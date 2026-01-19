Pondelok19. január 2026, meniny má Mário, Sára, Zara, zajtra Dalibor, Sebastián

Platí stav núdze! Lesné požiare v Čile si vyžiadali už 18 obetí

TASR

SANTIAGO - Lesné požiare v strednej a južnej časti juhoamerického štátu Čile si vyžiadali najmenej 18 obetí. Približne 50.000 ľudí bolo evakuovaných, oznámili v nedeľu tamojšie úrady. Končiaci prezident Gabriel Boric v dvoch najviac postihnutých regiónoch južne od metropoly Santiago vyhlásil stav katastrofy. Informuje správa agentúr AP a AFP.

Vďaka opatreniu je možné lepšie koordinovať spoluprácu s armádou pri hasení viac ako dvoch desiatok aktívnych lesných požiarov, ktoré podľa úradov spálili už 8500 hektárov porastov. Tvrdo zasiahnuté je mesto Concepción v regióne Bío-Bío, kde prezident na tlačovej konferencii vyjadril sústrasť rodinám obetí a varoval, že počet mŕtvych sa pravdepodobne ešte zvýši. „Ako viete, v takýchto núdzových situáciách je vždy prvoradým cieľom bojovať s ohňom a uhasiť ho. Nesmieme však nikdy zabúdať, že ide o ľudské tragédie, o rodiny, ktoré trpia. Sú to ťažké časy,“ povedal Boric.

Stav katastrofy vyhlásil prezident v regiónoch Bío-Bío a susednom Ñuble, ktoré ležia približne 500 kilometrov južne od Santiaga. Iba v Bió-Bío podľa Borica požiare postihli viac ako 1000 domov a donútili k evakuácii 50.000 ľudí. S plameňmi zápasí takmer 4000 hasičov. Ich snahu však sťažovalo teplo a silný vietor. V nedeľu namerali 38 stupňov Celzia a očakáva sa, že horúce počasie bude pretrvávať aj v pondelok.

Nikto to nečakal

Obyvatelia uviedli, že ich lesné požiare prekvapili po polnoci a uväznili ich v domoch. Mnoho z miestnych sa podľa slov 55-ročného Johna Guzmána ani neevakuovalo, pretože si mysleli, že požiare sa zastavia na okraji lesa. „Bolo to úplne mimo kontroly. Nikto to nečakal,“ povedal Guzmán, ktorý pozoroval dianie v meste Penco, kde dym zahalil oblohu oranžovým oparom. Čile aj susedná Argentína zažívajú od začiatku roka extrémne teploty a vlny horúčav. V Patagónii na juhu Argentíny zničili požiare nedávno viac než 15.000 hektárov porastov.

