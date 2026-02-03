NEVHODNÉ PRE CITLIVÉ POVAHY Ukrutný čin mladíkov: Utýrali mačku v sušičke! VIDEO Všetko si nakrútili

LITOMĚŘICE - Litoměřická polícia vyšetruje mimoriadne surový prípad týrania zvieraťa. Skupina mladistvých zavrela mačku do sušičky, všetko si natáčali a zábery následne rozposielali ďalším ľuďom. Prípad sa dostal na verejnosť vďaka študentkám, ktoré sa obrátili na učiteľky.
Video sa dostalo do školy
Kriminalisti v Litoměřiciach riešia šokujúce oznámenie, ktoré sa k nim dostalo prostredníctvom pedagógov miestneho učilišťa. Ako informuje CNN Prima News, drsné videá kolovali medzi mladými ľuďmi a napokon sa dostali k študentkám, ktoré ich odmietli brať ako „zábavu“ a okamžite ich ukázali učiteľkám.
Tie sa rozhodli konať bezodkladne a prípad nahlásili polícii. Redakcia CNN Prima News uvádza, že totožnosť podozrivých mladíkov pozná, no vzhľadom na ich vek ju nezverejňuje.
Sušička a neskôr pes
Na jednom zo záznamov je viditeľná ryšavá mačka zavretá v sušičke. Po zapnutí sa bubon začne otáčať a zviera sa márne snaží udržať rovnováhu. Video sprevádzajú cynické poznámky jedného z chlapcov. Záznam po niekoľkých sekundách končí.
Nasleduje ďalší klip, na ktorom je už telo mačky mimo sušičky. Podľa všetkého je zviera mŕtve. Zábery zachytávajú menšieho psa, ktorý s telom manipuluje, pričom celý výjav opäť sprevádza bezcitný slovný komentár. Video sa končí v momente, keď pes telom myká.
Viaceré oznámenia
Podľa zistení redakcie chlapci záznamy nezaslali len jednej osobe. Keď sa učiteľka obrátila na kriminalistu, ten už o prípade vedel, čo naznačuje, že polícia mohla dostať viacero podnetov z rôznych zdrojov.
Polícia zatiaľ poskytla len veľmi stručné vyjadrenie. „Môžeme potvrdiť, že litoměřickí kriminalisti prijali oznámenie o možnom týraní zvieraťa. Prípad je v štádiu preverovania, preto zatiaľ nebudeme poskytovať ďalšie informácie,“ uviedol pre CNN Prima News policajný hovorca David Novák.
Hrozí aj väzenie
Ak vyšetrovanie preukáže, že mladíci zviera týrali spôsobom, ktorý viedol k jeho usmrteniu, môže ísť o trestný čin s veľmi vážnymi následkami. Podľa zákona o týraní zvierat by v krajnom prípade mohol hroziť trest odňatia slobody až na šesť rokov.
Keďže však podozriví ešte pravdepodobne nedosiahli plnoletosť, súd by im v prípade odsúdenia uložil znížený trest, spravidla v polovičnej výmere.