Pondelok19. január 2026, meniny má Mário, Sára, Zara, zajtra Dalibor, Sebastián

Umelá inteligencia vás šokuje: Stretnutie Trumpa s Ficom a analýza REČI TELA, je jasné, kto je tu alfa samec!

Pozrite si, čo si o stretnutí Fica s Trumpom myslí AI. Zobraziť galériu (7)
Pozrite si, čo si o stretnutí Fica s Trumpom myslí AI. (Zdroj: gettyimages.com, Úrad vlády SR)
© Zoznam/msz © Zoznam/msz

MAR-A-LAGO/BRATISLAVA - Technologický rozmach umelej inteligencie (AI) a jej širšie využitie vo verejnom priestore otvára brány k novým a predtým nevídaným úlohám. Oči verejnosti boli cez víkend upriamené na americkú Floridu, kde sa stretol americký prezident Donald Trump so slovenským premiérom Robertom Ficom (Smer-SSD). O tom, kto mal viac navrch sa rozhovorila práve AI a jej analýza reči tela berie dych.

archívne video

Slovenský premiér Robert Fico sa na Floride v USA stretol s prezidentom Donaldom Trumpom (Zdroj: Facebook/Robert Fico)

Úrad vlády počas nedele 18. januára zverejnil celý výber záberov zo stretnutia v Trumpovom sídle Mar-a-Lago na Floride. Tam v sobotu dorazil aj slovenský premiér, ktorý tak urobil len krátko po podpísaní dohody o jadrovej spolupráci Slovenska a USA na výstavbe ďalšieho jadrového bloku v Jaslovských Bohuniciach.

Umelá inteligencia vás šokuje:
Zobraziť galériu (7)
 (Zdroj: Úrad vlády SR)

Dve fotografie, jeden názor

Umelá inteligencia si zobrala na paškál hlavne dve fotografie, ktoré z tohto stretnutia vznikli. Prvou je dvojica Fico-Trump, ktorá vedľa seba stojí a pózuje pre fotografa. Ďalšou je spoločná fotografia, kde sa už nachádzajú aj ministri zahraničných vecí Slovenska a USA Juraj Blanár a Marco Rubio.

Už zo záberov bolo aj bežnej verejnosti jasné, že z fotiek čosi vyžaruje a reč tela napovedá ešte viac. Práve v tomto segmente mala AI čo povedať. Zaoberala sa problematikou postoja a priestorovej dynamiky.

Fotografia č. 1: Trump vyžaruje jasné sebavedomie, kým Fico je zdržanlivý

"Muž stojaci vpravo (Trump, pozn. red.) zaujíma mierne dominantnejšiu pozíciu: otvorený postoj, mierny úsmev, gesto palca nahor. Ide o typický signál sebavedomia, kontroly situácie a snahy komunikovať pozitívny rámec stretnutia navonok. Muž stojaci vľavo pôsobí zdržanlivejšie: neutrálna mimika, ruky bez výrazných gest, uzavretejší výraz tváre. To zvyčajne signalizuje skôr formálny, opatrný alebo vyčkávací postoj," vyjadril stroj svoje dojmy o fotke.

Umelá inteligencia vás šokuje:
Zobraziť galériu (7)
 (Zdroj: Facebook/Robert Fico)

"Symetria postavenia pred kamerou hovorí o diplomatickej rovnosti v danom momente, hoci neverbálne signály mierne zvýrazňujú autoritu osoby vpravo," ohodnotila AI.

Fotografia č. 2: Okrúhly stôl, kde neprebieha výsluch ale Trump si berie dominanciu

Ďalší záber pochádza priamo z "obývačky" Trumpa, kde sa štvorica aj za asistencie ministrov zahraničných vecí Blanára a Rubia zišla za jedným stolom. "Okrúhly stôl je sám o sebe signálom rokovania „partnerov“, nie hierarchického výsluchu. Napriek tomu je viditeľné, že jeden z účastníkov (Trump vpravo, pozn. red.) preberá iniciatívu v komunikácii – gestikuluje, drží predmet v ruke a má telo mierne naklonené k ostatným," myslí si umelá inteligencia.

Fico na fotke sedí na opačnom konci stola a má vystretý prst. "Práve artikuluje bod alebo argument. Ide o gesto zdôrazňovania, nie agresie – prst nie je namierený priamo na osobu, ale skôr vertikálne," číta situáciu AI.

