PAPARAZZI Posledné minúty Sklenaříkovej na Slovensku: Mama ju nechcela pustiť, objímala aj jej muža!

BRATISLAVA - Lúčenie plné lásky! Takto by sa dal v skratke opísať odchod topmodelky Adriany Sklenaříkovej zo Slovenska.
Adriana Sklenaříková prišla na rodnú hrudu, aby svojou prítomnosťou podporila jeden z najprestížnejších plesov sezóny – Beauty Ball 2026, ktorý sa konal v piatok v Zimnej jazdiarni na Bratislavskom hrade. Podujatie, ktoré spája noblesu, módu a charitatívny rozmer, hostilo svetové mená a tento rok sa nieslo v znamení témy Metamorfóza – nielen estetiky, ale aj vnútorných premien. Hostia obdivovali nielen prestrojenia a eleganciu, ale aj atmosféru, ktorú Adriana, ale aj Tereza Maxová, svojou prítomnosťou dotvárali.
Po spoločenskom víkende však prišla nedeľa dopoludnia a s ňou súkromnejšia stránka návštevy Adriany. Posledné chvíle na Slovensku pred odletom strávila v spoločnosti svojej lásky, francúzskeho speváka Marca Lavoinea, a svojej milovanej mamy Zlatice, ktorá prišla so svojím partnerom.
Objatia nemali konca. Mama Adrianu pevne zvierala v náručí, akoby ju nechcela pustiť. Bolo zjavné, že rozlúčka je pre ňu mimoriadne náročná. Emócie boli citeľné z každého pohybu. Zlatica si poriadne vyobjímala aj modelkinho partnera, ktorého, zdá sa, prijala s láskou.
Hoci Adriana žije väčšinu času vo svete a jej život je plný módnych mól, reflektorov a udalostí tej najvyššej úrovne, pre jej mamu je to stále milovaná dcéra, ktorá odchádza až príliš ďaleko. Rozlúčka bola tichá, bez pózovania či úsmevov pre objektívy – len posledné intenzívne objatie… a potom cesta na viedenské letisko.
