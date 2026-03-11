Streda11. marec 2026, meniny má Angela, Angelika, zajtra Gregor

Maďarská flotila posilní obranu: Ochranu vzdušného priestoru doplnia štyri nové stíhačky JAS 39 Gripen

Bojové lietadlá JAS 39 Gripen.
Bojové lietadlá JAS 39 Gripen. (Zdroj: Getty Images)
TASR

BUDAPEŠŤ - Flotila vzdušných síl maďarskej armády, ktorej lietadlá chránia aj vzdušný priestor ďalších krajín vrátane Slovenska, sa rozšíri v tomto roku o štyri bojové lietadlá JAS 39 Gripen a bude ju tvoriť 18 stíhačiek. Uviedol to v stredu na Facebooku maďarský minister obrany Kristóf Szalay-Bobrovniczky.

Nové švédske stíhačky by mali priletieť na vojenskú základňu v Kecskeméte do 30. júna, spresnil. „S maďarskou flotilou 18 stíhačiek ešte viac posilníme bezpečnosť našej krajiny. Pre nás je ochrana Maďarska prvoradá,“ zdôraznil v príspevku minister. Server hvg.hu pripomenul, že Maďarsko si pôvodne objednalo prvých 14 gripenov po prelome tisícročí. Do služby boli zaradené v roku 2008.

S flotilou 18 stíhačiek maďarské obranné sily získajú dominantné miesto v regióne, píše server. Aktuálne chránia aj vzdušný priestor susedných štátov - Slovenska a Slovinska, pritom Maďarsko bolo štyrikrát vedúcou krajinou, ktorá v spolupráci so Španielskom a Talianskom vykonávala úlohy ochrany vzdušného priestoru pobaltských krajín.

Tomáš Drucker.
Drucker diskutuje s Európskou komisiou o zonáciách národných parkov, ktoré sú v pláne obnovy
Domáce
Ilustračné foto
Odborári varujú: Automatizácia a globálna konkurencia ohrozujú pracovné miesta v slovenskom automobilovom priemysle
Domáce
Samuel Migaľ
Reforma samosprávy: Malé obce musia získať silu, nie ďalšiu záťaž, uviedol Migaľ
Domáce
V Michalovciach ocenili športové hviezdy roka 2025: Kto získal najvyššie pocty?
V Michalovciach ocenili športové hviezdy roka 2025: Kto získal najvyššie pocty?
Košice

Komarov na videu žiada
Brutálna vražda Ukrajinca na Bali: Nové, mrazivé detaily! Umučili ho na smrť a zverejňovali z toho videá
Zahraničné
Prekvapivé správy o Trumpovi:
Prekvapivé správy o Trumpovi: Teraz TO už oľutoval! V minulosti odmietol ponuku Zelenského
Zahraničné
Ján Gordulič v Sajfa
Gordulič o časoch Poštára Janka: Najprv hanba za kostým a potom... Vy smradi!
Domáci prominenti
Módna prehliadka Michaela Kováčika.
Monika Szabó po zdravotných komplikáciách: Takéto mám následky! VIDEO, z ktorého mrazí…
Domáci prominenti
Apple Martin
Dcéra Gwyneth Paltrow sa nahoty nebojí, vyzerá božsky: Za to telo by zabíjala každá!
Zahraniční prominenti
Let's Dance, 1. kolo,
Dara Rolins to potvrdila! Slová o PAUZE sú pravdivé: Čo sa stalo?
Domáci prominenti

Chorá štítna žľaza potrebuje
Chorá štítna žľaza potrebuje lieky, no nakopnú ju aj niektoré potraviny: Spoznajte, ktoré!
vysetrenie.sk
Za jedno upratovanie si
Za jedno upratovanie si pýta 20-tisíc dolárov: Charlotte čistí domy plné hniloby, pod kobercom našla nečakaný poklad!
Zaujímavosti
Policajti vs. Henry: VIDEO
Policajti vs. Henry: VIDEO z bizarnej naháňačky obletelo svet! Zistite, prečo sa elitní muži zákona báli moriaka
Zaujímavosti
Našli ste si TOTO
Našli ste si TOTO na kľučke? Okamžite zbystrite pozornosť, zlodeji si vás už zrejme vytypovali
Zaujímavosti

