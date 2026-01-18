Milióny zo štátneho rozpočtu v čudu: Ruský liek na impotenciu skončil fiaskom! Vznikli len predražené vitamíny

MOSKVA - Rusko vynaložilo približne miliardu rubľov (takmer 11 miliónov eur) zo štátneho rozpočtu na vývoj domáceho lieku na impotenciu, ale bezvýsledne, ruskú obdobu viagry sa za bezmála desať rokov vytvoriť nepodarilo. Uviedol to ruský list Izvestija s odvolaním sa na správu audítorov z účtovnej komory, čo je ruská obdoba Najvyššieho kontrolného úradu.
Kvôli mrhaniu peňazí sa audítori obrátili na prezidenta Vladimira Putina a tiež na generálnu prokuratúru. Podľa správy navyše hrozí, že práva na liek na impotenciu z doposiaľ nedotiahnutého vývoja, plateného štátom, padnú do rúk priemyselného partnera, súkromnej firmy bývalého ruského poslanca Vladimira Bryncalova, ktorá patrí k najväčším hráčom v ruskej farmácii.
Liek mal pomôcť aj pri iných ochoreniach
Projekt, financovaný v rokoch 2017 až 2025, viedlo stredisko biomedicínskych technológií federálnej agentúry FMBA. Liek sa mal vyrábať z pižma kabara pižmového, čo je drobný jeleň, ktorého pižmo sa využívalo pri výrobe voňaviek a tiež má povesť afrodisiaka. Lieky z pižma mali okrem nápravy erektilnej dysfunkcie poslúžiť aj na liečbu traumatických poranení mozgu či ischemickej cievnej mozgovej príhody (posledné tri lieky doteraz nedostali názvy). V pláne bola výstavba chovnej stanice pri meste Gorno-Altajsk na juhozápadnej Sibíri a tiež laboratóriá pri Moskve, ale tie sa dostavať nepodarilo.
Len doplnok stravy
Kľúčový cieľ projektu - vytvorenie uzavretého cyklu výroby domácich liečiv z pižma - sa podľa audítorov nepodarilo splniť. Liek Muskuliv určený na liečbu impotencie sa vyvíjal s použitím suroviny kúpenej na trhu, a nie získanej z chovnej stanice. Klinické štúdie sa nekonali v štátnych, ale súkromných zariadeniach. Nakoniec sa namiesto liekov podarilo vyvinúť len doplnky stravy.
To možno podľa expertov sotva pokladať za alternatívu k viagre, navyše pri doplnkoch stravy stačí splniť oveľa miernejšie požiadavky ako v prípade liekov. Prírodné preparáty - oproti syntetickým liekom - nemožno presne dávkovať. A po doplnkoch stravy siahajú skôr ľudia, ktorí nie sú pripravení zájsť k lekárovi, poznamenal server The Moscow Times.