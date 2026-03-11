Gordulič o časoch Poštára Janka: Najprv hanba za kostým a potom... Vy smradi!

BRATISLAVA - Spomienky, na ktoré sa nezabúda! Komik a scenárista Ján Gordulič sa do povedomia divákov zapísal najmä ako Poštár Janko z mimoriadne obľúbenej relácie Pošta pre teba. Hoci mu táto úloha otvorila dvere do sveta šoubiznisu, dodnes si spomína na moment, ktorý ho poriadne štval.
O minulosti sa Ján Gordulič rozhovoril v relácii Sajfa šou, kde ho vyspovedal moderátor Matej "Sajfa" Cifra. Ten sa ho spýtal priamo: Hanbil sa niekedy za to, že bol Poštár Jano? Gordulič sa na chvíľu zamyslel, no odpoveď bola jednoznačná. „Nie, lebo mi to otvorilo toľko dverí. Oveľa viac mi to dalo, ako vzalo,“ priznal zabávač, ktorý dnes patrí medzi známe tváre slovenského humoru.
Napriek tomu si z tohto obdobia nesie jednu spomienku, ktorá ho vraj desí dodnes. „Keď mi ukázali ten kostým s tými žltými rukávmi a žltým pásom a tú šiltovku, tak mi bolo ľúto, že toto je môj kostým. Niekoľkokrát som to reklamoval a oni, že nie, to ťa hneď identifikujú,“ zaspomínal si Gordulič.
To však ešte netušil, že príde moment, ktorý ho poriadne nadvihne zo stoličky. Po čase ho totiž v relácii nahradil herec Ludwig Bagin – a práve vtedy sa stalo niečo, čo Gorduliča dodnes pobaví aj nahnevá zároveň. „Neskôr ma vymenil Ludvig Bagin a ten im to hneď vysvetlil a zrazu mohol mať slušivú vestu, normálne dostal nový kostým. A vtedy som si povedal: Vy smradi, tak ja som mohol mať celý čas normálny kostým!“ zasmial sa dnes už s nadhľadom.
Zdá sa teda, že hoci mu rola Poštára Janka otvorila kariérne dvere, na legendárny žlto červený kostým by najradšej zabudol.