Chudnutie je často veľmi
Chcete schudnúť a nedarí sa vám to? Na slovenský trh dorazila unikátna novinka
Domáce
Slováci chcú lepšie susedské
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Promo
Zdroj: KolagenDrink
Týchto 5 chýb robia Slováci najčastejšie: Známy ortopéd prezradil, ako zlepšiť stav kĺbov
plnielanu.sk
Zdroj: Henima
Najväčší problém žien po štyridsiatke nie je starnutie: Viete, o čo presne ide?
plnielanu.sk

Koniec zlacňovania hypoték? Vojna na Blízkom východe môže zmeniť kurz ECB, varuje Kažimír
Koniec zlacňovania hypoték? Vojna na Blízkom východe môže zmeniť kurz ECB, varuje Kažimír
Návrat k ruským palivám? Šéfka EK varuje pred strategickou chybou, závislosť nás stojí miliardy eur!
Návrat k ruským palivám? Šéfka EK varuje pred strategickou chybou, závislosť nás stojí miliardy eur!
Mal to byť pilier konsolidácie: Ako si štát zobral príklad z Maďarska a škaredo sa prepočítal!
Mal to byť pilier konsolidácie: Ako si štát zobral príklad z Maďarska a škaredo sa prepočítal!
Štátu uteká pomedzi prsty až miliarda eur: Pozrite sa, kde je „bez bločku“ národným športom!
Štátu uteká pomedzi prsty až miliarda eur: Pozrite sa, kde je „bez bločku“ národným športom!

FC Tatran Prešov – MFK Tatran Liptovský Mikuláš: Online prenos zo štvrťfinále Slovnaft Cupu
FC Tatran Prešov – MFK Tatran Liptovský Mikuláš: Online prenos zo štvrťfinále Slovnaft Cupu
Slovnaft Cup
HK 32 Liptovský Mikuláš – HKM Zvolen: Online prenos z 1. zápasu predkola play-off
HK 32 Liptovský Mikuláš – HKM Zvolen: Online prenos z 1. zápasu predkola play-off
Tipsport liga
HK Spišská Nová Ves – HK Dukla Michalovce: Online prenos z 1. zápasu predkola play-off
HK Spišská Nová Ves – HK Dukla Michalovce: Online prenos z 1. zápasu predkola play-off
Tipsport liga
ZPH 2026 Historický okamih v Miláne: Slovenskí parahokejisti prepísali dejiny a slávia prvý triumf
ZPH 2026 Historický okamih v Miláne: Slovenskí parahokejisti prepísali dejiny a slávia prvý triumf
Parašport

FOTO: Dacia Striker - nové veľké cross kombi nadchne dizajnom, no cenou vás dostane
FOTO: Dacia Striker - nové veľké cross kombi nadchne dizajnom, no cenou vás dostane
Predstavujeme
Ďalšia Cupra so žraločím nosom. Prvýkrát aj s Androidom
Ďalšia Cupra so žraločím nosom. Prvýkrát aj s Androidom
Predstavujeme
Zmeny v IDS BK zlepšia nadväznosť spojov i cestovanie školákov
Zmeny v IDS BK zlepšia nadväznosť spojov i cestovanie školákov
Doprava
Žilinská radnica predstavila opatrenia na zmiernenie dosahov výstavby D3
Žilinská radnica predstavila opatrenia na zmiernenie dosahov výstavby D3
Ekonomika

Nemôžete si nájsť prácu vo svojom regióne? Možno ju hľadáte na nesprávnych miestach
Nemôžete si nájsť prácu vo svojom regióne? Možno ju hľadáte na nesprávnych miestach
Hľadám prácu
Ženy a muži reagujú na iné ponuky: Dáta potvrdzujú, že voľba odvetvia stále prehlbuje mzdovú priepasť
Ženy a muži reagujú na iné ponuky: Dáta potvrdzujú, že voľba odvetvia stále prehlbuje mzdovú priepasť
Trendy na trhu práce
SAKONFERENCIA 2026 spojí lídrov, HR aj koučov. Tretí ročník prinesie 12 workshopov aj oslavu 20 rokov SAKo
SAKONFERENCIA 2026 spojí lídrov, HR aj koučov. Tretí ročník prinesie 12 workshopov aj oslavu 20 rokov SAKo
Svet personalistiky
5 strategických krokov, ktoré musíte urobiť, ak chcete zmeniť odbor a nájsť prácu snov
5 strategických krokov, ktoré musíte urobiť, ak chcete zmeniť odbor a nájsť prácu snov
Hľadám prácu

