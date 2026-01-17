Náhoda alebo jasnovidectvo? Vlna zemetrasení naplnila varovanie známej veštkyne! Čo ďalšie predpovedala?

USA - Ocenená veštkyňa Jill M. Jacksonová ešte pred koncom minulého roka varovala, že rok 2026 prinesie zvýšenú seizmickú aktivitu a ničivé zemské zmeny. Len niekoľko dní po začiatku roka svet zasiahla vlna silných zemetrasení. Náhoda, alebo desivé potvrdenie jej predpovedí?
Už prvý týždeň roku 2026 priniesol sériu silných zemetrasení po celom svete. Podľa údajov Amerického geologického úradu (USGS) bolo v priebehu siedmich dní zaznamenaných takmer 100 otrasov s magnitúdou vyššou ako 4,5. Len za posledné dva dni zasiahlo tichomorský región desať silných zemetrasení nad hranicou 5,0.
Silné otrasy pocítili obyvatelia Japonska, Filipín, Indonézie aj Ruska. Najvýraznejšie bolo zemetrasenie s magnitúdou 6,4, ktoré zasiahlo Filipíny krátko po 22. hodine miestneho času. Už 2. januára pritom otriaslo južným Mexikom ďalšie silné zemetrasenie s magnitúdou 6,5, ktoré vyvolalo evakuácie a otrasy bolo cítiť až v Mexico City.
Presne na toto upozorňovala veštkyňa
Ako píše britský Daily Mail, práve na takéto scenáre upozorňovala americká veštkyňa Jill M. Jacksonová z Mississippi. Tá ešte koncom minulého roka varovala, že v roku 2026 dôjde k zosilneniu zemských zmien, najmä pozdĺž západného pobrežia USA a v Ázii. Zemetrasenia podľa nej môžu spustiť aj veľké povodne a extrémne vodné javy.
„Vidím posuny pôdy, veľké zmeny Zeme. Ľudia by sa mali pripraviť a venovať pozornosť vode a prírodným signálom,“ uviedla Jacksonová, ktorá získala titul „Veštkyňa roka“ už dvakrát. Osobitne varovala obyvateľov štátov Kalifornia, Oregon a Washington, kde sa nachádzajú viaceré nebezpečné zlomy. Práve Kaliforniu v posledných mesiacoch roku 2025 zasiahli stovky menších zemetrasení, čo vyvolalo obavy z možného príchodu obávaného „Veľkého zemetrasenia“.
Zemetrasenia by mali udieť aj v iných častiach sveta
Epicentrom nedávnych otrasov bol aj región San Ramon v oblasti East Bay, ktorý leží priamo na zlome Calaveras – aktívnej vetve známeho systému zlomu San Andreas. Podľa USGS existuje až 72-percentná pravdepodobnosť, že do roku 2043 dôjde v tejto oblasti k zemetraseniu s magnitúdou 6,7. Ešte vážnejšie následky by malo prasknutie hlavného zlomu San Andreas. Simulácie ukazujú, že zemetrasenie s magnitúdou 7,8 v okolí Los Angeles by mohlo spôsobiť približne 1 800 obetí, 50-tisíc zranených a škody presahujúce 200 miliárd dolárov.
Jacksonová zároveň predpovedá, že zemetrasenia v tomto roku zasiahnu aj Japonsko, Indonéziu či Thajsko a zvýšené riziko povodní hrozí karibským ostrovom, Indickému oceánu aj Pacifiku. Jej predpovede sa však netýkajú len prírody. Veštkyňa upozorňuje aj na vážnu ekonomickú nestabilitu v USA, ktorá má viesť k masovým stratám pracovných miest. Podľa nej však tieto zmeny mnohým ľuďom paradoxne pomôžu nájsť novú životnú cestu.
„Vidím, že veľa ľudí urobí úplný obrat, opustí kariéry, v ktorých roky zotrvávali, a začne odznova. Vzniknú nové, skôr lokálne podniky,“ uviedla v rozhovore. Dodala tiež, že mnohí Američania pocítia náhlu potrebu opustiť domovy, v ktorých žili celé desaťročia. Či ide o zhodu náhod alebo znepokojujúce naplnenie vešteckých vízií, ukáže až čas. Jedno je však isté – rok 2026 sa začal mimoriadne nepokojne.