Umelá inteligencia vás šokuje:
Zobraziť galériu (7)
 (Zdroj: Úrad vlády SR)

Všíma si aj prísediacich Blanára a Rubia. "Účastníci po stranách majú prevažne pozíciu „pozorných poslucháčov“: mierne naklonené hlavy, stabilný očný kontakt, minimálna gestikulácia. To naznačuje, že v tomto okamihu nie sú hlavnými nositeľmi iniciatívy," myslí si AI.

Nie sú tu prítomné znaky napätia (zovreté päste, skrížené ruky, odkláňanie trupu), čo vraj naznačuje kontrolovanú, vecnú atmosféru. 

Slovenskí reprezentanti pôsobili skôr reaktívne, iniciatívu držal v ruke Trump

Stretnutie podľa stojra pôsobí kooperatívne, nie konfrontačne. V ďalších myšlienkových pochodoch má ale oveľa jasnejšie závery. "Slovenskí predstavitelia z hľadiska reči tela pôsobia disciplinovane, diplomaticky a skôr reaktívne než iniciatívne, čo je v bilaterálnych rokovaniach s výrazne silnejším partnerom bežné," vysvetľuje si AI.

Umelá inteligencia vás šokuje:
Zobraziť galériu (7)
 (Zdroj: Getty Images)

V obrázkoch sa podľa nej objavila aj snaha o vecnú diskusiu bez emočnej eskalácie, disciplinovaný diplomatický prejav slovenskej delegácie a jasne čitateľná, no nie konfliktná dominancia jednej strany.

Fico sa nemá čím chváliť, reaguje politológ

K stretnutiu však mali čo povedať aj živí ľudia. Prvým z nich bol politológ Radoslav Štefančík z Ekonomickej univerzity v Bratislave má na celú udalosť tiež jasný názor.

"Toto stretnutie bolo výlučne ekonomického charakteru. Robert Fico dal zarobiť Američanom a Donald Trump ho za to odmenil. Vyzerá to tak, že politicky predseda slovenskej vlády nevybavil nič. Dostal fotku od jedného z najhorších amerických prezidentov vôbec. Povedal by som, že sa nemá čím chváliť," uzavrel.

Umelá inteligencia vás šokuje:
Zobraziť galériu (7)
 (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Na Grónsko a Venezuelu Fico akosi zabudol, tvrdí Marušiak

Pridal sa aj politológ Juraj Marušiak zo Slovenskej akadémie vied (SAV). "Z toho, čo o návšteve hovori Fico, sa veľmi nedá tvrdiť ako o výsledkoch návštevy. Určite je pozitívom podpísanie dohody o jadrovej spolupráci v civilnej oblasti, čo je jediná konkrétna informácia. Druhá vec bude finančné zabezpečenie projektu jadrovej elektrárne. Je faktom, že sa Fico nevenoval nielen otázkam spojeným s Venezuelou, ale ani s Grónskom," posťažoval sa Marušiak.

Politológ Juraj Marušiak
Zobraziť galériu (7)
Politológ Juraj Marušiak  (Zdroj: TASR - Lukáš Grinaj)

"Symbolicky má návšteva veľký význam pre Fica - pred voľbami, ale aj pre Trumpa, lebo nahlodáva jednotu EÚ. Pre Fica slúži zároveň ako argument na diskreditáciu opozície. Zároveň však pre Slovensko ako malý štát je fungovanie princípu multilateralizmu životne dôležité. Predstava o možnosti budovania asymetrických bilaterálnych spojenectiev s veľmocami ako je Rusko, resp. USA, je scestná. Môžeme na to doplatiť aj ekonomicky, keďže náš hlavný priestor je v EÚ, ako aj v oblasti bezpečnostnej. To, že Slovensko má na niektoré otázky odlišný názor, ako ostatné členské štáty EÚ, je úplne v poriadku, má na to právo. V prvom rade ich však má predkladať na patričných fórach EÚ. Nie je rozumné, ak tieto názory tlmočí spôsobom, ako keby Slovensko nebolo jej súčasťou," zhmotnil svoju kritiku Marušiak. 

