Nečakaná návšteva v nákupnom centre: VIDEO Srnka vošla do predajne a vyvolala rozruch! Zákazníci vytiahli mobily

PARDUBICE - Zákazníci hypermarketu v Pardubiciach zažili moment, na ktorý len tak nezabudnú. Do obchodného centra totiž vošla živá srnka, ktorá sa prešla budovou a zamierila až do predajne mobilného operátora. Nečakaný incident prilákal pozornosť ľudí aj záchranných zložiek.
Vo štvrtok predpoludním sa v hypermarkete na severe Pardubíc objavil neobvyklý návštevník – srnka. Podľa svedkov prešla vnútri budovy približne 60 metrov, kým vošla do predajne spoločnosti O2. Zamestnanci reagovali pohotovo, uzavreli priestor a privolali mestskú políciu. Zviera v obchode okamžite vzbudilo záujem verejnosti. Návštevníci si srnku fotili a natáčali, pričom mnohí neskrývali nadšenie ani prekvapenie. „Niečo také som ešte nezažila,“ ozývalo sa medzi zákazníkmi.
Na miesto krátko nato dorazili mestskí policajti spolu s odborníkmi na odchyt zvierat. Napriek neznámemu prostrediu bola srnka počas zásahu pokojná, informuje web TN.cz. Podľa odborníkov mohlo jej správanie súvisieť s konzumáciou repky olejnej, ktorá má na srnčiu zver mierne omamné účinky.
Srnky sa doteraz objavili len v ich reklamách
„Išlo o mladého srnca. Pomocou siete sme ho bezpečne zafixovali a následne odniesli približne 300 metrov od obchodného centra smerom k lesu,“ uviedol hovorca mestskej polície Jiří Sejkora s tým, že zviera neutrpelo žiadne zranenia.
K udalosti sa s nadhľadom vyjadrila aj spoločnosť O2. Pripomenula, že srnky sa objavujú v jej reklamách, no tentoraz sa jedna rozhodla „navštíviť“ predajňu osobne. Zamestnanci podľa firmy postupovali správne a postarali sa o to, aby sa zvieraťu nič nestalo.