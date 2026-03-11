Za jedno upratovanie si pýta 20-tisíc dolárov: Charlotte čistí domy plné hniloby, pod kobercom našla nečakaný poklad!

CANBERRA - To, pred čím by väčšina ľudí radšej ušla, je pre ňu každodennou prácou. Mladá Austrálčanka Charlotte Bosanquet sa živí upratovaním extrémne zanedbaných domácností, kde sa roky hromadia odpadky a neporiadok. Napriek zápachu a špine tvrdí, že ide o jednu z najzmysluplnejších prác, aké kedy robila.
Charlotte Bosanquet má len niečo vyše dvadsať rokov, no už niekoľko rokov sa venuje netradičnému podnikaniu. Ako informuje Mail Online, v roku 2022 založila upratovaciu firmu Care Cleaning Services, ktorá sa špecializuje na domácnosti ľudí trpiacich patologickým hromadením vecí alebo tých, ktorí z rôznych dôvodov nezvládajú udržiavať poriadok.
Takéto upratovanie patrí medzi mimoriadne náročné. Domy bývajú často plné odpadu, zhnitých zvyškov jedla či niekoľkomesačných nánosov špiny. Podľa Bosanquet si preto za jeden zásah účtuje približne 5-tisíc až 20-tisíc dolárov, keďže ide o fyzicky vyčerpávajúcu a časovo náročnú prácu. Do upratovania sa niekedy zapojí aj osemčlenný tím a práca môže trvať celý deň. Napriek náročným podmienkam však mladá podnikateľka tvrdí, že najväčšou odmenou je pocit, že pomohla človeku, ktorý už nevidel cestu von zo svojej situácie.
Pri práci občas narazí aj na nečakané nálezy. Raz napríklad pod plesnivým kobercom objavila starú mincu z roku 1930, ktorej hodnota sa podľa odborníkov môže pohybovať okolo 40-tisíc dolárov. Nález bez váhania vrátila majiteľovi domu.
Čo odporúča?
Podľa Bosanquet existuje mnoho dôvodov, prečo sa domácnosť môže dostať do takého stavu. Niektorí ľudia zápasia s depresiou či inými psychickými problémami, iní sú jednoducho preťažení starosťami a povinnosťami. Často sa pritom hanbia požiadať o pomoc alebo si ani neuvedomujú, ako veľmi sa situácia zhoršila. Okrem samotného upratovania sa preto snaží klientom aj poradiť, ako postupne získať nad domácnosťou kontrolu. Odporúča začať malými krokmi a sústrediť sa vždy len na jednu úlohu. Podľa nej je dôležité nebyť na seba príliš prísny a oceniť aj malé pokroky, ktoré môžu časom viesť k veľkej zmene.