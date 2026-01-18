AKTUÁLNE Vážna nehoda na diaľničnom úseku D2: Zrámované auto a traja zranení ľudia, dopravu odklonili!

BRATISLAVA - Polícia má v neskorých večerných hodinách pred frekventovaným úsekom D2 v smere do Bratislavy čo robiť. Došlo totiž k vážnej dopravnej nehode, kde sa zranili traja ľudia. Náraz priam zrámoval jedno z áut a polícia musí odkláňať dopravu.
O veľmi vážnej dopravnej nehode informovali policajti vo večerných hodinách tlačovou správou. "Dnes krátko pred 20:45 hodine sme na linke 158 prijali informáciu o dopravnej nehode na diaľnici D2, v úseku 50 kilometra diaľnice v smere do Bratislavy," informoval hovorca KR PZ v Bratislave Michal Szeiff.
Šmyk a následný náraz, zranení sú traja ľudia
Podľa všetkého auto značky Lexus pri zjazde z diaľnice D4 na D2 dostalo z doposiaľ presne nezistených príčin šmyk a narazilo v ľavom jazdnom pruhu diaľnice do zvodidiel. "Vodič z vozidla vystúpil, pričom následne došlo k nárazu vozidla značky BMW do odstaveného Lexusu," spresnil podrobnosti Szeiff.
"V dôsledku zrážky došlo k zraneniu troch osôb nachádzajúcich sa vo vozidle BMW. Dopravní policajti aktuálne realizujú odklon premávky, ktorý je vedený z 49,5 kilometru diaľnice D2 v smere do Bratislavy na D4 na Volkswagen a Záhorskú Bystricu," uzavrel Szeiff.
Polícia vodičov v tejto súvislosti vyzýva, aby zvýšili svoju opatrnosť a riadili sa pokynmi policajtov prípadne príslušného dopravného značenia.