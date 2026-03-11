Streda11. marec 2026, meniny má Angela, Angelika, zajtra Gregor

Útok na ambasádu USA v Osle: Nórska polícia zadržala troch bratov

Nórske policajné autá parkujú pred budovou amerického veľvyslanectva v Osle.
Nórske policajné autá parkujú pred budovou amerického veľvyslanectva v Osle. (Zdroj: TASR/AP/Fredrik Varfjell/NTB Scanpix)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

OSLO - Nórska polícia v stredu oznámila zadržanie troch bratov podozrivých z teroristického bombového útoku na americkú ambasádu v Osle. Informujú o tom agentúry AFP a Reuters.

Policajný prokurátor Christian Hatlo na tlačovej konferencii uviedol, že podozriví bratia sú nórskymi občanmi irackého pôvodu a zadržali ich v Osle. „Stále pracujeme s viacerými hypotézami,“ povedal Hatlo a nevylúčil ďalšie policajné zásahy.

Podľa jeho slov sa vyšetrovanie bude snažiť objasniť, akú úlohu pri útoku zohrali bratia vo veku asi 20 rokov a doteraz neboli polícii známi. „Myslíme si, že jeden z nich umiestnil bombu pred veľvyslanectvom a ostatní dvaja boli spolupáchateľmi tohto činu,“ prezradil novinárom.

K výbuchu došlo v nedeľu približne o 01.00 h SEČ pri vchode do konzulárnej časti americkej ambasády. Explózia nikoho nezranila a spôsobila len menšie materiálne škody. Nórske úrady nevylučujú možnú súvislosť útoku s vojnou na Blízkom východe. AFP pripomína, že americké ambasády vo svete bežne dodržiavajú prísne bezpečnostné opatrenia.

Viac o téme: AmbasádaPolícia USANórskoVýbuch
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO Explózia v nórskej metropole:
Explózia v nórskej metropole: Polícia vyšetruje výbuch pri vchode do americkej ambasády, strach rastie
Zahraničné
Fínsko je rozhodnuté: Povolí
Fínsko je rozhodnuté: Povolí jadrové zbrane na svojom území! Rusko okamžite zareagovalo
Zahraničné
Situácia je vypätá! Cena
Situácia je vypätá! Cena za prepravu LNG cez Atlantický oceán je na rekorde
Zahraničné
Börge Brende
Börge Brende končí vo funkcii prezident Svetového ekonomického fóra: Dôvodom sú väzby na Epsteina
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Vyjadrenie Tomáša Druckera k aktuálnej politickej situácii
Vyjadrenie Tomáša Druckera k aktuálnej politickej situácii
Správy
Hazard na ceste! Nebezpečné predbiehanie cez plnú čiaru spustilo reťazovú reakciu
Hazard na ceste! Nebezpečné predbiehanie cez plnú čiaru spustilo reťazovú reakciu
Správy
Tlačová konferencia z Úradu vlády: Vystúpili Robert Fico, Peter Pellegrini a generálny riaditeľ Slovnaftu Gabriel Szabó
Tlačová konferencia z Úradu vlády: Vystúpili Robert Fico, Peter Pellegrini a generálny riaditeľ Slovnaftu Gabriel Szabó
Správy

Domáce správy

Vláda nerieši rast cien
Vláda nerieši rast cien pohonných látok: Opoziční politici kritizujú samoreguláciu a nulový výsledok rokovania
Domáce
Ilustračné foto
Ústavný súd posúdi zmeny v disciplinárnych senátoch Najvyššieho správneho súdu
Domáce
Hnutie Slovensko kritizuje vládu:
Hnutie Slovensko kritizuje vládu: Nad územím SR napočítali stovky preletov amerických vojenských lietadiel
Domáce
Dolný Kubín začal veľké jarné upratovanie: Kedy bude vaše sídlisko na rade?
Dolný Kubín začal veľké jarné upratovanie: Kedy bude vaše sídlisko na rade?
Liptovský Hrádok