Viac o téme: StretnutieReč telaAnalýzaUmelá inteligenciaRobert FicoDonald TrumpFlorida
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Donald Trump
Šokujúce tvrdenie univerzitného lekára: Trump utrpel mozgovú príhodu! TOTO sú jeho dôkazy
Zahraničné
10 sviatočných nástrah, ktoré
10 sviatočných nástrah, ktoré pochovajú všetky predsavzatia
Dobre vedieť
FOTO Manželku brutálne zavraždil a
Manželku brutálne zavraždil a ROZŠTVRTIL! Šokujúca VERZIA obvineného muža na súde, prečo rozsekal jej telo
Zahraničné
Prezident USA Donald Trump.
Trumpove nechutné útoky na ženy: Šokujúci názor expertiek! Jeho správanie je premyslené
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Známe Slovenky na beauty brunchi: Rozžiarená Barbora Krajčírová čaká tretie dieťa, štýlová Eva Verešová a ďalšie
Známe Slovenky na beauty brunchi: Rozžiarená Barbora Krajčírová čaká tretie dieťa, štýlová Eva Verešová a ďalšie
Prominenti
Tréner HK Spišskej Novej Vsi Tommi Hämäläinen hodnotí výhru so Zvolenom
Tréner HK Spišskej Novej Vsi Tommi Hämäläinen hodnotí výhru so Zvolenom
Hokej
Tréner HKM Zvolen Antonín Stavjaňa hodnotí zápas so Spišskou Novou Vsou
Tréner HKM Zvolen Antonín Stavjaňa hodnotí zápas so Spišskou Novou Vsou
Hokej

Domáce správy

FOTO Umelá inteligencia vás šokuje:
Umelá inteligencia vás šokuje: Stretnutie Trumpa s Ficom a analýza REČI TELA, je jasné, kto je tu alfa samec!
Domáce
KVÍZ, ktorý otestuje, či
KVÍZ, ktorý otestuje, či ste v obraze: Zistite, aký máte prehľad o aktuálnych udalostiach
Domáce
FOTO AKTUÁLNE Vážna nehoda na
AKTUÁLNE Vážna nehoda na diaľničnom úseku D2: Zrámované auto a traja zranení ľudia, dopravu odklonili!
Domáce
TVRDÁ RANA pre mnohých Slovákov: TOTO už od februára zdravotná poisťovňa nepreplatí. O čo všetko prídeme?
TVRDÁ RANA pre mnohých Slovákov: TOTO už od februára zdravotná poisťovňa nepreplatí. O čo všetko prídeme?
Banská Bystrica

Zahraničné

Televízia CBS News odvysielala
Televízia CBS News odvysielala pôvodne stiahnutú reportáž o Trumpových deportáciách
Zahraničné
Ranné nešťastie v Ostrave:
Ranné nešťastie v Ostrave: Zrazili sa dve električky, ľudia sú zranení
Zahraničné
Pentagón nariadil do pohotovosti
Pentagón nariadil do pohotovosti 1500 vojakov: Ide o TOTO
Zahraničné
Bernardo Arévalo
Výnimočný stav v Guatemale: Vyhlásil ho prezident, chce zakročiť proti gangom
Zahraničné

Prominenti

Janice Dickinson
Janice Dickinson má po drastickom páde TRVALÉ následky: Od televízie žiada VYSOKÉ odškodné!
Zahraniční prominenti
FOTO Adriana Sklenaříková pred odletom
PAPARAZZI Posledné minúty Sklenaříkovej na Slovensku: Mama ju nechcela pustiť, objímala aj jej muža!
Domáci prominenti
Moderátorky Let's Dance, Anna
Jakab Rakovskú z Let's Dance VYŠKRTLI: Moderátorka prehovorila o konci v šou!
Domáci prominenti
Milan Peroutka
Nešťastná smrť: Český hudobník odohral koncert a potom... Ráno ho našli mŕtveho!
Osobnosti

Zaujímavosti

Nicolas Aujula
Muž, ktorý predpovedal covid, varuje: Rok 2026 bude rokom TEMNOTY a ZÁHADNEJ CHOROBY! Spomína Trumpa, Beyoncé aj UFO
Zaujímavosti
Muži po celom svete
Muži po celom svete skúšajú nový sexuálny trend: TOTO radšej nikdy nerobte! Lekári bijú na poplach
Zaujímavosti
Môže Wi-Fi spôsobiť rakovinu?
Môže Wi-Fi spôsobiť rakovinu? Takto to vidia vedci
vysetrenie.sk
Milióny zo štátneho rozpočtu
Milióny zo štátneho rozpočtu v čudu: Ruský liek na impotenciu skončil fiaskom! Vznikli len predražené vitamíny
Zaujímavosti

Dobré správy

Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce
Novú apku známej banky
Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
vosveteit.sk
ZSSK meria spokojnosť kontinuálne
Pozrite si, čo hovoria najnovšie dáta o cestovaní na Slovensku: Výsledky vás prekvapia
Domáce

