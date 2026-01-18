Satelitné zábery ŠOKUJÚ svet! Kedysi najväčší ľadovec sa MENÍ pred očami: Vedci hovoria o KOLAPSE

PARÍŽ - Najnovšie satelitné snímky Európskej vesmírnej agentúry (ESA) zachytili blížiaci sa rozpad kedysi najväčšieho ľadovca sveta A23a. Mimoriadne jasný a bezoblačný záber z vesmíru na ľadovú kryhu vo vodách pri Antarktíde zverejnila ESA v piatok. Informuje o tom agentúra DPA.
„Jasnomodré oblasti viditeľné na jeho povrchu a na ľadovcoch južne od neho sú jazierka roztopenej vody, ktoré sú jasnými znakmi rýchleho zániku ľadovca,“ uviedla ESA so sídlom v Paríži. Zachytil to satelit Sentinel-2 európskeho programu pozorovania Zeme Copernicus. Ľadovec A23a bol kedysi najväčším ľadovcom na svete s rozlohou približne 4000 štvorcových kilometrov. Podľa DPA je to vyše trikrát väčšia plocha, ako zaberá Rím. Teraz sa zmenšil na približne 1000 štvorcových kilometrov.
Po odtrhnutí od antarktického ľadového šelfu Filchner-Ronne v roku 1986 A23a na celé desaťročia uviazol na morskom dne Weddellovho mora, takže sa netopil ani nepohyboval. Pred rokom 1986 na ňom bola antarktická výskumná základňa Družnaja I.
Výrazné topenie a lámanie
Pohol sa až v roku 2000 a morské prúdy ho unášali severne smerom k ostrovu Južná Georgia. Niekoľkokrát sa zasekol na plytčine. V novembri 2023 sa vzdialil od chladných antarktických vôd, čo spôsobilo jeho výrazné topenie a lámanie. Od marca do septembra 2025 sa od neho oddelili veľké kusy a začal sa rozpadávať na menšie časti (napr. A‑23B, A‑23D, A‑23E, A‑23F).