Zahraničné

Ilustračné foto
Český rozpočet 2026 schválený s deficitom 310 miliárd korún: Opozícia kritizuje nezodpovednosť vlády
Zahraničné
Kremeľ sa škodoradostne smeje:
Kremeľ sa škodoradostne smeje: Európa urobila strategickú chybu! Vojna v Iráne už má víťaza
Zahraničné
Nórske policajné autá parkujú
Útok na ambasádu USA v Osle: Nórska polícia zadržala troch bratov
Zahraničné
Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných
Útok na ruský tanker pri Malte je teroristický akt a vojnový zločin: Moskva kritizuje nedostatok reakcie EÚ
Zahraničné

Prominenti

Alexander Edwards a Cher
Svadba syna sa zmenila na jej šou! Cher a záhada dvoch prsteňov: Žeby sa na prahu 80-ky tajne vydala?
Zahraniční prominenti
Ján Gordulič v Sajfa
Gordulič o časoch Poštára Janka: Najprv hanba za kostým a potom... Vy smradi!
Domáci prominenti
Módna prehliadka Michaela Kováčika.
Monika Szabó po zdravotných komplikáciách: Takéto mám následky! VIDEO, z ktorého mrazí…
Domáci prominenti
Apple Martin
Dcéra Gwyneth Paltrow sa nahoty nebojí, vyzerá božsky: Za to telo by zabíjala každá!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Chorá štítna žľaza potrebuje
Chorá štítna žľaza potrebuje lieky, no nakopnú ju aj niektoré potraviny: Spoznajte, ktoré!
vysetrenie.sk
Za jedno upratovanie si
Za jedno upratovanie si pýta 20-tisíc dolárov: Charlotte čistí domy plné hniloby, pod kobercom našla nečakaný poklad!
Zaujímavosti
Policajti vs. Henry: VIDEO
Policajti vs. Henry: VIDEO z bizarnej naháňačky obletelo svet! Zistite, prečo sa elitní muži zákona báli moriaka
Zaujímavosti
Našli ste si TOTO
Našli ste si TOTO na kľučke? Okamžite zbystrite pozornosť, zlodeji si vás už zrejme vytypovali
Zaujímavosti

Dobré správy

Chudnutie je často veľmi
Chcete schudnúť a nedarí sa vám to? Na slovenský trh dorazila unikátna novinka
Domáce
Slováci chcú lepšie susedské
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Promo
Zdroj: KolagenDrink
Týchto 5 chýb robia Slováci najčastejšie: Známy ortopéd prezradil, ako zlepšiť stav kĺbov
plnielanu.sk
Zdroj: Henima
Najväčší problém žien po štyridsiatke nie je starnutie: Viete, o čo presne ide?
plnielanu.sk

Ekonomika

Koniec zlacňovania hypoték? Vojna na Blízkom východe môže zmeniť kurz ECB, varuje Kažimír
Koniec zlacňovania hypoték? Vojna na Blízkom východe môže zmeniť kurz ECB, varuje Kažimír
Návrat k ruským palivám? Šéfka EK varuje pred strategickou chybou, závislosť nás stojí miliardy eur!
Návrat k ruským palivám? Šéfka EK varuje pred strategickou chybou, závislosť nás stojí miliardy eur!
Mal to byť pilier konsolidácie: Ako si štát zobral príklad z Maďarska a škaredo sa prepočítal!
Mal to byť pilier konsolidácie: Ako si štát zobral príklad z Maďarska a škaredo sa prepočítal!
Štátu uteká pomedzi prsty až miliarda eur: Pozrite sa, kde je „bez bločku“ národným športom!
Štátu uteká pomedzi prsty až miliarda eur: Pozrite sa, kde je „bez bločku“ národným športom!

