Chcela zaplatiť 2 doláre, no urobila chybu: Rozhorčenie vystriedal šok, keď zistila... NAJLEPŠÍ omyl života

USA - Nečakaný omyl sa pre učiteľku na dôchodku z amerického štátu Illinois zmenil na životnú výhru. Pri online stávkovaní si neúmyselne zakúpila drahší tiket, ktorý jej napokon priniesol jackpot v hodnote státisícov dolárov.
K veľkému šťastiu sa omylom dopracovala pani Holly z mesta Johnston City v štáte Illinois. Pri uzatváraní online stávky v lotérii si chcela pôvodne kúpiť tiket za dva doláre, no pri sledovaní televízie omylom zvolila drahšiu hernú možnosť. Namiesto plánovanej sumy tak zaplatila 20 dolárov, čo v nej okamžite vyvolalo rozhorčenie.
Jej nespokojnosť však netrvala dlho. Pri následnej kontrole výsledkov nemohla uveriť vlastným očiam — práve omylom zakúpený tiket jej priniesol výhru 250-tisíc dolárov, čo predstavuje približne 230-tisíc eur. „Myslela som si, že sa mi pokazil počítač,“ opísala svoje prvé pocity po zistení výhry pre Illinois Lottery.
Odpoveď ho okamžite vyviedla z omylu
O radostnú správu sa okamžite podelila s manželom. Ten sa najskôr čudoval, prečo prichádza domov tak neskoro večer, no odpoveď ho okamžite vyviedla z omylu. „Nič zvláštne sa nedeje — vyhrala som jackpot,“ oznámila mu nadšene. Nečakaný finančný príjem príde seniorskému páru vhod. Už dlhší čas uvažujú o kúpe nového domu a pani Holly si chce splniť aj osobný sen — kúpiť si nový klavír, aby sa mohla naďalej venovať hudbe, ktorá ju sprevádza celý život.