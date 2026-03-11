Dcéra Gwyneth Paltrow sa nahoty nebojí, vyzerá božsky: Za to telo by zabíjala každá!

LOS ANGELES - Dcéra hollywoodskej hviezdy Gwyneth Paltrow a frontmana kapely Coldplay, Chrisa Martina opäť pošteklila internet. Dvadsaťjedenročná Apple Martin totiž na sociálnej sieti zverejnila novú fotografiu, ktorá okamžite vyvolala vlnu komentárov – a niet sa čomu čudovať. Za to telo by zabíjala každá!
Na novej fotke sedí Apple Martin uvoľnene na balkóne, alebo skôr na slnečnej verande s výhľadom na dovolenkové prostredie. Atmosféra je úplne nenútená. Slnko jej svieti na plecia, vlasy má rozstrapatené vetrom a pôsobí, akoby práve vyšla z mora alebo z bazéna.
Najväčšiu pozornosť však púta jej outfit! Jednoduché bielo-modré bikiny s jemným vzorom, ktoré zvýrazňujú jej štíhlu postavu a ukazujú tehličky na bruchu. Apple na fotografii nehľadí priamo do fotoaparátu, pozerá sa na stranu a necháva neposlušné vlasy voľne padať na svoju tvár. Pôsobí uvoľnene, akoby si len vychutnávala pokojné dovolenkové ráno.
Je to presne ten typ fotografie, ktorý vyzerá spontánne, no zároveň dokonale vystihuje estetiku dnešnej generácie sociálnych sietí. Fanúšikovia si okamžite všimli to, čo sa spomína prakticky pri každej jej fotke: neuveriteľnú podobnosť s jej mamou. Jemné rysy tváre, blond vlasy a prirodzená elegancia pripomínajú mladú Gwyneth z čias, keď v 90. rokoch dobýjala Hollywood. Komentáre pod príspevkom sa preto rýchlo zaplnili poznámkami o tom, že Apple vyzerá ako „Gwyneth 2.0“.
Apple očividne nemá problém s tým ukázať svoje telo v prirodzenej, letnej atmosfére. Žiadne prehnané pózy, žiadny ťažký make-up, len slnko, rozstrapatené vlasy a jednoduché bikiny. Práve táto nenútenosť robí z jej záberov hit sociálnych sietí. A ak je toto len malá ochutnávka z jej spring breaku, je dosť možné, že internet ešte čaká ďalšia séria fotografií, ktoré opäť rozprúdia diskusiu o tom, že z dcéry hollywoodskeho páru vyrastá nová "it-girl" generácie.