Ekonomika

Cestovanie po Európe sa výrazne mení: Toto sú nové prísnejšie pravidlá pre turistov! (prehľad)
Cestovanie po Európe sa výrazne mení: Toto sú nové prísnejšie pravidlá pre turistov! (prehľad)
Zabudnite na Ženevu, trendy diktuje nový autosalón: Odhalil limitované edície a exkluzívne premiéry! (foto)
Zabudnite na Ženevu, trendy diktuje nový autosalón: Odhalil limitované edície a exkluzívne premiéry! (foto)
Plánujete dovolenku? Týmto dvom cestovkám sa radšej oblúkom vyhnite!
Plánujete dovolenku? Týmto dvom cestovkám sa radšej oblúkom vyhnite!
Tieto zmeny poriadne zatrasú peňaženkami: Ste pripravení? Otestujte sa (kvíz)
Tieto zmeny poriadne zatrasú peňaženkami: Ste pripravení? Otestujte sa (kvíz)

Šport

Predstaví sa Peťa Vlhová vo Svetovom pohári v Česku? Hovorkyňa podujatia vydala jasnú odpoveď
Predstaví sa Peťa Vlhová vo Svetovom pohári v Česku? Hovorkyňa podujatia vydala jasnú odpoveď
Lyžovanie
Najskôr Petra Vlhová a teraz ďalšia novinka: Lyžiarska sezóna sa otriasa v základoch
Najskôr Petra Vlhová a teraz ďalšia novinka: Lyžiarska sezóna sa otriasa v základoch
Lyžovanie
Neskutočný bizár vo finále Afrického pohára národov: Čisté šialenstvo vojde do histórie
Neskutočný bizár vo finále Afrického pohára národov: Čisté šialenstvo vojde do histórie
Ostatné
Prvá mega výmena nového roka v NHL: Pospíšil a Honzek nadobro prišli o výborného spoluhráča
Prvá mega výmena nového roka v NHL: Pospíšil a Honzek nadobro prišli o výborného spoluhráča
NHL

Auto-moto

FOTO: Nové Clio je tu. Lepší hybrid, lepšia technika a lepší pohon s LPG
FOTO: Nové Clio je tu. Lepší hybrid, lepšia technika a lepší pohon s LPG
Novinky
Tesla oficiálne vstupuje na Slovensko. Premiéra aj s Light Show už dnes v Bratislave
Tesla oficiálne vstupuje na Slovensko. Premiéra aj s Light Show už dnes v Bratislave
Novinky
FOTO: SEAT Ibiza a Arona s novými tvárami a výbavami už na Slovensku
FOTO: SEAT Ibiza a Arona s novými tvárami a výbavami už na Slovensku
Predstavujeme
FOTO: Volkswagen T-Roc sa rozbehol na naše cesty v
FOTO: Volkswagen T-Roc sa rozbehol na naše cesty v "najlepšom" čase
Novinky

Kariéra a motivácia

Tento nákup potravín vás pripraví o výplatu! Zistite, čo najviac zaťažuje vašu peňaženku
Tento nákup potravín vás pripraví o výplatu! Zistite, čo najviac zaťažuje vašu peňaženku
Rady, tipy a triky
Tieto skupiny ľudí sú najviac ohrozené chudobou. Patríte medzi nich?
Tieto skupiny ľudí sú najviac ohrozené chudobou. Patríte medzi nich?
KarieraInfo.sk
Ušetrite stovky eur mesačne: Jednoduché triky, ktoré skutočne fungujú
Ušetrite stovky eur mesačne: Jednoduché triky, ktoré skutočne fungujú
Rady, tipy a triky
Utekajte pred zimou: Prečo je teraz ideálny čas na exotickú dovolenku, ktorú si zaslúžite
Utekajte pred zimou: Prečo je teraz ideálny čas na exotickú dovolenku, ktorú si zaslúžite
Dovolenka a Choroba

Varenie a recepty

Poctivé smotanové cesto a veľa jabĺk. Lepší recept ako od Mirky nenájdete.
Poctivé smotanové cesto a veľa jabĺk. Lepší recept ako od Mirky nenájdete.
Hrnčekové mini šišky – ten kúzelný recept na cesto, ktoré sa v oleji samo otáča.
Hrnčekové mini šišky – ten kúzelný recept na cesto, ktoré sa v oleji samo otáča.
Fit raňajkové cottage žemle nabité bielkovinami
Fit raňajkové cottage žemle nabité bielkovinami
Sendviče a bagety
Čo so starými rožkami? Tipy, ktoré zachránia peňaženku aj večeru
Čo so starými rožkami? Tipy, ktoré zachránia peňaženku aj večeru
Rady a tipy

