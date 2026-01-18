Nedeľa18. január 2026, meniny má Bohdana, zajtra Mário, Sára, Zara

Prvé dôsledky Trumpovho úderu vo Venezuele: Macinka ohlásil novinku, v Česku čoskoro pristane prvý zajatec!

Jana Darmovzal je na slobode. Zobraziť galériu (2)
Jana Darmovzal je na slobode. (Zdroj: X/The White House, TASR/Barbora Vizváryová, profimedia.sk)
© Zoznam/ © Zoznam/
ČTK

PRAHA - Lietadlo s prepusteným Čechom Jánom Darmovzalom je na ceste z Venezuely do Česka a dnes večer by malo pristáť v Prahe. V relácii Otázky Václava Moravca v Českej televízii to povedal ministra zahraničia Petr Macinka (Motoristé sobě). V lietadle sú podľa neho ďalší traja, alebo štyria cudzinci, ktorých väznil režim autoritárskeho prezidenta Nicolása Madura.

"Pôvodne malo dôjsť k vyzdvihnutiu v Bogote, ale to nakoniec nebolo možné, Venezuela trvala na tom, že to bude v Caracase," povedal dnes Macinka k priebehu vyzdvihnutia prepustených väzňov. Podľa skorších informácií malo byť na palube šesť prepustených väzňov, ale venezuelská strana niektorým prepusteným podľa Macinku neumožnila odletieť.

Hneď pre neho vyrazil armádny špeciál

Prepustenie Darmovzala oznámil Macinka v piatok ráno spoločne s premiérom Andrejom Babišom (ANO) na mimoriadnej tlačovej konferencii. Hneď pre neho vyrazil armádny špeciál. Podľa dát na serveri sledujúcom leteckú prevádzku je lietadlo teraz na ceste z Brazílie do Európy.

Venezuelské úrady zadržali Darmovzala v septembri 2024 s tvrdením, že sa chystal podieľať na pláne zabiť autoritárskeho prezidenta Nicolása Madura a zvrhnúť tamojšiu vládu. Česká diplomacia uviedla, že takéto tvrdenia chýbajú akýkoľvek reálny základ. S podobnou zámienkou venezuelské úrady zadržali aj ďalších zahraničných občanov. Českého občana mimovládna organizácia Foro Penal označila za človeka zadržiavaného za politickým účelom.

Prepustený bol po niekoľkých týždňoch intenzívneho vyjednávania

Darmovzal bol podľa Macinku prepustený v noci na piatok okolo 04: 00 po niekoľkých týždňoch intenzívneho vyjednávania. Prepustenie českého občana označil za skvelú správu prezident Petr Pavel. Poďakoval tiež expertom v Česku i zahraničným partnerom vrátane Európskej únie a Spojených štátov, ktorí sa prípadom dlhé mesiace zaoberali. Správu privítali aj ďalší českí politici.

Venezuelská vláda začala prepúšťať väčší počet politických väzňov minulý týždeň po tom, ako Spojené štáty na začiatku januára z Caracasu uniesli autoritárskeho prezidenta Nicolása Madura a jeho ženu do USA. Dočasnou venezuelskou prezidentkou sa následne stala doterajšia viceprezidentka Delcy Rodríguezová, od ktorej teraz Washington požaduje poslušnosť, inak hrozí ďalším vojenským zásahom.

Viac o téme: ČeskoVenezuelaJan Darmovzal
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Marián Kéry
Kéry víta otvorenie témy extrémizmu, no nie je fanúšik znižovania trestov
Domáce
Operácia s vysokou cenou:
Operácia s vysokou cenou: Pri zajatí Madura zahynulo takmer 50 venezuelských vojakov
Zahraničné
Vladimir Putin
Putin je v koncoch: Jeho obraz Ruska ako veľmoci sa rúca! TOTO sú dôvody
Zahraničné
FOTO Ruský prezident Vladimir Putin
Možný scenár pre Rusko? Propagandisti Kremľa nastavili Putinovi zrkadlo: Čelíme rovnakému scenáru ako Venezuela!
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Zimné otužovanie na jazierkach Patúch
Zimné otužovanie na jazierkach Patúch
Správy
Mestskí policajti si museli poradiť s dievčaťom z domova, ktoré popíjalo alkohol rovno z fľaše
Mestskí policajti si museli poradiť s dievčaťom z domova, ktoré popíjalo alkohol rovno z fľaše
Správy
Slovenský premiér Robert Fico sa na Floride v USA stretol s prezidentom Donaldom Trumpom
Slovenský premiér Robert Fico sa na Floride v USA stretol s prezidentom Donaldom Trumpom
Správy

