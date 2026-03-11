Kremeľ sa škodoradostne smeje: Európa urobila strategickú chybu! Vojna v Iráne už má víťaza

MOSKVA - Rakety dopadajú na Irán a ceny ropy letia nahor. Najviac sa z toho teší Moskva, ktorej ekonomika stojí práve na exporte energetických surovín.
Rusko získalo nečakanú výhodu
Napätie okolo Iránu prinieslo nečakaný efekt na svetové trhy. Po útokoch Izraela a Spojených štátov začala cena ropy prudko rásť. Práve tento vývoj môže podľa portálu Politico výrazne pomôcť ruskej ekonomike, ktorá je od vývozu ropy a plynu dlhodobo závislá.
Pre Moskvu ide o vítanú zmenu v čase, keď pokračuje vojna na Ukrajine. Vyššie ceny ropy totiž znamenajú väčšie príjmy do ruského rozpočtu.
Spojenec v problémoch, z ktorých Rusko paradoxne profituje
Irán patrí medzi dôležitých partnerov Kremľa a ruský prezident Vladimir Putin s ním dlhodobo udržiava úzke vzťahy. Súčasná eskalácia však prináša paradoxnú situáciu: práve nestabilita v Iráne pomáha Rusku ekonomicky.
Vyššie ceny ropy totiž prichádzajú v čase, keď ruská ekonomika čelila tlaku a lacná ropa spôsobovala Moskve značné problémy.
Pred pár týždňami bola situácia oveľa horšia
Ešte nedávno panovala v Kremli skôr pochmúrna nálada. Lacná ropa znižovala príjmy štátu a vláda sa dostávala do čoraz väčšieho rozpočtového napätia.
Expert na Rusko Sergej Vakulenko upozornil, že hoci kolaps ekonomiky nehrozil, vláda stála pred nepríjemnými rozhodnutiami. „K úplnému kolapsu to malo ešte ďaleko,“ povedal. „Kabinet však musel riešiť veľmi náročné kroky – obmedzovanie výdavkov, zvyšovanie daní a dokonca aj úvahy o znížení vojenských výdavkov.“
Podľa neho však ukončenie vojny na Ukrajine nikdy neprichádzalo do úvahy.
„Dar z nebies“, hovoria kritici Kremľa
Podľa bývalého ruského ministra energetiky Vladimira Milova priniesol súčasný vývoj Moskve nečakanú pomoc. „Zrazu Moskva dostala tento dar,“ komentoval situáciu.
Rusko dnes vyváža väčšinu ropy najmä do Ázie, predovšetkým do Indie a Číny, ktoré sa po začiatku vojny na Ukrajine stali hlavnými odberateľmi ruských surovín.
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov pritom zdôraznil, že Moskva zostáva spoľahlivým dodávateľom energetických surovín. „Rusko bolo a naďalej je spoľahlivým dodávateľom ropy aj plynu,“ odkázal.
Posmech smerom k Európe
Poradca ruského prezidenta Kirill Dmitrijev reagoval na vývoj sériou príspevkov na sociálnej sieti X. Tvrdí, že takzvaný „ropný šok“ je podľa neho len na začiatku.
Najtvrdšie slová smeroval k Európe, ktorá sa po invázii na Ukrajinu rozhodla obmedziť dovoz ruských energetických surovín. Podľa Dmitrijeva to bola „strategická chyba“.
Moskva navonok opatrná
Napriek rastúcim cenám ropy sa však Kremeľ oficiálne nesnaží vyzerať, že zo situácie profituje. Ruské vedenie napríklad odsúdilo zabitie iránskeho najvyššieho vodcu Alího Chameneího a označilo ho za vraždu.
Podľa talianskeho ministra obrany Guida Crosetta by však Rusko mohlo využiť chaos, ktorý konflikt vyvolal.
Ako uviedla agentúra ANSA, Crosetto upozornil, že ruskí nacionalisti už roky vyzývajú Vladimira Putina na použitie taktických jadrových zbraní proti Ukrajine. „Takéto chaotické obdobie by mu mohlo umožniť rozhodnutie, ktoré by za normálnych okolností neurobil,“ uviedol.