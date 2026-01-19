Jakab Rakovskú z Let's Dance VYŠKRTLI: Moderátorka prehovorila o konci v šou!

Pondelok19. január 2026, meniny má Mário, Sára, Zara, zajtra Dalibor, Sebastián

BRATISLAVA - Prvé slová o konci v Let's Dance! Herečka Anna Jakab Rakovská sa minulý rok po prvýkrát postavila za moderátorský mikrofón v markizáckej tanečnej šou. Jej úloha nebola jednoduchá, ale diváci si postupne zvykli a ohlasy boli stále pozitívnejšie. Napriek tomu sa však v pripravovanej 11. sérii neobjaví. Prečo?

Obe herečky, Rakovská a Janka Kovalčíková, sa stali moderátorkami projektu po prvýkrát, a preto bol ich začiatok náročný. Časť divákov ich prijatie spočiatku odmietala, pretože neboli typické moderátorské tváre, no postupne si obe získali rešpekt publika. Práve keď sa zdalo, že si diváci na Rakovskú zvykli, prišla zmena.

Markíza svoj krok vysvetlila jasne: „Teší nás, že sa moderátorského postu aj tento rok ujme Janka Kovalčíková. Tentokrát však bude mať po boku nového charizmatického kolegu, Adama Bardyho. Ten sa po minuloročnom debute v porotcovskom kresle predstaví v roli moderátora. Sme presvedčení, že spoločne vytvoria dvojicu, ktorá si svojou prirodzenosťou a energiou získa priazeň divákov.“

Po tomto vyjadrení sa začali natískať otázky: Prečo sa televízia rozhodla dať šancu len Kovalčíkovej? Prečo prišlo ku zmene v momente, keď si diváci na Rakovskú zvykli? Na tieto otázky odpovedala sama herečka, ktorá uviedla, že rozhodnutie bolo najmä praktické. „Nie vždy sa veci dajú zladiť tak, aby všetko vyšlo a žiaľ, musela som sa rozhodnúť, že tento rok sa Let's Dance nezúčastním,“ napísala na svoj Instagram.

Rakovská zároveň zdôraznila, že jej vzťah k šou a k tancu ostáva nezmenený. „Tancovať neprestávam a moderovanie ma veľmi bavilo, takže nič nekončí. Let's Dance zostáva mojou srdcovkou, tento ročník však budem sledovať a užívať si pohľad na kamarátov, prežívať s nimi všetko krásno, ktoré táto show prináša. A tento rok ho bude naozaj veľa! Pozdravujem fanúšikov tanca a celého Let's Dance, dodala Jakab Rakovská. O tom, či sa podarí dvojici Kovalčíková - Bardy získať si srdcia divákov, sa presvedčíme už čoskoro. Jedenásta séria tanečnej šou odštartuje už 8. marca 2026. 


