promile, v aute sedeli OPITÉ deti
Zahraničné
Mary Bartalos čaká 4.
Mary Bartalos čaká 4. dieťa: FOTO s obrovským bruškom... Veď ona čochvíľa rodí!
Domáci prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Toto sa v Inkognite ešte nikdy nestalo: Jeden prúser za druhým! Aha, čo pustili do vysielania...
Toto sa v Inkognite ešte nikdy nestalo: Jeden prúser za druhým! Aha, čo pustili do vysielania...
Prominenti
Najmladší DEDKO v našom šoubiznise? Milo Kráľ má vnúčatko: To je OSUD!
Najmladší DEDKO v našom šoubiznise? Milo Kráľ má vnúčatko: To je OSUD!
Prominenti
Nebezpečná jazda vodiča s takmer troma promile: V aute viezol opité deti
Nebezpečná jazda vodiča s takmer troma promile: V aute viezol opité deti
Správy

Domáce správy

Lajčákom to nekončí: Epsteinove
Lajčákom to nekončí: Epsteinove operácie v PREŠOVE, dvojkolesové žihadlo a ambiciózna nezvestná modelka!
Domáce
Fakultná nemocnica s poliklinikou
Obrovská tragédia v Prešove: Iba 2-mesačné dievčatko zomrelo po návrate z nemocnice!
Domáce
Ilustračné foto
Poslanci začali utorkové rokovanie návrhom zákona o osvedčovaní listín
Domáce
Piešťany pripravujú veľkú obnovu Kolonádového mosta: Konzultácie sú ukončené, čo bude nasledovať?
Piešťany pripravujú veľkú obnovu Kolonádového mosta: Konzultácie sú ukončené, čo bude nasledovať?
Piešťany

Zahraničné

VIDEO z nebezpečnej naháňačky:
VIDEO z nebezpečnej naháňačky: Útek v protismere, náraz a ŠOK! Vodič s takmer 3 promile, v aute sedeli OPITÉ deti
Zahraničné
Margus Tsahkna, estónsky minister
Hrozivé varovanie estónskeho ministra: Rusko pošle po vojne do Európy státisíce vojakov! Spôsobia chaos
Zahraničné
Väčšina Dánov považuje Spojené
Väčšina Dánov považuje Spojené štáty za nepriateľa krajiny
Zahraničné
Jeffrey Epstein
Šokujúce odhalenie: Epstein sa zaujímal aj o korupciu na Ukrajine! Dajú sa tam zarobiť obrovské sumy, napísal
Zahraničné

Prominenti

Mary Bartalos čaká 4.
Mary Bartalos čaká 4. dieťa: FOTO s obrovským bruškom... Veď ona čochvíľa rodí!
Domáci prominenti
Americkú speváčku hanba nefackuje:
Americkú speváčku hanba nefackuje: Otrčila sa a... Tá je ale nezbedná!
Zahraniční prominenti
Marcella Molnárová varuje: TOTO
Marcella Molnárová varuje: TOTO si musia v politike na Slovensku uvedomiť!
Domáci prominenti
Krystyna Pyszková, Jeffrey Epstein
Česká Miss World v Epsteinových spisoch: Obeť či omyl? Krystyna Pyszková VYSVETĽUJE
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Ostatní mali úctu, ju
Ostatní mali úctu, ju LEN POHODILI: Záhada ženského hrobu pri Cardiffe nedá vedcom spať! ČO sa vtedy stalo?
Zaujímavosti
Kto SKUTOČNE postavil pyramídy?
Kto SKUTOČNE postavil pyramídy? Vraj to ľudia NEBOLI! TEÓRIA o mimozemšťanoch dodnes rozdeľuje vedcov
Zaujímavosti
KONIEC milosrdných klamstiev? Vedci
KONIEC milosrdných klamstiev? Vedci konečne rozlúskli, či ženám záleží na VEĽKOSTI: Výsledok mužov nepoteší!
Zaujímavosti
Rakovina pankreasu: Prečo je
Rakovina pankreasu: Prečo je taká zákerná, aké sú šance na prežitie a ako neprehliadnuť prvé príznaky
vysetrenie.sk

Dobré správy

Dimitri vytvoril nápoj, ktorý
Z malej kuchyne do celého sveta: Dimitri vytvoril nápoj, ktorý si obľúbili aj Slováci
plnielanu.sk
Presladené sirupy už Slovákov
Daň z cukru spravila Slovákom poriadne škrty v rozpočte: Nahradí sladké sirupy táto novinka?
hashtag.sk
REDMI Note 15 Pro+
Nová séria smartfónov REDMI Note 15: Keď sa titánska odolnosť spojí s dlhšou výdržou a profi fotoaparátmi
Domáce
Novinka, ktorú Slováci v
Známa značka predstavuje novinku, aká tu ešte nebola: Všimli ste si ju v obchodoch aj vy?
Domáce

