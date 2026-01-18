Desivé odhalenie o leteckej katastrofe v Kentucky: Boeing roky vedel o problémoch s motorom! Varovanie nepomohlo

LOUISVILLE - Tragédia, ktorá si vyžiadala desiatky obetí, dnes dostáva nový a znepokojujúci rozmer. Predbežné zistenia vyšetrovateľov naznačujú, že kľúčová technická slabina nemusela byť prekvapením – a že varovania existovali dávno pred osudným letom.
Predbežná správa mení pohľad na príčiny havárie
Americkí vyšetrovatelia prišli s informáciami, ktoré môžu zásadne ovplyvniť hodnotenie jednej z najtragickejších leteckých nehôd posledných rokov. Podľa predbežnej správy Národnej rady pre bezpečnosť dopravy (NTSB) mal výrobca lietadla vedomosť o technickej chybe motora, ktorá mohla viesť k pádu nákladného stroja.
Ako upozorňuje britský denník The Guardian, rovnaké zlyhanie konkrétnej súčiastky zaznamenal výrobca už v minulosti – a to hneď niekoľkokrát.
Oheň na krídle a rozpad motora krátko po štarte
Nehoda sa odohrala 4. novembra v Louisville v štáte Kentucky, keď sa 34-ročné nákladné lietadlo MD-11 spoločnosti UPS zrútilo krátko po vzlietnutí. Svedkovia hlásili požiar na ľavom krídle, po ktorom sa motor oddelil od konštrukcie stroja.
Lietadlo dopadlo do priemyselnej zóny neďaleko letiska. Zahynula trojčlenná posádka a dvanásť ľudí na zemi. Po nehode spoločnosti UPS a FedEx okamžite uzemnili všetky lietadlá tohto typu vo svojich flotilách.
Praskliny na kritickom mieste
Vyšetrovatelia NTSB neskôr objavili praskliny v oblasti uchytenia motora ku krídlu, čo ich priviedlo k záveru, že haváriu pravdepodobne spôsobila vada guľového pásu ložiska – nenápadnej, no zásadnej súčiastky.
Zásadné zistenie však prišlo až následne: výrobca lietadla mal na túto poruchu upozorniť majiteľov lietadiel typu MD-11 už vo februári 2011. Napriek tomu nebola označená za bezpečnostné riziko vyžadujúce okamžitý zásah. Prevádzkovateľom bolo odporúčané len zvýšiť pozornosť počas pravidelných kontrol, ktoré sa vykonávali raz za 60 mesiacov.
Varovania existovali už pred desaťročiami
Podľa bývalého vyšetrovateľa leteckých nehôd Jeffa Guzzettiho pritom nejde o nový problém. Ako pripomenul, ešte spoločnosť McDonnell Douglas, ktorá lietadlo pôvodne vyrábala, upozorňovala na riziká spojené s touto súčiastkou už v roku 1980.
„To vyvoláva vážne otázky o tom, či bolo varovanie z roku 2011 formulované s primeranou vážnosťou, a zároveň aj o tom, ako spoločnosť UPS tieto informácie vyhodnotila a či na ne reagovala dostatočne,“ uviedol Guzzetti.
Žaloba a otázky okolo údržby
UPS už medzičasom čelí žalobe zo strany pozostalých jednej z obetí, ktorí tvrdia, že firma postupovala nedbalo, keď lietadlo ponechala v prevádzke napriek známym problémom s údržbou.
Súčiastka, ktorá je považovaná za pravdepodobnú príčinu havárie, prešla poslednou kontrolou v októbri 2021. Ani pri poslednej komplexnej prehliadke lietadla si však technici praskliny nevšimli.
Reakcie po zverejnení správy
Po tom, čo sa informácie o dlhodobo známej chybe dostali na verejnosť, reagovala aj samotná spoločnosť UPS. Jej hovorca Jim Mayer uviedol, že firma je stále hlboko zasiahnutá tragédiou letu 2976 a myslí na rodiny obetí aj komunitu mesta Louisville.
Svoje stanovisko zverejnil aj výrobca lietadla. „Vyšetrovanie vedené NTSB naďalej plne podporujeme. Naše myšlienky a úprimnú sústrasť smerujeme k rodinám obetí aj ku všetkým, ktorých táto tragédia zasiahla,“ uviedla spoločnosť Boeing.