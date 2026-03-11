Svadba syna sa zmenila na jej šou! Cher a záhada dvoch prsteňov: Žeby sa na prahu 80-ky tajne vydala?

LOS ANGELES - Hollywood šepká o novej senzácii. Popová legenda Cher sa totiž objavila na svadbe svojho syna a okamžite spustila lavínu špekulácií. Je možné, že sa potajomky vydala za svojho partnera, hudobného producenta Alexandra Edwardsa? Jeden detail na jej ruke... teda, dva detaily si všimli všetci.
Cher sa v pondelok objavila na svadbe svojho syna Chaza Bono a jeho dlhoročnej priateľky Shary Blue Mathes. No namiesto na novomanželov sa pozornosť okamžite presunula na ňu. Speváčka totiž mala na ľavom prstenníku masívny diamantový prsteň spolu s ďalším "pásikom", ktorý veľmi pripomínal svadobnú obrúčku. Okamžite sa objavili otázky: Je to len šperk? Alebo dôkaz, že Cher povedala svoje "áno" v tajnosti?
Podľa médií práve tieto dva prstene rozbehli divoké dohady, že popová ikona mohla svoj vzťah s Edwardsom spečatiť bez veľkého cirkusu. Je medzi nimi totiž približne 40-ročný vekový rozdiel. Speváčka má 79, Edwards okolo 39 a internet sa tým baví od chvíle, keď sa v roku 2022 prvýkrát objavili spolu. Cher však kritikov vždy rázne odpálila. Jej slávna veta na sociálnych sieťach znela: „Láska nepozná matematiku“.
Podľa nej je ich vzťah jednoduchý: veľa sa smejú, užívajú si život a jednoducho im to spolu funguje. Ich príbeh sa začal písať v roku 2022 počas Paris Fashion Weeku, kde sa prvýkrát stretli. O pár týždňov neskôr už paparazzi zachytili, ako sa držia za ruky a odvtedy sú prakticky neoddeliteľní. Chodia spolu na módne prehliadky, objavujú sa na červených kobercoch, Edwards dokonca spolupracoval na jej hudbe.