Ekonomika

Zlom na realitnom trhu: Ceny opäť vyleteli! Byty zdraželi o viac ako desatinu, kde najviac?
Zlom na realitnom trhu: Ceny opäť vyleteli! Byty zdraželi o viac ako desatinu, kde najviac?
Koniec 13. dôchodkov pre všetkých? O zmenách už hovorí aj Andrej Danko, minister práce posiela jasný odkaz!
Koniec 13. dôchodkov pre všetkých? O zmenách už hovorí aj Andrej Danko, minister práce posiela jasný odkaz!
Ekonomika, ceny či platy: Slováci sa pripravujú na rok veľkej neistoty! Pozrite sa, čoho sa obávajú najviac (prieskum)
Ekonomika, ceny či platy: Slováci sa pripravujú na rok veľkej neistoty! Pozrite sa, čoho sa obávajú najviac (prieskum)
Chcete ušetriť až 20 %? Štátny porovnávač cien sa nafúkne, pribudne v ňom šošovica, ryža či cestoviny!
Chcete ušetriť až 20 %? Štátny porovnávač cien sa nafúkne, pribudne v ňom šošovica, ryža či cestoviny!

Šport

Kanadou otriasla obrovská tragédia: Pri autonehode zahynuli traja hokejisti
Kanadou otriasla obrovská tragédia: Pri autonehode zahynuli traja hokejisti
Hokej
VIDEO Djokovič počas turnaja potešil dievčatko, ktoré bojovalo s leukémiou: Jej reakcia pohladí každé srdce
VIDEO Djokovič počas turnaja potešil dievčatko, ktoré bojovalo s leukémiou: Jej reakcia pohladí každé srdce
Muži
Lewis Hamilton je opäť zamilovaný: Srdce mu mala ukradnúť jedna z najznámejších žien sveta
Lewis Hamilton je opäť zamilovaný: Srdce mu mala ukradnúť jedna z najznámejších žien sveta
Formula 1
Jeden zomrel a druhý bojuje o život: Dva vážne incidenty pri olympijskom hokejovom štadióne
Jeden zomrel a druhý bojuje o život: Dva vážne incidenty pri olympijskom hokejovom štadióne
Hokej na ZOH 2026

Auto-moto

TEST: BMW 540d xDrive. Aj tak je stále najlepšia
TEST: BMW 540d xDrive. Aj tak je stále najlepšia
Klasické testy
SSC pripravuje rekonštrukciu sklápacieho mosta v Komárne
SSC pripravuje rekonštrukciu sklápacieho mosta v Komárne
Doprava
Už 30 zásahov v tuneli Višňové za päť týždňov. Vodiči robia tie isté chyby
Už 30 zásahov v tuneli Višňové za päť týždňov. Vodiči robia tie isté chyby
Ekonomika
TEST: Mitsubishi ASX - Premena portfólia úspešne pokračuje
TEST: Mitsubishi ASX - Premena portfólia úspešne pokračuje
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Výpredaje dnes už nie sú prioritou: Takto Slováci premýšľajú o peniazoch
Výpredaje dnes už nie sú prioritou: Takto Slováci premýšľajú o peniazoch
Motivácia a inšpirácia
Chcete zarábať viac ako 1 500 € mesačne? Tieto pracovné ponuky Vám môžu zásadne zvýšiť príjem!
Chcete zarábať viac ako 1 500 € mesačne? Tieto pracovné ponuky Vám môžu zásadne zvýšiť príjem!
Zaujímavé pracovné ponuky
5 menej známych trikov, vďaka ktorým zahviezdite na každom pohovore
5 menej známych trikov, vďaka ktorým zahviezdite na každom pohovore
Pracovný pohovor
Prečo sa oplatí hľadať prácu osobne: Kariéra EXPO v Nitre vám môže zmeniť kariéru
Prečo sa oplatí hľadať prácu osobne: Kariéra EXPO v Nitre vám môže zmeniť kariéru
Hľadám prácu

