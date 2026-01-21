Denne zje takmer kilogram SUROVÉHO MÄSA: Keď lekári videli jej výsledky, onemeli! TOTO je následok EXTRÉMNEHO stravovania

USA - Američanka Wendy Marshallová roky konzumuje výlučne surové mäso. To, čo považovala za neškodný zvyk z detstva, jej dnes môže vážne ohroziť zdravie. Po lekárskom vyšetrení sa dozvedela diagnózu, ktorá vyvolala obavy aj medzi odborníkmi.
Jesť surové mäso bez akejkoľvek tepelnej úpravy – pre väčšinu ľudí nepredstaviteľná predstava. Pre Wendy Marshallovú z Floridy je to však každodenná realita. Dvadsaťosemročná tatérka denne skonzumuje približne dve libry (takmer kilogram) surového červeného mäsa a tvrdí, že iný spôsob stravovania si ani nevie predstaviť. Svoj neobvyklý zvyk predstavila aj v televíznej relácii My Strange Addiction na stanici TLC, kde bez zábran priznala: „Milujem, keď môžem trhať mäso priamo z kosti.“
Pred kamerami ju bolo vidieť, ako si do úst vkladá surový kus steaku a následne sa ozve typické „surové grgnutie“. Ako píše Unilad, jej posadnutosť má korene v detstve. Vznikla vďaka starej mame, s ktorou si takto budovala blízky vzťah. „Bol to náš spôsob, ako sa zblížiť. Rozprávali sme sa o živote a popritom jedli surové mäso,“ spomína Wendy. Jej stará mama však pred piatimi rokmi zomrela na rakovinu močového mechúra.
Varovanie od zdravotníkov
Hoci si Wendy uvedomuje riziká, so svojím stravovaním nechcela prestať. Zlom prišiel až minulý rok, keď navštívila zdravotnú sestru Vanessu Cabrerovú. Tá jej po vyšetrení oznámila alarmujúcu diagnózu – chronickú infekciu baktériou E. coli v hrubom čreve.
Konzumácia surového mäsa je všeobecne považovaná za nebezpečnú. Môže obsahovať baktérie ako salmonela, E. coli, listeria či campylobacter, ako aj parazity vrátane trichinely. Tepelná úprava pritom väčšinu týchto hrozieb eliminuje. Cabrerová upozornila, že hoci mnohé kmene baktérie E. coli sú neškodné, niektoré môžu spôsobovať vážne zdravotné komplikácie.
„Zvyčajne by pacient s touto infekciou mal silné bolesti, hnačky, zvracanie či horúčku. Keďže u vás tieto príznaky chýbajú, naznačuje to, že baktéria je vo vašom tele veľmi dlho a organizmus sa jej prispôsobil,“ vysvetlila sestra. Zároveň dodala, že Wendy si mohla vybudovať rezistenciu voči väčšine antibiotík, čo by mohlo mať fatálne následky pri iných ochoreniach. „Ak by sa k tejto baktérii pridala ďalšia infekcia, liečba by bola extrémne komplikovaná,“ varovala.
Rodinný tlak a čiastočná zmena
K zmene Wendy motivovala aj nepríjemná skúsenosť s rodinou jej manžela. Keď si pred nimi sadla k stolu so surovým steakom, reakcie boli jednoznačné. „Je mi na zvracanie,“ povedala príbuzná jej partnera. „Je veľmi ťažké akceptovať niekoho, kto pri večeri je surové mäso,“ dodala. Po desivej prognóze Wendy prisľúbila, že bude k svojmu zdraviu zodpovednejšia. Úplne sa však surového mäsa vzdať neplánuje. „Nechystám sa s tým prestať. Budem jesť len kvalitné, grass-fed mäso z overených zdrojov,“ vyhlásila. Zároveň dodala, že sa vzdá mletého mäsa a urobí to najmä kvôli svojim deťom a rodine.