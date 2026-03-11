Policajti vs. Henry: VIDEO z bizarnej naháňačky obletelo svet! Zistite, prečo sa elitní muži zákona báli moriaka

GEORGIA - Vyzeralo to ako bežný policajný zásah, no napokon sa z neho stala takmer groteskná scéna. Policajti v americkom štáte Georgia museli riešiť nezvyčajný prípad, moriak zablokoval cestu a odmietal ju opustiť. Namiesto rýchleho zásahu sa však rozpútala kuriózna naháňačka, pri ktorej sa muži zákona neubránili smiechu.
Nezvyčajnú situáciu zažili policajti v americkom štáte Georgia, keď vyrazili k hláseniu o moriakovi, ktorý blokoval cestu. Vtáka bolo potrebné zahnať z vozovky, no ten zjavne nemal v úmysle spolupracovať. Moriak, ktorému policajti dali meno Henry, sa pred nimi naparoval a na výzvy, aby opustil cestu, vôbec nereagoval. Naopak, podľa záberov, ktoré zverejnila agentúra AP, to miestami vyzeralo tak, akoby naháňal skôr on policajtov než oni jeho.
Kuriózna naháňačka trvala niekoľko minút
„Pokúsil sa ma napadnúť. Nechcem, aby ma zobol,“ počuť na zázname jedného zo zasahujúcich policajtov. Ďalší z nich so smiechom priznal: „Vtáky nemám vôbec rád. A moriaky už vôbec nie.“ Kuriózna naháňačka trvala niekoľko minút a u všetkých zúčastnených vyvolávala záchvaty smiechu. Henry napokon z miesta jednoducho odišiel po vlastných. Polícia neskôr s nadsádzkou uviedla, že proti moriakovi nebolo vznesené žiadne obvinenie. Video z úsmevného zásahu zároveň využilo policajné oddelenie v okrese Cobb ako netradičné lákadlo pre nových záujemcov o prácu v polícii.