Domáce správy

Tragédia pri Zlatých Moravciach:
Tragédia pri Zlatých Moravciach: O život prišiel hasič Peter (†56), táto osudná cesta ho stála to najcennejšie!
Domáce
Danko pritvrdil: Náhubok na
Danko pritvrdil: Náhubok na matovičovcov a podobných chcú vraj schváliť už v úvode schôdze!
Domáce
FOTO Fico neprišiel za Trumpom
Fico neprišiel za Trumpom s prázdnymi rukami: Vzácny darček, Slovákov a Američanov spojil TENTO MUŽ!
Domáce
Rekordný rok v Rimavskej Sobote: V nemocnici sa narodilo takmer 800 detí, najčastejšie mená aj netradičné príbehy
Rekordný rok v Rimavskej Sobote: V nemocnici sa narodilo takmer 800 detí, najčastejšie mená aj netradičné príbehy
Banská Bystrica

Zahraničné

FOTO Prvé dôsledky Trumpovho úderu
Prvé dôsledky Trumpovho úderu vo Venezuele: Macinka ohlásil novinku, v Česku čoskoro pristane prvý zajatec!
Zahraničné
Bujnejúci nepokoj vo svete:
Bujnejúci nepokoj vo svete: Alarmujúce čísla z Iránu, počet obetí protestov je vyše 5-TISÍC!
Zahraničné
Horor počas oslavy: V
Horor počas oslavy: V byte sa prepadla podlaha, jeden človek je ťažko zranený!
Zahraničné
Dramatická scéna na pláži:
Dramatická scéna na pláži: Veľký žralok na pobreží napadol tínedžera (13), zdravotníci lietali hore-dole!
Zahraničné

Prominenti

Pavel Trávníček v zábavno
Princ z Popolušky má za sebou štvornásobný bypass! Mrazivé slová o smrti
Domáci prominenti
FOTO Manželia Lelkesovci stihli dva
Lelkesovci to roztočili: Za 24 hodín povymetali dva plesy! A pozrite, koho to má Sisa na šatách...
Domáci prominenti
Podzámska už naplno zarezáva
Podzámska už naplno zarezáva v divadle: Prvé zábery z jej návratu! Takto si Eňa zachraňuje kariéru
Domáci prominenti
Joachim Trier
Európske Oscary poznajú svojich víťazov: Absolútny triumf TOHTO filmu!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Satelitné zábery ŠOKUJÚ svet!
Satelitné zábery ŠOKUJÚ svet! Kedysi najväčší ľadovec sa MENÍ pred očami: Vedci hovoria o KOLAPSE
Zaujímavosti
Staviteľský klenot: Most Danjiang
Staviteľský klenot: Most Danjiang na svete nemá konkurenciu
dromedar.sk
Svet to ešte nevidel:
Svet to ešte nevidel: Unikátne VIDEO odhalilo tajný amazonský kmeň! Čo nasledovalo, šokovalo aj odborníkov
Zaujímavosti
Okno do temného vesmíru:
Okno do temného vesmíru: NOVÝ TYP objavu prekvapil aj astronómov! OBROVSKÝ oblak plynu bez jedinej hviezdy
Zaujímavosti

Dobré správy

Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce
Novú apku známej banky
Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
vosveteit.sk
ZSSK meria spokojnosť kontinuálne
Pozrite si, čo hovoria najnovšie dáta o cestovaní na Slovensku: Výsledky vás prekvapia
Domáce

Ekonomika

Cestovanie po Európe sa výrazne mení: Toto sú nové prísnejšie pravidlá pre turistov! (prehľad)
Cestovanie po Európe sa výrazne mení: Toto sú nové prísnejšie pravidlá pre turistov! (prehľad)
Zabudnite na Ženevu, trendy diktuje nový autosalón: Odhalil limitované edície a exkluzívne premiéry! (foto)
Zabudnite na Ženevu, trendy diktuje nový autosalón: Odhalil limitované edície a exkluzívne premiéry! (foto)
Plánujete dovolenku? Týmto dvom cestovkám sa radšej oblúkom vyhnite!
Plánujete dovolenku? Týmto dvom cestovkám sa radšej oblúkom vyhnite!
Tieto zmeny poriadne zatrasú peňaženkami: Ste pripravení? Otestujte sa (kvíz)
Tieto zmeny poriadne zatrasú peňaženkami: Ste pripravení? Otestujte sa (kvíz)

