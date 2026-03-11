Drucker diskutuje s Európskou komisiou o zonáciách národných parkov, ktoré sú v pláne obnovy

BRATISLAVA - Poverený podpredseda vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Tomáš Drucker (Hlas-SD) diskutuje s Európskou komisiou (EK) o zonáciách štyroch národných parkov, ktoré sú zahrnuté v pláne obnovy. Diskusia sa týkala aj definície starých lesov, ktorú vyžadovala Komisia a slovenská legislatíva ju nepoznala. Uviedol to po rokovaní vlády s tým, že na tom sa dohodli.
Rokovali aj o ochrane hlucháňa hôrneho na Slovensku. „Ministerstvo životného prostredia rozšírilo zóny, aby ich chránilo. Bude pripravovať mapy, aby sme si porovnali zonácie. Verím, že s týmto nebude problém,“ povedal Drucker. Deklaroval, že otázka zonácií v pláne obnovy bude pokračovať v súlade s harmonogramom. Do konca augusta musia byť všetky veci skončené.
Zároveň podľa Druckera treba počítať s tým, že majiteľom území, ktoré sú v zóne s najvyššou ochranou, bude potrebné kompenzovať náklady. „Ministerstvo životného prostredia z tých informácií, ktoré mám z minulého týždňa, toto zabezpečilo a rozširuje všetky tie lokality,“ podotkol.