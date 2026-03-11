Našli ste si TOTO na kľučke? Okamžite zbystrite pozornosť, zlodeji si vás už zrejme vytypovali

BRATISLAVA - Nenápadný detail na dverách môže byť varovaním, že si zlodeji vyhliadli práve váš byt alebo garáž. Jeden Slovák na internete upozornil na zvláštnu vec, ktorú našiel v zámke... a mnohí ľudia tvrdia, že ide o trik, ktorý zlodeji používajú na sledovanie majiteľov!
Na zaujímavú diskusiu zo sociálnej siete Reddit upozornil portál Interez. Jeden zo Slovákov tam opísal zvláštny nález, ktorý ho znepokojil. V zámke na garážových dverách si totiž všimol popol. Podľa jeho slov to vyzeralo tak, akoby sa niekto pokúsil do zámky zasunúť obhorenú zápalku. Navyše si všimol aj mierne vysunutú kľučku, akoby sa niekto pokúšal dvere otvoriť.
Autor príspevku dodal, že u susedov nič podobné nenašiel. Ich dvere aj zámky boli úplne v poriadku. Začal preto uvažovať, či nejde o spôsob, akým si zlodeji overujú, či je garáž pravidelne využívaná. Na internete sa totiž často spomína, že páchatelia niekedy zanechávajú drobné predmety alebo značky, aby zistili, či si ich majiteľ všimne. Ak vec zostane dlhší čas na rovnakom mieste, môže to naznačovať, že sa priestor nepoužíva alebo že majiteľ nie je doma.
Zlodeji používajú celú škálu trikov
Podľa autora príspevku majú zlodeji používať aj ďalšie triky. Jedným z nich môže byť napríklad vypnutie ističov. Sledujú potom, kedy ich majiteľ opäť zapne, aby zistili, ako často sa v garáži alebo byte zdržiava.
Do diskusie sa zapojili aj ďalší ľudia so svojimi skúsenosťami. Jeden z používateľov napísal, že na dverách svojho bytu objavil kriedou nakreslené písmeno X. Okamžite na to upozornil správcu domu a vo vchode vyvesil oznam, aby si susedia skontrolovali svoje dvere. Neskôr sa ukázalo, že podobnú značku našli aj ďalší obyvatelia. Preventívne si preto vymenili zámky a k vlámaniu napokon nedošlo.
VIDEO, ktoré baví internet: Zlodej ukradol niečo, čo by ste v živote nečakali! Bizarnejšiu krádež ste nevideli
Niektorí diskutujúci upozorňujú, že zlodeji si zvyčajne vyberajú najjednoduchší cieľ. Podľa nich môže pomôcť aj bezpečnostná kamera, pretože páchatelia sa často radšej presunú k objektu, ktorý je menej chránený. Iní však tvrdia, že kamera zlodeja vždy nezastaví. Jeden z používateľov Redditu však napísal, že práve vďaka záznamu z kamery sa mu podarilo páchateľa identifikovať.