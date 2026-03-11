Brutálna vražda Ukrajinca na Bali: Nové, mrazivé detaily! Umučili ho na smrť a zverejňovali z toho videá

Streda11. marec 2026, meniny má Angela, Angelika, zajtra Gregor

JAKARTA - Zmiznutie ukrajinského turistu Igora Komarova na indonézskom ostrove Bali sa skončilo tragicky. Po únose a videách s požiadavkou na vysoké výkupné našli miestni obyvatelia na pláži rozštvrtené časti ľudského tela. DNA testy potvrdili, že patria práve jemu.

Únos počas dovolenky

Dovolenka na populárnom indonézskom ostrove Bali sa pre Ukrajinca Igora Komarova zmenila na nočnú moru. Muž zmizol po tom, ako ho podľa vyšetrovateľov uniesla skupina ozbrojených mužov.

Podľa informácií zahraničných médií sa incident odohral krátko po tom, ako sa Komarov pohyboval po ostrove so svojou priateľkou. Únoscovia ho mali násilím vtiahnuť do auta a odviezť na neznáme miesto.

Podľa spravodajského portálu Kyiv Post vyšetrovatelia preverujú aj možnosť, že únoscovia mohli Komarova vystopovať cez sociálne siete. Jeho priateľka totiž počas dovolenky zverejňovala fotografie z Bali vrátane presnej lokácie, čo mohlo páchateľom uľahčiť zistenie, kde sa dvojica nachádza.

Igor Komarov s priateľkou
Zobraziť galériu (2)
Igor Komarov s priateľkou  (Zdroj: Instagram)

Krátko nato sa na internete objavili videá, ktoré mali dokazovať, že je stále nažive a že ho mučia.

Video s prosbou o výkupné

Na jednom zo zverejnených záznamov je Komarov viditeľne zranený a s modrinami na tvári. V krátkom odkaze sa obracia na svoju rodinu.

„Mami, pošli im desať miliónov dolárov,“ hovorí vo videu, pričom tvrdí, že bez zaplatenia výkupného neprežije.

Na ďalších záberoch má podľa dostupných informácií priznávať rôzne aktivity a opisovať ľudí, ktorí mali byť zapojení do jeho podnikania. Nie je však jasné, či išlo o autentické vyjadrenia alebo o slová vynútené násilím.

Na pláži našli časti tela

O niekoľko dní neskôr prišla šokujúca správa. Na jednej z pláží na Bali miestni obyvatelia objavili roztrúsené časti mužského tela vrátane oddelenej hlavy.

Indonézska polícia následne zabezpečila DNA testy. Vzorky porovnali s genetickým materiálom Komarovovej matky.

Výsledok bol jednoznačný – pozostatky patrili zmiznutému Ukrajincovi, uviedol spravodajský portál Kyiv Post.

Polícia pátra po skupine cudzincov

Vyšetrovatelia identifikovali viacero podozrivých osôb, ktoré sa podľa nich podieľali na únose. Jeden muž bol zadržaný, ďalší podozriví údajne opustili Indonéziu a pátra po nich aj Interpol. Podľa správ si ich mal najať Rus, žijúci na Bali.

Podľa polície si skupina mala prenajať vilu na Bali a používať falošné doklady. V prenajatom dome sa neskôr našli aj krvavé stopy, ktoré mali patriť obeti.

Špekulácie o pozadí prípadu

Motív vraždy zatiaľ nie je jasný. Niektoré blogy a menej oficiálne zdroje tvrdia, že Komarov mohol byť spojený s prevádzkovaním podvodných call centier zameraných na finančné podvody. Tieto informácie však zatiaľ neboli potvrdené oficiálnym vyšetrovaním.

Indonézske úrady zatiaľ neposkytli definitívne vysvetlenie toho, prečo sa stal terčom únosu a následnej brutálnej vraždy.

