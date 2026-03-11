ZOZNAM najbohatších ľudí sveta: Historický REKORD! V rebríčku sú aj dvaja Slováci, zbrojár Strnad je medzi TOP elitou

BRATISLAVA - Najnovší rebríček najbohatších ľudí sveta od magazínu Forbes priniesol historický rekord. Na planéte je už 3 428 miliardárov s majetkom presahujúcim 20 biliónov dolárov. Svetové bohatstvo rastie bezprecedentným tempom, pričom na čele rebríčka opäť stojí Elon Musk, ktorý sa nebezpečne približuje k titulu prvého bilionára v dejinách.
Svetové bohatstvo rastie bezprecedentným tempom. Najnovší rebríček najbohatších ľudí sveta, ktorý zverejnil americký magazín Forbes, ukazuje, že na planéte je dnes rekordných 3 428 miliardárov s celkovým majetkom 20,1 bilióna dolárov. Ide o najvyšší počet v dejinách rebríčka a o 400 viac ako v minulom roku.
Podľa Forbesu ide o najvýraznejší medziročný nárast bohatstva, aký bol doteraz zaznamenaný. „Je to rok miliardárov. Za posledných 12 mesiacov pribúdal každý deň viac ako jeden miliardár,“ uviedol hlavný editor Forbesu pre oblasť bohatstva Chase Peterson-Withorn. Ako dodal, boom akciového trhu poháňaný umelou inteligenciou posunul majetky najbohatších do výšin, ktoré boli ešte nedávno nepredstaviteľné.
Musk opäť na vrchole a bližšie k titulu prvého bilionára
Rebríčku už druhý rok po sebe dominuje Elon Musk, ktorý je podľa Forbesu najbohatším človekom v histórii. Jeho majetok dosiahol odhadovaných 839 miliárd dolárov, čo je o pol bilióna viac ako vlani. Výrazný rast hodnoty spoločností Tesla a najmä SpaceX, ktorá sa pripravuje na vstup na burzu, posunul Muska k hranici, za ktorou by sa mohol stať prvým bilionárom na svete.
Za Muskom nasledujú spoluzakladatelia Googlu – Larry Page (257 mld. USD) a Sergey Brin (237 mld. USD). Bývalý líder rebríčka Jeff Bezos skončil štvrtý (224 mld. USD) a prvú päťku uzatvára Mark Zuckerberg (222 mld. USD).
AI boom a nárast Trumpovho majetku
Forbes uvádza, že majetok amerického prezidenta Donalda Trumpa vzrástol o 27 percent na 6,5 miliardy dolárov. Dôvodom sú najmä investície do kryptomien a zrušenie pokuty za podvod v New Yorku. V celosvetovom poradí obsadil 645. miesto.
Umelej inteligencii pripisuje Forbes zásadnú úlohu v prudkom raste svetového bohatstva. V rebríčku je dnes rekordných 35 miliardárov mladších ako 30 rokov. Najmladším z nich je 22-ročný Surya Midha, spoluzakladateľ startupu Mercor.
Nové tváre, Slovensko má dvoch zástupcov
Medzi 390 nováčikmi sa objavili aj známe mená zo sveta športu a šoubiznisu – Dr. Dre, Beyoncé, tenisová legenda Roger Federer, ale aj Greg Abel, nástupca Warrena Buffetta v Berkshire Hathaway, či Kimbal Musk, brat Elona Muska. Najviac miliardárov má tradične USA – až 989 s celkovým majetkom 8,4 bilióna dolárov. Nasleduje Čína (539) a India (229).
V rebríčku nechýbajú ani dvaja Slováci:
- Jaroslav Haščák s rodinou – 2,2 mld. USD (1 913. miesto)
- Ivan Chrenko – 1,7 mld. USD (2 386. miesto)
Šéfredaktorka slovenského Forbesu Lucia Okšová vysvetľuje, že americký rebríček vychádza aj z dát lokálnych vydaní. „Najnovší rebríček kopíruje rast hodnoty majetku Jaroslava Haščáka s rodinou, k čomu prispel rekordný zisk skupiny Penta,“ uvádza. Dodáva, že zaradenie do amerického rebríčka môže trvať roky, najmä ak ide o firmy, ktoré nie sú obchodované na burze a ich hodnota sa odhaduje s diskontom.
Strnad ako jediný Čech v prvej stovke
Najbohatším Čechom je podľa rebríčka majiteľ zbrojárskeho koncernu Czechoslovak Group (CSG) Michal Strnad s majetkom vo výške 31,1 miliardy dolárov (viac než 653 miliárd Kč).
Po vstupe CSG na burzu sa hodnota Strnadovho majetku podľa rebríčka sedemnásobne znásobila. V poradí sa tak dostal aj pred dedičku investičnej skupiny PPF Renátu Kellnerovú. Ako 69. najbohatší človek planéty je jediným Čechom v prvej stovke.
Klub „stovkárov“ rastie, z rebríčka vypadlo 89 ľudí
V ultraelitnom „klube 100 miliárd dolárov“ je dnes 20 ľudí, čo je najviac v histórii. Ešte v roku 2017 neexistoval ani jeden človek s majetkom nad 100 miliárd. Dnes táto skupina vlastní spolu 3,8 bilióna dolárov, teda takmer pätinu bohatstva všetkých miliardárov.
Z rebríčka tento rok ale zároveň vypadlo 89 miliardárov, medzi nimi zakladateľ platobnej platformy Shift4 a šéf NASA Jared Isaacman či realitný magnát Charles Cohen. Ďalších 39 miliardárov zomrelo.