Technológie

Ako vznikli ryby, ktoré dnes žijú na Zemi: Začalo sa to masovým vymieraním, hovoria vedci
Ako vznikli ryby, ktoré dnes žijú na Zemi: Začalo sa to masovým vymieraním, hovoria vedci
História
10 funkcií v Google Mapách, ktoré by mal poznať každý: Vďaka nim budeš appku ovládať ako expert
10 funkcií v Google Mapách, ktoré by mal poznať každý: Vďaka nim budeš appku ovládať ako expert
Návody
Najdlhšie žijúce žraloky sveta môžu ukrývať kľúč ku zraku, ktorý neochabne ani po stáročiach
Najdlhšie žijúce žraloky sveta môžu ukrývať kľúč ku zraku, ktorý neochabne ani po stáročiach
Veda a výskum
Je lepšie nabíjať mobil postupne alebo na 100 %? Výrobcovia upozorňujú na častú chybu
Je lepšie nabíjať mobil postupne alebo na 100 %? Výrobcovia upozorňujú na častú chybu
Návody

Bývanie

Loft rebeluje proti pravidlám a bol to skvelý nápad! Miesto obývačky nájdete spálne a takú kuchyňu by nik nečakal!
Loft rebeluje proti pravidlám a bol to skvelý nápad! Miesto obývačky nájdete spálne a takú kuchyňu by nik nečakal!
Poznáme kvet a rastlinu roka 2026! Stračonôžka je ozdobou záhonov, nenáročná pachira rastie ako blesk
Poznáme kvet a rastlinu roka 2026! Stračonôžka je ozdobou záhonov, nenáročná pachira rastie ako blesk
Miesto minimalizmu tu je trend plný farieb, osobitosti a radosti. Treba naň veľa odvahy a nie je pre všetkých!
Miesto minimalizmu tu je trend plný farieb, osobitosti a radosti. Treba naň veľa odvahy a nie je pre všetkých!
Široký je 5 metrov, no skrýva krásnu modernú domácnosť. Vďaka skladacím dverám môžu domáci získať priestor navyše
Široký je 5 metrov, no skrýva krásnu modernú domácnosť. Vďaka skladacím dverám môžu domáci získať priestor navyše

Pre kutilov

Poctivý zrub stavali tri roky. Použili lepené hranoly, aby sa drevo nehýbalo a stavba nepracovala ani po rokoch
Poctivý zrub stavali tri roky. Použili lepené hranoly, aby sa drevo nehýbalo a stavba nepracovala ani po rokoch
Chalupa
Skrytá hrozba v kôre a pod snehom: Čo musíte urobiť v záhrade v januári, aby ste na jar nemuseli zúfať?
Skrytá hrozba v kôre a pod snehom: Čo musíte urobiť v záhrade v januári, aby ste na jar nemuseli zúfať?
Záhrada
Vyskúšajte ich ešte dnes! 10 šikovných januárových zlepšovákov do dielne aj domácnosti, ktoré naozaj fungujú
Vyskúšajte ich ešte dnes! 10 šikovných januárových zlepšovákov do dielne aj domácnosti, ktoré naozaj fungujú
Údržba a opravy
Trik s vlažnou vodou pre ešte krajšie izbové rastliny! Jednoduchý postup a viditeľný výsledok
Trik s vlažnou vodou pre ešte krajšie izbové rastliny! Jednoduchý postup a viditeľný výsledok
Izbové rastliny

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

VIDEO: Známe Slovenky na beauty brunchi: Rozžiarená Barbora Krajčírová čaká tretie dieťa, štýlová Eva Verešová a ďalšie
Slovenské celebrity
VIDEO: Známe Slovenky na beauty brunchi: Rozžiarená Barbora Krajčírová čaká tretie dieťa, štýlová Eva Verešová a ďalšie
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Umelá inteligencia vás šokuje:
Domáce
Umelá inteligencia vás šokuje: Stretnutie Trumpa s Ficom a analýza REČI TELA, je jasné, kto je tu alfa samec!
Zrážka vlakov si vyžiadala
Zahraničné
Tragédia na železnici! Zrazili sa dva vlaky, počet obetí už stúpol na 21
MIMORIADNY ONLINE Rusko neprejavuje
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Rusko neprejavuje žiadny záujem o mier: Ukrajinci v USA rokovali o TOMTO
KVÍZ, ktorý otestuje, či
Domáce
KVÍZ, ktorý otestuje, či ste v obraze: Zistite, aký máte prehľad o aktuálnych udalostiach

Ďalšie zo Zoznamu