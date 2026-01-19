Umelá inteligencia vás šokuje: Stretnutie Trumpa s Ficom a analýza REČI TELA, je jasné, kto je tu alfa samec!

MAR-A-LAGO/BRATISLAVA - Technologický rozmach umelej inteligencie (AI) a jej širšie využitie vo verejnom priestore otvára brány k novým a predtým nevídaným úlohám. Oči verejnosti boli cez víkend upriamené na americkú Floridu, kde sa stretol americký prezident Donald Trump so slovenským premiérom Robertom Ficom (Smer-SSD). O tom, kto mal viac navrch sa rozhovorila práve AI a jej analýza reči tela berie dych.
archívne video
Úrad vlády počas nedele 18. januára zverejnil celý výber záberov zo stretnutia v Trumpovom sídle Mar-a-Lago na Floride. Tam v sobotu dorazil aj slovenský premiér, ktorý tak urobil len krátko po podpísaní dohody o jadrovej spolupráci Slovenska a USA na výstavbe ďalšieho jadrového bloku v Jaslovských Bohuniciach.
Dve fotografie, jeden názor
Umelá inteligencia si zobrala na paškál hlavne dve fotografie, ktoré z tohto stretnutia vznikli. Prvou je dvojica Fico-Trump, ktorá vedľa seba stojí a pózuje pre fotografa. Ďalšou je spoločná fotografia, kde sa už nachádzajú aj ministri zahraničných vecí Slovenska a USA Juraj Blanár a Marco Rubio.
Už zo záberov bolo aj bežnej verejnosti jasné, že z fotiek čosi vyžaruje a reč tela napovedá ešte viac. Práve v tomto segmente mala AI čo povedať. Zaoberala sa problematikou postoja a priestorovej dynamiky.
Fotografia č. 1: Trump vyžaruje jasné sebavedomie, kým Fico je zdržanlivý
"Muž stojaci vpravo (Trump, pozn. red.) zaujíma mierne dominantnejšiu pozíciu: otvorený postoj, mierny úsmev, gesto palca nahor. Ide o typický signál sebavedomia, kontroly situácie a snahy komunikovať pozitívny rámec stretnutia navonok. Muž stojaci vľavo pôsobí zdržanlivejšie: neutrálna mimika, ruky bez výrazných gest, uzavretejší výraz tváre. To zvyčajne signalizuje skôr formálny, opatrný alebo vyčkávací postoj," vyjadril stroj svoje dojmy o fotke.
"Symetria postavenia pred kamerou hovorí o diplomatickej rovnosti v danom momente, hoci neverbálne signály mierne zvýrazňujú autoritu osoby vpravo," ohodnotila AI.
Fotografia č. 2: Okrúhly stôl, kde neprebieha výsluch ale Trump si berie dominanciu
Ďalší záber pochádza priamo z "obývačky" Trumpa, kde sa štvorica aj za asistencie ministrov zahraničných vecí Blanára a Rubia zišla za jedným stolom. "Okrúhly stôl je sám o sebe signálom rokovania „partnerov“, nie hierarchického výsluchu. Napriek tomu je viditeľné, že jeden z účastníkov (Trump vpravo, pozn. red.) preberá iniciatívu v komunikácii – gestikuluje, drží predmet v ruke a má telo mierne naklonené k ostatným," myslí si umelá inteligencia.
Fico na fotke sedí na opačnom konci stola a má vystretý prst. "Práve artikuluje bod alebo argument. Ide o gesto zdôrazňovania, nie agresie – prst nie je namierený priamo na osobu, ale skôr vertikálne," číta situáciu AI.
Všíma si aj prísediacich Blanára a Rubia. "Účastníci po stranách majú prevažne pozíciu „pozorných poslucháčov“: mierne naklonené hlavy, stabilný očný kontakt, minimálna gestikulácia. To naznačuje, že v tomto okamihu nie sú hlavnými nositeľmi iniciatívy," myslí si AI.
Nie sú tu prítomné znaky napätia (zovreté päste, skrížené ruky, odkláňanie trupu), čo vraj naznačuje kontrolovanú, vecnú atmosféru.
Slovenskí reprezentanti pôsobili skôr reaktívne, iniciatívu držal v ruke Trump
Stretnutie podľa stojra pôsobí kooperatívne, nie konfrontačne. V ďalších myšlienkových pochodoch má ale oveľa jasnejšie závery. "Slovenskí predstavitelia z hľadiska reči tela pôsobia disciplinovane, diplomaticky a skôr reaktívne než iniciatívne, čo je v bilaterálnych rokovaniach s výrazne silnejším partnerom bežné," vysvetľuje si AI.
V obrázkoch sa podľa nej objavila aj snaha o vecnú diskusiu bez emočnej eskalácie, disciplinovaný diplomatický prejav slovenskej delegácie a jasne čitateľná, no nie konfliktná dominancia jednej strany.
Fico sa nemá čím chváliť, reaguje politológ
K stretnutiu však mali čo povedať aj živí ľudia. Prvým z nich bol politológ Radoslav Štefančík z Ekonomickej univerzity v Bratislave má na celú udalosť tiež jasný názor.
"Toto stretnutie bolo výlučne ekonomického charakteru. Robert Fico dal zarobiť Američanom a Donald Trump ho za to odmenil. Vyzerá to tak, že politicky predseda slovenskej vlády nevybavil nič. Dostal fotku od jedného z najhorších amerických prezidentov vôbec. Povedal by som, že sa nemá čím chváliť," uzavrel.
Na Grónsko a Venezuelu Fico akosi zabudol, tvrdí Marušiak
Pridal sa aj politológ Juraj Marušiak zo Slovenskej akadémie vied (SAV). "Z toho, čo o návšteve hovori Fico, sa veľmi nedá tvrdiť ako o výsledkoch návštevy. Určite je pozitívom podpísanie dohody o jadrovej spolupráci v civilnej oblasti, čo je jediná konkrétna informácia. Druhá vec bude finančné zabezpečenie projektu jadrovej elektrárne. Je faktom, že sa Fico nevenoval nielen otázkam spojeným s Venezuelou, ale ani s Grónskom," posťažoval sa Marušiak.
"Symbolicky má návšteva veľký význam pre Fica - pred voľbami, ale aj pre Trumpa, lebo nahlodáva jednotu EÚ. Pre Fica slúži zároveň ako argument na diskreditáciu opozície. Zároveň však pre Slovensko ako malý štát je fungovanie princípu multilateralizmu životne dôležité. Predstava o možnosti budovania asymetrických bilaterálnych spojenectiev s veľmocami ako je Rusko, resp. USA, je scestná. Môžeme na to doplatiť aj ekonomicky, keďže náš hlavný priestor je v EÚ, ako aj v oblasti bezpečnostnej. To, že Slovensko má na niektoré otázky odlišný názor, ako ostatné členské štáty EÚ, je úplne v poriadku, má na to právo. V prvom rade ich však má predkladať na patričných fórach EÚ. Nie je rozumné, ak tieto názory tlmočí spôsobom, ako keby Slovensko nebolo jej súčasťou," zhmotnil svoju kritiku Marušiak.