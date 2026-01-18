Muži po celom svete skúšajú nový sexuálny trend: TOTO radšej nikdy nerobte! Lekári bijú na poplach

LONDÝN – Na sociálnych sieťach sa čoraz častejšie objavuje netradičný sexuálny postup, ktorý si získava najmä mužskú pozornosť. Jeho priaznivci hovoria o lepšom uvoľnení, kvalitnejšom spánku či lepšej psychickej pohode. Odborníci však upozorňujú, že za krátkodobými benefitmi sa môžu skrývať aj nepríjemné zdravotné riziká vrátane problémov s erekciou
Technika známa ako „edging“, vo voľnom preklade „byť na hrane“, spočíva v úmyselnom oddiaľovaní orgazmu čo najdlhšie. Cieľom je predĺžiť vzrušenie a podľa zástancov dosiahnuť intenzívnejší zážitok. Niektorí muži veria, že im táto metóda pomáha lepšie kontrolovať vyvrcholenie a zvyšuje ich výdrž počas sexu. Lekári však varujú, že dlhodobé a časté praktizovanie môže mať opačný efekt.
Varujú aj lekári
„Ide o techniku, ktorá zvyšuje dobu stimulácie pred orgazmom, no pri jej nadmernom používaní môže dôjsť k narušeniu prirodzenej sexuálnej reakcie,“ vysvetľuje Donald Grant, všeobecný lekár a hlavný klinický poradca spoločnosti The Independent Pharmacy. Podľa neho si telo dokáže rýchlo zvyknúť na špecifický typ stimulácie, čo môže viesť k zníženej citlivosti pri bežnom pohlavnom styku alebo klasickej masturbácii.
Zabudnite na hodinové maratóny: Odborníčka prezradila, čo ženy NAOZAJ CHCÚ! Väčšina mužov TO robí nesprávne
Výsledkom môže byť problém dosiahnuť vyvrcholenie bez dlhého odďaľovania alebo ťažkosti s udržaním erekcie. V niektorých prípadoch si takýto stav môže vyžadovať aj odbornú liečbu, píše britský Daily Mail. Lekári zároveň upozorňujú na fyzické riziká, ako sú drobné poranenia spôsobené nadmerným trením. Oddiaľovanie orgazmu môže viesť aj k tzv. napätiu semenníkov, ktoré vzniká pri dlhodobej erekcii bez vyvrcholenia. Tento stav môže byť bolestivý a nepríjemný a súvisí s hromadením tlaku v oblasti nadsemenníka, kde sa nachádzajú spermie. Zvýšené prekrvenie môže spôsobiť aj zmenu sfarbenia pokožky v tejto oblasti.
Hotelová upratovačka prezradila šokujúce TAJOMSTVÁ hostí: TO, čo našla v izbách, vás ohromí! Vibrátor je len začiatok
Pozor na problémy s erekciou
Odborníci preto odporúčajú striedmosť a rozmanitosť. „Ako pri každej sexuálnej praktike, aj tu platí, že všetkého veľa škodí. Najlepšie je kombinovať rôzne formy sexuálnej aktivity a neupínať sa na jednu techniku,“ uvádza Grant. Zároveň pripomína dôležitosť používania lubrikačných prípravkov, ktoré znižujú riziko podráždenia pokožky. Podľa lekárov môžu byť problémy s erekciou paradoxne častejšie práve u mužov, ktorí tento trend praktizujú pravidelne, keďže ovplyvňuje nielen stimuláciu, ale aj prirodzený prietok krvi. Aj preto vyzývajú k opatrnosti a vnímaniu signálov vlastného tela.