Šport

Kuzminová s katastrofálnou streľbou, Bátovská-Fialková zaostala za očakávaním, dominancia prvej Francúzky
Kuzminová s katastrofálnou streľbou, Bátovská-Fialková zaostala za očakávaním, dominancia prvej Francúzky
Biatlon
VIDEO Super-G schmatla Nemka, 41-ročná Vonnová s krásnym časom: Ester Ledecká nadchla fanúšikov
VIDEO Super-G schmatla Nemka, 41-ročná Vonnová s krásnym časom: Ester Ledecká nadchla fanúšikov
Lyžovanie
VIDEO Úspech Slafkovského v kanadskej prestrelke: Dvoma gólmi pokoril 150-bodovú hranicu v NHL
VIDEO Úspech Slafkovského v kanadskej prestrelke: Dvoma gólmi pokoril 150-bodovú hranicu v NHL
NHL
Gólová prestrelka a šokujúci výsledok: Maďarsko vyradilo severskú veľmoc z elitnej kategórie
Gólová prestrelka a šokujúci výsledok: Maďarsko vyradilo severskú veľmoc z elitnej kategórie
Ženský hokej

Auto-moto

FOTO: Nové Clio je tu. Lepší hybrid, lepšia technika a lepší pohon s LPG
FOTO: Nové Clio je tu. Lepší hybrid, lepšia technika a lepší pohon s LPG
Novinky
Tesla oficiálne vstupuje na Slovensko. Premiéra aj s Light Show už dnes v Bratislave
Tesla oficiálne vstupuje na Slovensko. Premiéra aj s Light Show už dnes v Bratislave
Novinky
FOTO: SEAT Ibiza a Arona s novými tvárami a výbavami už na Slovensku
FOTO: SEAT Ibiza a Arona s novými tvárami a výbavami už na Slovensku
Predstavujeme
FOTO: Volkswagen T-Roc sa rozbehol na naše cesty v
FOTO: Volkswagen T-Roc sa rozbehol na naše cesty v "najlepšom" čase
Novinky

Kariéra a motivácia

Ušetrite stovky eur mesačne: Jednoduché triky, ktoré skutočne fungujú
Ušetrite stovky eur mesačne: Jednoduché triky, ktoré skutočne fungujú
Rady, tipy a triky
Utekajte pred zimou: Prečo je teraz ideálny čas na exotickú dovolenku, ktorú si zaslúžite
Utekajte pred zimou: Prečo je teraz ideálny čas na exotickú dovolenku, ktorú si zaslúžite
Dovolenka a Choroba
Nie je ešte čas hovoriť o tehotenstve? Pozrite sa, kedy a ako to oznámiť zamestnávateľovi, aby ste si zachovali pokoj a istotu v práci
Nie je ešte čas hovoriť o tehotenstve? Pozrite sa, kedy a ako to oznámiť zamestnávateľovi, aby ste si zachovali pokoj a istotu v práci
Materská, rodičovská dovolenka, tehotenstvo
Chodíte na preventívne prehliadky? Tieto čísla vás prekvapia
Chodíte na preventívne prehliadky? Tieto čísla vás prekvapia
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Poctivé smotanové cesto a veľa jabĺk. Lepší recept ako od Mirky nenájdete.
Poctivé smotanové cesto a veľa jabĺk. Lepší recept ako od Mirky nenájdete.
Hrnčekové mini šišky – ten kúzelný recept na cesto, ktoré sa v oleji samo otáča.
Hrnčekové mini šišky – ten kúzelný recept na cesto, ktoré sa v oleji samo otáča.
Fit raňajkové cottage žemle nabité bielkovinami
Fit raňajkové cottage žemle nabité bielkovinami
Sendviče a bagety
Čo so starými rožkami? Tipy, ktoré zachránia peňaženku aj večeru
Čo so starými rožkami? Tipy, ktoré zachránia peňaženku aj večeru
Rady a tipy

