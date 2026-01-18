Náročné obdobie Ivany Regešovej: Nekončiaci kolotoč plesov... Kde vezme toľko šiat?

BRATISLAVA - Ivana Regešová nechýba na takmer žiadnom plese! Plesovú sezónu odštartoval Univerzitný ples v Trnave, kde sa speváčka postarala o hudobnú atmosféru večera. A hoci to navonok vyzerá ako jedna krásna noc v róbe, pre ňu je to len začiatok niekoľkotýždňového kolotoča.
Ivana Regešová priznala, že počas zimy je to takmer pravidlo – víkendy sú vybookované a plesy strieda jeden za druhým. Tento rok to vraj bude opäť poriadna jazda. „Fúha, ja si myslím, že každý víkend bude niekto niekde plesať. My ich tento rok máme okolo desať...“
A keďže plesy znamenajú neskoré návraty domov, musí tomu prispôsobiť aj svoj denný režim. „Ja som nočný vták, ale tým, že to robím celý život, tak chodím neskoro spávať, dodržujem to aj cez týždeň, nie som úplne ranné vtáča, takže tam sa u mňa nič nemení, či je plesová sezóna alebo nie.“ Lenže život vie byť nekompromisný a niekedy príde aj realita v podobe skorého ranného termínu. A to už je iná pesnička. „Moje vnútro kričí pomoc, ale samozrejme sa prispôsobím,“ priznala so smiechom.
Plesy však nie sú len o hudbe a programe. Je to aj o garderóbe – a v tejto disciplíne Regešová rozhodne nezaostáva. Práve naopak, šatník má pripravený. „Moja garderóba je veľmi silná, aj moja vlastná. Ale samozrejme, že počas plesovej sezóny využívam talent módnych návrhárov alebo požičovňu šiat Majky Andrašovanovej Mak´s Studio, a to sú vlastne tie plesy, kedy môžem vyniesť veľké róby.“ Na Univerzitnom plese speváčka ohúrila v obtiahnutých šatách v kráľovskej modrej a do očí bila jej ukážková postava! Speváčka naznačila, že za tým nie je žiadne kúzlo, ale jeden trik, ktorému vďačí za svoje dokonalé krivky!
