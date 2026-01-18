Zrušená cesta do Nemecka: Sýrsky prezident z dôvodu aktuálnej vnútropolitickej situácie nevycestuje

BERLÍN — Sýrsky prezident Ahmad Šara z dôvodu aktuálnej vnútropolitickej situácie zrušil návštevu Nemecka, ktorá sa mala uskutočniť 19. a 20. januára. Pre agentúru DPA to v nedeľu uviedol hovorca nemeckej vlády.
Šara mal v Nemecku naplánované stretnutia s prezidentom Frankom-Walterom Steinmeierom, kancelárom Friedrichom Merzom, viacerými ministrami jeho vlády a zástupcami firiem. Kľúčovými témami rokovaní mali byť repatriácia sýrskych utečencov a obnova Sýrie po takmer 14 rokoch občianskej vojny. Merz pozval Šaru na návštevu Nemecka vlani v novembri. Jeho krok však vyvolal kritiku zo strany kurdských a alavitských komunít v Nemecku, ktoré obviňujú sýrsku vládu z represií voči etnickým a náboženským menšinám. Na pondelok a utorok bolo proti návšteve Šaru naplánovaných niekoľko demonštrácií.
V posledných dňoch prepukli v Sýrii boje medzi armádou a Kurdmi vedenými Sýrskymi demokratickými silami (SDF). Šara v nedeľu oznámil dosiahnutie dohody s veliteľom SDF Mazlúmom Abdím, ktorá zahŕňa okamžité prímerie. Stalo sa tak po tom, čo vládne sily postúpili do oblastí na severe a východe krajiny ovládaných Kurdmi. Šara tiež a avizoval, že sa v pondelok stretne s Abdím, aby doladili podrobnosti dohody. Nie je jasné, kedy a ako komplexne bude dohoda implementovaná a či by nemohla naraziť na odpor, napríklad zo strany bojovníkov SDF, ktorí vnímajú ústupky Damasku ako porážku. V posledných rokoch utieklo do Nemecka približne milión Sýrčanov. Mnohí z nich prišli v rokoch 2015 a 2016, aby unikli pred občianskou vojnou. Ľudskoprávne organizácie kritizovali snahy motivovať ich k návratu do Sýrie a poukazovali na pretrvávajúcu nestabilitu a pokračujúce porušovanie ľudských práv.