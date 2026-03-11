Útok na ambasádu USA v Osle: Nórska polícia zadržala troch bratov

OSLO - Nórska polícia v stredu oznámila zadržanie troch bratov podozrivých z teroristického bombového útoku na americkú ambasádu v Osle. Informujú o tom agentúry AFP a Reuters.
Policajný prokurátor Christian Hatlo na tlačovej konferencii uviedol, že podozriví bratia sú nórskymi občanmi irackého pôvodu a zadržali ich v Osle. „Stále pracujeme s viacerými hypotézami,“ povedal Hatlo a nevylúčil ďalšie policajné zásahy.
Podľa jeho slov sa vyšetrovanie bude snažiť objasniť, akú úlohu pri útoku zohrali bratia vo veku asi 20 rokov a doteraz neboli polícii známi. „Myslíme si, že jeden z nich umiestnil bombu pred veľvyslanectvom a ostatní dvaja boli spolupáchateľmi tohto činu,“ prezradil novinárom.
K výbuchu došlo v nedeľu približne o 01.00 h SEČ pri vchode do konzulárnej časti americkej ambasády. Explózia nikoho nezranila a spôsobila len menšie materiálne škody. Nórske úrady nevylučujú možnú súvislosť útoku s vojnou na Blízkom východe. AFP pripomína, že americké ambasády vo svete bežne dodržiavajú prísne bezpečnostné opatrenia.