Macron si od Trumpa nenechá skákať po hlave: Rázna odpoveď na vyhlásenie COLNEJ VOJNY, EÚ začína konať!

BRUSEL - V Bruseli sa v sobotu začalo narýchlo zvolané rokovanie veľvyslancov členských štátov Európskej únie. Mimoriadne zasadnutie sa koná v reakcii na oznámenie amerického prezidenta Donalda Trumpa o zvýšení amerických ciel voči viacerým európskym krajinám ako súčasti jeho snahy získať pre Spojené štáty Grónsko.
Aktualizované 21:40
Predseda Rady EÚ António Costa v nedeľu oznámil, že vzhľadom na hrozbu amerického prezidenta Donalda Trumpa zaviesť v spore o Grónsko dovozné clá sa rozhodol zvolať v najbližších dňoch mimoriadny summit EÚ. Podľa nemenovaného zdroja z prostredia EÚ by sa mohol konať vo štvrtok. Informuje o tom agentúra DPA.
Schôdzka sa podľa cyperského predsedníctva koná v obmedzenom formáte, čo znamená, že sú na nej iba veľvyslanci plus jeden ďalší človek a diplomati pri sebe nemajú mobilné telefóny. Cieľom stretnutia je podľa diplomatických zdrojov výmena informácií a koordinácia ďalších krokov.
Aktualizované 20:40
EÚ podľa článku vo Financial Times zvažuje odvetné clá voči USA za 93 miliárd eur. Brusel by tak mohol zamedziť prístup amerických spoločností na náš trh.
Trump v sobotu oznámil, že od 1. februára zvyšuje dovozné clá pre osem štátov a že tieto clá budú platiť, kým Spojené štáty neuzavrú dohodu o kúpe Grónska od Dánska. Dodatočné desaťpercentné dovozné clá sa majú vzťahovať na všetok tovar dovážaný do USA z krajín, ktoré sa postavili proti Trumpovmu želaniu tento arktický ostrov získať - teda z Dánska, Švédska, Francúzska, Nemecka, Holandska a z Fínska, ktoré sú členmi EÚ, ako aj na Britániu a Nórsko. Aktuálne platí od leta pre väčšinu exportu z EÚ do USA 15-percentné clo. Trump pohrozil, že ak dohoda o Grónsku nebude uzavretá do 1. júna, zvýšia sa od tohto dátumu dodatočné clá pre uvedených osem krajín z desiatich na 25 percent.
Obchodná dohoda môže byť ohrozená
Francúzsky prezident Emmanuel Macron hrozbu ihneď označil za neprijateľnú. "Clá by podkopali transatlantické vzťahy a mohli by vyvolať nebezpečnú špirálu," reagovala na Trumpove slová v spoločnom vyhlásení s predsedom Európskej rady Antóniem Costom šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. "Európa zostane jednotná, koordinovaná a odhodlaná chrániť svoju suverenitu," dodali obaja vysokopostavení činitelia únie.
Z ôsmich krajín, na ktoré Trump uvalil nové clá kvôli Grónsku, je ich šesť členom Európskej únie. Tá z hľadiska obchodu funguje ako jednotná ekonomická zóna. Nie je tak zatiaľ úplne jasné, či tieto prípadné americké clá budú mať dopad na celý blok. EÚ v lete uzavrela so Spojenými štátmi obchodnú dohodu, na základe ktorej Washington uvalil na väčšinu produktov z EÚ 15-percentné dovozné clo. EÚ sa potom zaviazala odstrániť clá na priemyselný tovar z USA.