Technológie

Výskumníci prišli s netradičnou teóriou. To, kde nájdeme ropu, môže súvisieť s obehom Zeme okolo Slnka
Výskumníci prišli s netradičnou teóriou. To, kde nájdeme ropu, môže súvisieť s obehom Zeme okolo Slnka
Vesmír
Čas na Mesiaci plynie inak než na Zemi. Rozdiely v čase môžu ohroziť misie, Čína prichádza s riešením
Čas na Mesiaci plynie inak než na Zemi. Rozdiely v čase môžu ohroziť misie, Čína prichádza s riešením
Technológie
Vedci sa desať rokov naháňali za časticou, ktorá neexistuje: V stávke sú miliardy dolárov
Vedci sa desať rokov naháňali za časticou, ktorá neexistuje: V stávke sú miliardy dolárov
Veda a výskum
Wi-Fi môže byť pomalá aj pri plnom signáli. Zmenou tohto nastavenia vieš zásadne zrýchliť internet
Wi-Fi môže byť pomalá aj pri plnom signáli. Zmenou tohto nastavenia vieš zásadne zrýchliť internet
Návody

Bývanie

Poznáme kvet a rastlinu roka 2026! Stračonôžka je ozdobou záhonov, nenáročná pachira rastie ako blesk
Poznáme kvet a rastlinu roka 2026! Stračonôžka je ozdobou záhonov, nenáročná pachira rastie ako blesk
Miesto minimalizmu tu je trend plný farieb, osobitosti a radosti. Treba naň veľa odvahy a nie je pre všetkých!
Miesto minimalizmu tu je trend plný farieb, osobitosti a radosti. Treba naň veľa odvahy a nie je pre všetkých!
Široký je 5 metrov, no skrýva krásnu modernú domácnosť. Vďaka skladacím dverám môžu domáci získať priestor navyše
Široký je 5 metrov, no skrýva krásnu modernú domácnosť. Vďaka skladacím dverám môžu domáci získať priestor navyše
17 chýb, ktoré vás na návštevách dostávajú do trápnych situácií a hnevajú domácich. Toto by ste ako hosť robiť nemali!
17 chýb, ktoré vás na návštevách dostávajú do trápnych situácií a hnevajú domácich. Toto by ste ako hosť robiť nemali!

Pre kutilov

Skrytá hrozba v kôre a pod snehom: Čo musíte urobiť v záhrade v januári, aby ste na jar nemuseli zúfať?
Skrytá hrozba v kôre a pod snehom: Čo musíte urobiť v záhrade v januári, aby ste na jar nemuseli zúfať?
Záhrada
Vyskúšajte ich ešte dnes! 10 šikovných januárových zlepšovákov do dielne aj domácnosti, ktoré naozaj fungujú
Vyskúšajte ich ešte dnes! 10 šikovných januárových zlepšovákov do dielne aj domácnosti, ktoré naozaj fungujú
Údržba a opravy
Trik s vlažnou vodou pre ešte krajšie izbové rastliny! Jednoduchý postup a viditeľný výsledok
Trik s vlažnou vodou pre ešte krajšie izbové rastliny! Jednoduchý postup a viditeľný výsledok
Izbové rastliny
Aký je ideálny tlak v pneumatikách v mrazivom počasí? Neriskujte a skontrolujte ho ešte dnes!
Aký je ideálny tlak v pneumatikách v mrazivom počasí? Neriskujte a skontrolujte ho ešte dnes!
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Nenápadné navonok, vášnivé v súkromí: Tieto ženy v posteli prekvapia viac, než by ste čakali
Partnerské vzťahy
Nenápadné navonok, vášnivé v súkromí: Tieto ženy v posteli prekvapia viac, než by ste čakali
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Tragédia pri Zlatých Moravciach:
Domáce
Tragédia pri Zlatých Moravciach: O život prišiel hasič Peter (†56), táto osudná cesta ho stála to najcennejšie!
Danko pritvrdil: Náhubok na
Domáce
Danko pritvrdil: Náhubok na matovičovcov a podobných chcú vraj schváliť už v úvode schôdze!
Fico neprišiel za Trumpom
Domáce
Fico neprišiel za Trumpom s prázdnymi rukami: Vzácny darček, Slovákov a Američanov spojil TENTO MUŽ!
Prvé dôsledky Trumpovho úderu
Zahraničné
Prvé dôsledky Trumpovho úderu vo Venezuele: Macinka ohlásil novinku, v Česku čoskoro pristane prvý zajatec!

Ďalšie zo Zoznamu