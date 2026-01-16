Hviezdy na Beauty Ball sa už schádzajú: Extravagantná Sklenaříková... aha, s kým prišla Belohorcová

BRATISLAVA - Plesová sezóna na Slovensku dnes odštartuje vo veľkom štýle! V Zimnej jazdiarni Bratislavského hradu sa uskutoční exkluzívny Beauty Ball lekárky Aleny Pallovej, ktorý si za krátky čas získal titul jedného z najočakávanejších spoločenských podujatí roka. Galavečer, ktorý spája noblesu, módu a charitu, otvorí sezónu vo veľkom štýle – s medzinárodnými hviezdami aj známymi domácimi tvárami.
Bratislava sa už hemží zahraničnými VIP hosťami. Na večer prijala pozvanie Adriana Sklenaříková, ktorá sa po prvý raz na Slovensku ukáže po boku svojho partnera, francúzskeho speváka Marca Lavoinea. Od českých susedov už na Slovensko dorazila aj topmodelka Tereza Maxová, ktorá má k charite veľmi blízko.
Na tlačovej konferencii sa modelky dojímavo zvítali. Adriana Sklenaříková prekvapila svojim extravagantným účesom a Tereza Maxová zase naopak stavila na veľmi nežný biely outfit. Dorazila aj moderátorka Zuzana Belohorcová, ktorej spoločnosť robila dcéra. A treba povedať, že zo Salmy vyrastá krásna mladá žena.
Silná zostava však čaká aj na domácej scéne. Na Beauty Ball sa predstavia slovenské hviezdy Sisa Sklovská, športové legendy manželia Gáboríkovci, ako aj známe tváre módnej a mediálnej scény. O dokonalú spoločenskú atmosféru sa postarajú krásky ako Romana Škamlová, Soňa Skoncová, Denisa Mendrejová, Veronika Vágnerová, Magdaléna Šebestová, Jana Mutňanská, Simona Leskovská, Kinga Puhová či Alexandra Orviská, ktoré sú stálicami slovenských prestížnych podujatí.
Večer sľubuje nielen módu a glamour, ale aj momenty, ktoré sa budú ešte dlho spomínať. Bratislava dnes žiari – a Beauty Ball je jasnou hviezdou otvorenia plesovej sezóny!
