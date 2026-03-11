NEBEZPEČNÝ manéver auta spustil reťazovú reakciu! Polícia zverejnila VIDEO z hazardnej jazdy, TOTO vodiči netušili

STRÁŽOVICE - Skúsil jeden, nasledovali ďalší. Nebezpečné predbiehanie kamióna osobným autom cez plnú čiaru spustil reťazovú reakciu a ďalšie štyri vozidlá ho nasledovali. Toto riskantné rozhodnutie mohlo skončiť fatálne. Vodiči nakoniec skončili s pokutou. Netušili totiž, že ich sleduje policajný dron.
Na ceste medzi českým Archelbovom a Strážovicami došlo k mimoriadne nebezpečnému manévru, ktorý mohol skončiť tragicky. Vodič osobného auta značky Nissan sa rozhodol predbehnúť kamión v kopcovitom a neprehľadnom úseku, kde je predbiehanie zakázané dopravnou značkou. Práve na tomto mieste sa pritom pred rokom a pol stala vážna dopravná nehoda s tragickými následkami.
Podľa českej polície muselo protiidúce vozidlo prudko brzdiť, aby zabránilo možnej zrážke. Ani to však neodradilo ďalších štyroch vodičov jazdiacich za kamiónom, ktorí sa rozhodli situáciu zopakovať a nákladné vozidlo taktiež predbehli. „Všetci štyria vodiči, možno podľa vzoru kolegu, kamión predbehli. Netušili však, že ich konanie monitoruje policajný dron,“ uviedla česká polícia.
Po niekoľkých stovkách metrov už mali všetci vodiči jasno. Policajná hliadka ich zastavila a za nebezpečné predbiehanie im uložila pokuty vo výške od 4 500 do 5 500 českých korún (cca do 225 eur). Okrem toho všetci dostali aj šesť bodov do evidencie priestupkov. Jeden z vodičov s pokutou nesúhlasil, a preto budú jeho prípad riešiť v správnom konaní. V takom prípade môže byť pokuta ešte výrazne vyššia – od 7 000 až do 25-tisíc korún (až cez 1000 eur), pričom šesť bodov zostáva v platnosti.
Polícia upozorňuje, že podobné riskantné správanie môže mať fatálne následky. „V neprehľadnom úseku, kde je predbiehanie zakázané, hazardujú vodiči nielen so svojím životom, ale aj so životmi ostatných,“ dodali policajti.