Prestaňte vyhadzovať to najlepšie: Toto je dôvod, prečo by ste už nikdy nemali šúpať zeleninu do vývaru.
Prestaňte vyhadzovať to najlepšie: Toto je dôvod, prečo by ste už nikdy nemali šúpať zeleninu do vývaru.
Najjemnejšia parená knedľa, akú ste kedy jedli: Stačí vám na ňu len 6 bežných surovín.
Najjemnejšia parená knedľa, akú ste kedy jedli: Stačí vám na ňu len 6 bežných surovín.
Jednoduchý banánový chlebík
Jednoduchý banánový chlebík
Chlieb
Americké zemiaky: Čím ich okoreniť, aby boli ako z reštaurácie
Americké zemiaky: Čím ich okoreniť, aby boli ako z reštaurácie
Rady a tipy

AI sa dokáže učiť nové veci aj bez veľkého množstva dát. Vedci teraz riešia, kam až môže takýto systém zájsť
AI sa dokáže učiť nové veci aj bez veľkého množstva dát. Vedci teraz riešia, kam až môže takýto systém zájsť
Umelá inteligencia
Zuckerberg kúpil sociálnu sieť, ktorá nie je určená pre ľudí: Komunikujú na nej len AI boti
Zuckerberg kúpil sociálnu sieť, ktorá nie je určená pre ľudí: Komunikujú na nej len AI boti
Správy
B-21 Raider prvýkrát zachytený na fotografii pri tankovaní vo vzduchu
B-21 Raider prvýkrát zachytený na fotografii pri tankovaní vo vzduchu
Výzbroj a zbrane
Samsung práve pridal do Galaxy telefónov funkciu Inactivity Restart. Dokáže zamknúť dáta pred zlodejmi, takto funguje
Samsung práve pridal do Galaxy telefónov funkciu Inactivity Restart. Dokáže zamknúť dáta pred zlodejmi, takto funguje
Bezpečnosť

Zachovali retro dlažbu a bol to úžasný nápad! Byt mladých je svojský, no rodinnú atmosféru tu majú tak naozaj
Zachovali retro dlažbu a bol to úžasný nápad! Byt mladých je svojský, no rodinnú atmosféru tu majú tak naozaj
V ktorých obciach a mestách sa na Slovensku žije najlepšie? Rebríček kvality života odhalil týchto 10 miest
V ktorých obciach a mestách sa na Slovensku žije najlepšie? Rebríček kvality života odhalil týchto 10 miest
Keď deti odišli z domu, začali prerábať od podlahy. Takto to vyzerá, keď si manželia dajú vytvoriť bývanie pre seba
Keď deti odišli z domu, začali prerábať od podlahy. Takto to vyzerá, keď si manželia dajú vytvoriť bývanie pre seba
Nekupujte zbytočne veľký televízor do malej obývačky. Čo by ste mali vedieť, kým sa pustíte do jeho kúpy?
Nekupujte zbytočne veľký televízor do malej obývačky. Čo by ste mali vedieť, kým sa pustíte do jeho kúpy?

Najväčšie pasce na záhradkárov: Tieto nákupy v marci radšej vynechajte!
Najväčšie pasce na záhradkárov: Tieto nákupy v marci radšej vynechajte!
Okrasná záhrada
3 druhy konárov, ktoré musíte z jabloní odstrániť ako prvé
3 druhy konárov, ktoré musíte z jabloní odstrániť ako prvé
Záhrada
Záhradné sedenie ako skladačka: Michal vám ukáže svoju zváranú konštrukciu na retiazkach
Záhradné sedenie ako skladačka: Michal vám ukáže svoju zváranú konštrukciu na retiazkach
Dvor a záhrada
Prebuďte balkón už v marci! 5 mrazuvzdorných kvetov, ktoré nezničí mráz
Prebuďte balkón už v marci! 5 mrazuvzdorných kvetov, ktoré nezničí mráz
Okrasná záhrada

Ďalšie zo Zoznamu