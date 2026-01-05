Tvrdil, že ide na pracovnú večeru: Promo video z reštaurácie odhalilo NEVERU! Talian namiesto rozvodu žaluje podnik

RÍM - Jedno nevinné promo video z reštaurácie odhalilo viac, než si jeho hlavný aktér prial. Keď manželka náhodou spoznala svojho muža na zázname z rande s milenkou, nasledoval rozchod a nečakaná žaloba. Prípad z talianskej Katánie otvára otázky o súkromí, nevere a hraniciach marketingu na sociálnych sieťach.
Štyridsaťdvaročný Talian zažaloval reštauráciu po tom, čo na sociálnych sieťach zverejnila propagačné video, na ktorom ho zachytila počas rande s milenkou. Video si pri náhodnom prehliadaní internetu všimla jeho manželka, ktorej predtým tvrdil, že ide na pracovnú večeru. Prípad sa odohral v sicílskom meste Katánia.
Namiesto záchrany manželstva stavil na právnikov
Podľa denníka Daily Mail bola milenecká dvojica na zázname z miestnej reštaurácie jasne rozpoznateľná, čo manželku priviedlo k rozhodnutiu vzťah ukončiť. Namiesto toho, aby sa muž pokúsil zachrániť manželstvo, obrátil sa na právnikov a reštauráciu zažaloval. Požaduje finančné odškodnenie, pričom jeho kroky podporuje aj talianska spotrebiteľská organizácia Codacons.
Sťažovateľ zároveň hrozí, že prípad postúpi úradu na ochranu osobných údajov. Tvrdí, že nedal súhlas so zhotovením ani zverejnením videozáznamu určeného pre verejnosť. „Je neprijateľné, aby reštaurácie natáčali svojich zákazníkov bez jasného súhlasu a následne zverejňovali zábery, ktoré môžu jednotlivcov vystaviť nepredvídateľným následkom,“ uviedol hovorca organizácie Codacons Francesco Tanasi.
Túto neveru videli asi všetci
Podľa neho môže mať v podobných prípadoch zverejnenie videa vážne dôsledky pre súkromný a rodinný život dotknutých osôb. Prípad z Katánie pripomína vlaňajší škandál z koncertu britskej skupiny Coldplay v americkom Bostone. Takzvaná „Kiss Cam“, kamera snímajúca páry v publiku a premietajúca ich na veľkoplošnú obrazovku, vtedy zachytila známeho manažéra na rande s milenkou.
Išlo o generálneho riaditeľa dátovej platformy Astronomer Andyho Byrona a šéfku personálneho oddelenia tej istej spoločnosti Kristin Cabotovú. Keď si dvojica uvedomila, že je v centre pozornosti, Byron jej pustil ruku a Cabotová si zakryla tvár. Video sa však rýchlo rozšírilo na internete a stalo sa virálnym. Obaja boli v tom čase zosobášení, každý však s iným partnerom. Byron krátko po incidente zo svojej funkcie odstúpil.