Šport

FC Tatran Prešov – MFK Tatran Liptovský Mikuláš: Online prenos zo štvrťfinále Slovnaft Cupu
FC Tatran Prešov – MFK Tatran Liptovský Mikuláš: Online prenos zo štvrťfinále Slovnaft Cupu
Slovnaft Cup
Veľké sklamanie na Spiši: Domáci do predkola play-off vstúpili prehrou s Michalovcami
Veľké sklamanie na Spiši: Domáci do predkola play-off vstúpili prehrou s Michalovcami
Tipsport liga
HK 32 Liptovský Mikuláš – HKM Zvolen: Online prenos z 1. zápasu predkola play-off
HK 32 Liptovský Mikuláš – HKM Zvolen: Online prenos z 1. zápasu predkola play-off
Tipsport liga
ZPH 2026 Historický okamih v Miláne: Slovenskí parahokejisti prepísali dejiny a slávia prvý triumf
ZPH 2026 Historický okamih v Miláne: Slovenskí parahokejisti prepísali dejiny a slávia prvý triumf
Parašport

Auto-moto

FOTO: Dacia Striker - nové veľké cross kombi nadchne dizajnom, no cenou vás dostane
FOTO: Dacia Striker - nové veľké cross kombi nadchne dizajnom, no cenou vás dostane
Predstavujeme
Ďalšia Cupra so žraločím nosom. Prvýkrát aj s Androidom
Ďalšia Cupra so žraločím nosom. Prvýkrát aj s Androidom
Predstavujeme
Zmeny v IDS BK zlepšia nadväznosť spojov i cestovanie školákov
Zmeny v IDS BK zlepšia nadväznosť spojov i cestovanie školákov
Doprava
Žilinská radnica predstavila opatrenia na zmiernenie dosahov výstavby D3
Žilinská radnica predstavila opatrenia na zmiernenie dosahov výstavby D3
Ekonomika

Kariéra a motivácia

Nemôžete si nájsť prácu vo svojom regióne? Možno ju hľadáte na nesprávnych miestach
Nemôžete si nájsť prácu vo svojom regióne? Možno ju hľadáte na nesprávnych miestach
Hľadám prácu
Ženy a muži reagujú na iné ponuky: Dáta potvrdzujú, že voľba odvetvia stále prehlbuje mzdovú priepasť
Ženy a muži reagujú na iné ponuky: Dáta potvrdzujú, že voľba odvetvia stále prehlbuje mzdovú priepasť
Trendy na trhu práce
SAKONFERENCIA 2026 spojí lídrov, HR aj koučov. Tretí ročník prinesie 12 workshopov aj oslavu 20 rokov SAKo
SAKONFERENCIA 2026 spojí lídrov, HR aj koučov. Tretí ročník prinesie 12 workshopov aj oslavu 20 rokov SAKo
Svet personalistiky
5 strategických krokov, ktoré musíte urobiť, ak chcete zmeniť odbor a nájsť prácu snov
5 strategických krokov, ktoré musíte urobiť, ak chcete zmeniť odbor a nájsť prácu snov
Hľadám prácu

Varenie a recepty

Prestaňte vyhadzovať to najlepšie: Toto je dôvod, prečo by ste už nikdy nemali šúpať zeleninu do vývaru.
Prestaňte vyhadzovať to najlepšie: Toto je dôvod, prečo by ste už nikdy nemali šúpať zeleninu do vývaru.
Najjemnejšia parená knedľa, akú ste kedy jedli: Stačí vám na ňu len 6 bežných surovín.
Najjemnejšia parená knedľa, akú ste kedy jedli: Stačí vám na ňu len 6 bežných surovín.
Jednoduchý banánový chlebík
Jednoduchý banánový chlebík
Chlieb
Americké zemiaky: Čím ich okoreniť, aby boli ako z reštaurácie
Americké zemiaky: Čím ich okoreniť, aby boli ako z reštaurácie
Rady a tipy

