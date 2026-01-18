Prvé dôsledky Trumpovho úderu vo Venezuele: Macinka ohlásil novinku, v Česku čoskoro pristane prvý zajatec!

PRAHA - Lietadlo s prepusteným Čechom Jánom Darmovzalom je na ceste z Venezuely do Česka a dnes večer by malo pristáť v Prahe. V relácii Otázky Václava Moravca v Českej televízii to povedal ministra zahraničia Petr Macinka (Motoristé sobě). V lietadle sú podľa neho ďalší traja, alebo štyria cudzinci, ktorých väznil režim autoritárskeho prezidenta Nicolása Madura.
"Pôvodne malo dôjsť k vyzdvihnutiu v Bogote, ale to nakoniec nebolo možné, Venezuela trvala na tom, že to bude v Caracase," povedal dnes Macinka k priebehu vyzdvihnutia prepustených väzňov. Podľa skorších informácií malo byť na palube šesť prepustených väzňov, ale venezuelská strana niektorým prepusteným podľa Macinku neumožnila odletieť.
Hneď pre neho vyrazil armádny špeciál
Prepustenie Darmovzala oznámil Macinka v piatok ráno spoločne s premiérom Andrejom Babišom (ANO) na mimoriadnej tlačovej konferencii. Hneď pre neho vyrazil armádny špeciál. Podľa dát na serveri sledujúcom leteckú prevádzku je lietadlo teraz na ceste z Brazílie do Európy.
Venezuelské úrady zadržali Darmovzala v septembri 2024 s tvrdením, že sa chystal podieľať na pláne zabiť autoritárskeho prezidenta Nicolása Madura a zvrhnúť tamojšiu vládu. Česká diplomacia uviedla, že takéto tvrdenia chýbajú akýkoľvek reálny základ. S podobnou zámienkou venezuelské úrady zadržali aj ďalších zahraničných občanov. Českého občana mimovládna organizácia Foro Penal označila za človeka zadržiavaného za politickým účelom.
Prepustený bol po niekoľkých týždňoch intenzívneho vyjednávania
Darmovzal bol podľa Macinku prepustený v noci na piatok okolo 04: 00 po niekoľkých týždňoch intenzívneho vyjednávania. Prepustenie českého občana označil za skvelú správu prezident Petr Pavel. Poďakoval tiež expertom v Česku i zahraničným partnerom vrátane Európskej únie a Spojených štátov, ktorí sa prípadom dlhé mesiace zaoberali. Správu privítali aj ďalší českí politici.
Venezuelská vláda začala prepúšťať väčší počet politických väzňov minulý týždeň po tom, ako Spojené štáty na začiatku januára z Caracasu uniesli autoritárskeho prezidenta Nicolása Madura a jeho ženu do USA. Dočasnou venezuelskou prezidentkou sa následne stala doterajšia viceprezidentka Delcy Rodríguezová, od ktorej teraz Washington požaduje poslušnosť, inak hrozí ďalším vojenským zásahom.