Varenie a recepty

Famózny krémovo-kokosový Raffaello koláč
Famózny krémovo-kokosový Raffaello koláč
Najlepšie pagáče s masťou a červenou cibuľou. Tento recept si vypýta úplne každý.
Najlepšie pagáče s masťou a červenou cibuľou. Tento recept si vypýta úplne každý.
Pripravte si domácu parenú knedľu! Už nikdy nebudete chcieť kúpnu
Pripravte si domácu parenú knedľu! Už nikdy nebudete chcieť kúpnu
Knedle a noky
Čo na obed? Skúste recept na klasickú fašírku s vajíčkom
Čo na obed? Skúste recept na klasickú fašírku s vajíčkom
Mäsové jedlá

Technológie

Vedci objavili spôsob, ako prinútiť črevné baktérie vyrábať látky spojené s dlhším životom
Vedci objavili spôsob, ako prinútiť črevné baktérie vyrábať látky spojené s dlhším životom
Veda a výskum
Ozempic už nemusí byť jediná cesta. Vedci identifikovali enzým, cez ktorý dokážu „vypnúť“ priberanie
Ozempic už nemusí byť jediná cesta. Vedci identifikovali enzým, cez ktorý dokážu „vypnúť“ priberanie
Veda a výskum
Rusko otestovalo v teréne novú kamufláž, „Tučniaka“: Keď ju uvidíš, buchneš sa po čele
Rusko otestovalo v teréne novú kamufláž, „Tučniaka“: Keď ju uvidíš, buchneš sa po čele
Armádne technológie
Americká protiraketová obrana prechádza na „vojnový režim“. Lockheed Martin mení tempo výroby rakiet THAAD
Americká protiraketová obrana prechádza na „vojnový režim“. Lockheed Martin mení tempo výroby rakiet THAAD
Armádne technológie

Bývanie

Pinterest predpovedal svoje TOP trendy pre rok 2026 a nás poriadne prekvapili. Naozaj do interiérov mieria takéto štýly?
Pinterest predpovedal svoje TOP trendy pre rok 2026 a nás poriadne prekvapili. Naozaj do interiérov mieria takéto štýly?
Do takého domu pozvú hostí bez problémov! Napriek obmedzeniam vytvorili architekti pre rodinu perfektné bývanie
Do takého domu pozvú hostí bez problémov! Napriek obmedzeniam vytvorili architekti pre rodinu perfektné bývanie
Nerobte si v paneláku bývanie ako z chalupy, radí dizajnérka. Takto prvkami z vidieka vrátite bytom teplo domova
Nerobte si v paneláku bývanie ako z chalupy, radí dizajnérka. Takto prvkami z vidieka vrátite bytom teplo domova
Je trend spoločného stolovania späť? V roku 2026 sa vraciame k samostatným jedálňam a obedom so špeciálnou atmosférou
Je trend spoločného stolovania späť? V roku 2026 sa vraciame k samostatným jedálňam a obedom so špeciálnou atmosférou

Pre kutilov

Ovplyvní bezrašelinový substrát rast rastlín? Čo ukázala prax záhradkárov
Ovplyvní bezrašelinový substrát rast rastlín? Čo ukázala prax záhradkárov
Záhrada
Nie je to iba o závite! Ako vybrať správnu LED žiarovku v piatich bodoch
Nie je to iba o závite! Ako vybrať správnu LED žiarovku v piatich bodoch
Stavba
Ako si pripraviť tie najlepšie nadýchané šišky plnené džemom? Tento recept zvládne aj začiatočník
Ako si pripraviť tie najlepšie nadýchané šišky plnené džemom? Tento recept zvládne aj začiatočník
Recepty
Ako zistiť, čo trápi vaše izbové rastliny podľa stavu listov? Pomôže vám tento prehľad
Ako zistiť, čo trápi vaše izbové rastliny podľa stavu listov? Pomôže vám tento prehľad
Izbové rastliny

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Valentínske vône roka 2026: Parfumy, ktorými trafíte ženy priamo do srdca
Krása
Valentínske vône roka 2026: Parfumy, ktorými trafíte ženy priamo do srdca
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Lajčákom to nekončí: Epsteinove
Domáce
Lajčákom to nekončí: Epsteinove operácie v PREŠOVE, dvojkolesové žihadlo a ambiciózna nezvestná modelka!
VIDEO z nebezpečnej naháňačky:
Zahraničné
VIDEO z nebezpečnej naháňačky: Útek v protismere, náraz a ŠOK! Vodič s takmer 3 promile, v aute sedeli OPITÉ deti
Fakultná nemocnica s poliklinikou
Domáce
Obrovská tragédia v Prešove: Iba 2-mesačné dievčatko zomrelo po návrate z nemocnice!
Šokujúci nález na toalete
Domáce
Šokujúci nález na toalete v nemocnici na východe Slovenska: Na toaletách objavili skrytú KAMERU!

Ďalšie zo Zoznamu