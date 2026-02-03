Slovenská herečka zostala v šoku: Po TOMTO nespoznala vlastného muža! Jej reakcia stojí zato

BRATISLAVA – Snúbenec herečky Natálie Puklušovej (39), režisér Michal Marguš, sa rozhodol pre radikálnu zmenu imidžu. Michal urobil niečo, čo neurobil celé roky – oholil si fúzy aj bradu. Herečkina reakcia vás zaručene pobaví...
Nápad oholiť sa skrsol v Michalovej hlave po tom, čo mu kamarát poslal video. „Muži si na ňom natáčali reakciu partnerky po tom, ako sa oholili. Nevidel som sa bez fúzov a brady 10 – 15 rokov, tak reku vyskúšame,“ priznal Marguš a svoje slovo dodržal. Po radikálnej premene pozval Natáliu do kúpeľne a jej reakciu si natočil. Herečka svojho partnera takmer nespoznala.
Natália Puklušová a Michal Marguš patria medzi páry, ktoré si svoje súkromie prísne chránia. Dvojica je zasnúbená, no svadbu zatiaľ neplánujú – obaja sa zhodujú, že dôležitejší než papier je pre nich samotný vzťah. Spolu vychovávajú dcérku Wilku Máriu, ktorá prišla na svet koncom roka 2023 a úplne zmenila ich priority. Natália sa netají tým, že materstvo prežíva veľmi intenzívne a práve Michal je jej najväčšou oporou.
Marguš, ktorý je známy svojím typickým "bradatým" imidžom, si zrejme ani neuvedomoval, aký rozruch spôsobí obyčajnou zmenou vzhľadu. Jedno je však isté – reakcia Natálie jasne ukázala, že láska medzi nimi rozhodne nestojí na fúzoch.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%