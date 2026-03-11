Prekvapivé správy o Trumpovi: Teraz TO už oľutoval! V minulosti odmietol ponuku Zelenského

WASHINGTON - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj už v roku 2025 ponúkol Spojeným štátom spoluprácu pri boji proti iránskym dronom Šáhed. Washington ju vtedy nechal bez reakcie. Dnes niektorí americkí predstavitelia hovoria o vážnej taktickej chybe.
Ponuka, ktorá zapadla prachom
Keď Volodymyr Zelenskyj navštívil v auguste 2025 Biely dom, priniesol so sebou konkrétny návrh spolupráce. Podľa informácií portálu Axios predstavil Donaldovi Trumpovi projekt zameraný na boj proti iránskym útočným dronom typu Šáhed.
Ukrajina ponúkala Spojeným štátom lacné drony určené na zachytávanie nepriateľských bezpilotných lietadiel, radarové systémy a tiež plán na vznik špecializovaných centier na boj s dronmi. Tie mali vzniknúť v Turecku, Jordánsku a v štátoch Perzského zálivu.
Súčasťou prezentácie bola aj analýza vývoja iránskych technológií. Dokument varoval, že Teherán rýchlo zdokonaľuje konštrukciu dronov Šáhed a ich schopnosti sa budú ďalej zlepšovať, uvádza portál Axios.
Tieto obavy sa medzičasom potvrdili. V uplynulých dňoch totiž drony tohto typu zasiahli americkú základňu v Kuvajte. Útok si vyžiadal životy šiestich amerických vojakov.
Zelenskyj sa snažil osloviť Trumpa
Podľa zdrojov portálu Axios bola ukrajinská ponuka pripravená tak, aby zodpovedala obchodnému štýlu Donalda Trumpa.
Kyjev navrhol, že za prístup k ukrajinským technológiám a know-how by nakupoval americké zbrane. Výroba dronov by zároveň mohla vytvoriť nové pracovné miesta priamo v Spojených štátoch.
Jeden z ukrajinských predstaviteľov vysvetlil, že domáci obranný priemysel momentálne využíva približne polovicu svojich výrobných kapacít. Práve preto Ukrajina navrhla, aby americké firmy investovali do rozšírenia produkcie.
Donald Trump podľa zdrojov požiadal svoj tím, aby sa návrhom zaoberal. Napriek tomu sa projekt nikam neposunul.
Niektorí americkí predstavitelia priznali, že v administratíve existoval voči ukrajinskému prezidentovi určitý odstup. Podľa jedného z nich bol Zelenskyj vnímaný ako „sebapropagátor štátu závislého od pomoci“, čo podľa nich znižovalo ochotu brať jeho návrhy vážne. „V podstate sme to brali tak, že Zelenskyj je jednoducho Zelenskyj. A niekto rozhodol, že to nekúpime,“ povedal jeden z anonymných zdrojov portálu Axios.
Američania dnes hovoria o taktickej chybe
Iránske drony Šáhed sa stali vážnou hrozbou pre americké jednotky aj ich spojencov na Blízkom východe. Ich ničenie pritom stojí milióny dolárov.
Niektorí americkí predstavitelia dnes spätne priznávajú, že odmietnutie ukrajinského návrhu bolo strategicky nesprávne rozhodnutie. „Ak sme pri príprave na tento konflikt spravili taktickú chybu, bola to práve táto,“ povedal jeden z amerických úradníkov pre Axios.
Podľa denníka The New York Times Spojené štáty až vo štvrtok 5. marca oficiálne požiadali Zelenského o pomoc pri obrane proti týmto dronom. Samotný ukrajinský prezident túto informáciu potvrdil.
Pentagon pripravuje vlastný systém
O deň neskôr, v piatok, oznámil Pentagon plán nasadenia vlastného systému protidronovej obrany s názvom Merops.
Ani tento krok však zatiaľ nepresvedčil všetkých. Jeden z amerických predstaviteľov označil doterajšiu reakciu Washingtonu na iránske bezpilotné lietadlá za „sklamanie“.
Biely dom tvrdenia odmieta
Hovorkyňa Bieleho domu Anna Kelly správy portálu Axios ostro odmietla a kritizovala anonymné zdroje. „Minister obrany Pete Hegseth spolu s ozbrojenými silami odviedli výnimočnú prácu pri plánovaní všetkých možných reakcií na kroky iránskeho režimu. Úspech operácie Epická zúrivoť hovorí sám za seba,“ vyhlásila Kelly.