Technológie

Medzihviezdna kométa 3I/ATLAS je plná alkoholu, akoby práve prešla kozmickým barom!
Medzihviezdna kométa 3I/ATLAS je plná alkoholu, akoby práve prešla kozmickým barom!
Vesmír
AI sa dokáže učiť nové veci aj bez veľkého množstva dát. Vedci teraz riešia, kam až môže takýto systém zájsť
AI sa dokáže učiť nové veci aj bez veľkého množstva dát. Vedci teraz riešia, kam až môže takýto systém zájsť
Umelá inteligencia
Zuckerberg kúpil sociálnu sieť, ktorá nie je určená pre ľudí: Komunikujú na nej len AI boti
Zuckerberg kúpil sociálnu sieť, ktorá nie je určená pre ľudí: Komunikujú na nej len AI boti
Správy
B-21 Raider prvýkrát zachytený na fotografii pri tankovaní vo vzduchu
B-21 Raider prvýkrát zachytený na fotografii pri tankovaní vo vzduchu
Výzbroj a zbrane

Bývanie

Zachovali retro dlažbu a bol to úžasný nápad! Byt mladých je svojský, no rodinnú atmosféru tu majú tak naozaj
Zachovali retro dlažbu a bol to úžasný nápad! Byt mladých je svojský, no rodinnú atmosféru tu majú tak naozaj
V ktorých obciach a mestách sa na Slovensku žije najlepšie? Rebríček kvality života odhalil týchto 10 miest
V ktorých obciach a mestách sa na Slovensku žije najlepšie? Rebríček kvality života odhalil týchto 10 miest
Keď deti odišli z domu, začali prerábať od podlahy. Takto to vyzerá, keď si manželia dajú vytvoriť bývanie pre seba
Keď deti odišli z domu, začali prerábať od podlahy. Takto to vyzerá, keď si manželia dajú vytvoriť bývanie pre seba
Nekupujte zbytočne veľký televízor do malej obývačky. Čo by ste mali vedieť, kým sa pustíte do jeho kúpy?
Nekupujte zbytočne veľký televízor do malej obývačky. Čo by ste mali vedieť, kým sa pustíte do jeho kúpy?

Pre kutilov

Najväčšie pasce na záhradkárov: Tieto nákupy v marci radšej vynechajte!
Najväčšie pasce na záhradkárov: Tieto nákupy v marci radšej vynechajte!
Okrasná záhrada
3 druhy konárov, ktoré musíte z jabloní odstrániť ako prvé
3 druhy konárov, ktoré musíte z jabloní odstrániť ako prvé
Záhrada
Záhradné sedenie ako skladačka: Michal vám ukáže svoju zváranú konštrukciu na retiazkach
Záhradné sedenie ako skladačka: Michal vám ukáže svoju zváranú konštrukciu na retiazkach
Dvor a záhrada
Prebuďte balkón už v marci! 5 mrazuvzdorných kvetov, ktoré nezničí mráz
Prebuďte balkón už v marci! 5 mrazuvzdorných kvetov, ktoré nezničí mráz
Okrasná záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Môj manžel mi prezradil pikantné tajomstvo zo spálne svojho kolegu: Jemu to bolo na smiech, mne sa ten nápad celkom páčil
Láska a sex
Môj manžel mi prezradil pikantné tajomstvo zo spálne svojho kolegu: Jemu to bolo na smiech, mne sa ten nápad celkom páčil
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Kremeľ sa škodoradostne smeje:
Zahraničné
Kremeľ sa škodoradostne smeje: Európa urobila strategickú chybu! Vojna v Iráne už má víťaza
Komarov na videu žiada
Zahraničné
Brutálna vražda Ukrajinca na Bali: Nové, mrazivé detaily! Umučili ho na smrť a zverejňovali z toho videá
Prekvapivé správy o Trumpovi:
Zahraničné
Prekvapivé správy o Trumpovi: Teraz TO už oľutoval! V minulosti odmietol ponuku Zelenského
NEBEZPEČNÝ manéver auta spustil
Zahraničné
NEBEZPEČNÝ manéver auta spustil reťazovú reakciu! Polícia zverejnila VIDEO z hazardnej jazdy, TOTO vodiči netušili

Ďalšie zo Zoznamu