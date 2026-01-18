Celé NATO je v pozore: Ďalšia eskalácia, na územie aliancie sa zrútil ruský dron!

TĂNĂSOAIA - Pri rumunskej obci Tănăsoaia v župe Vrancea sa zrútil ruský dron. Informovala o tom televízia Digi24 s tým, že dron bol nájdený v sobotu na dvore opusteného domu. Podľa rumunských úradov nespôsobil žiadne materiálne škody a nikto neutrpel zranenia. Ministerstvo národnej obrany v nedeľu vyslalo na miesto tím špecialistov, ktorí v spolupráci s políciou vyšetrujú nález kovových trosiek naznačujúcich pád leteckého prostriedku.
O zrútení ruského dronu na územie NATO informoval rumunský spravodajský webový portál Digi24.ro.
V ten istý deň bol podobný incident zaznamenaný aj v susednom Moldavsku. Pri jednej z dedín objavil ruský dron lovec, ktorý ho našiel na brehu rybníka a okamžite informoval úrady. Polícia spolu s pyrotechnikmi oblasť uzavrela. Podľa moldavskej polície išlo o dron typu Gerbera, ktorý neobsahoval výbušniny a nepredstavoval bezprostredné ohrozenie obyvateľstva.
Doložili to fotkou
"Bolo zistené, že ide o ruský model Gerbera, rovnako ako posledný nájdený v našej krajine. Neobsahuje výbušninu a nepredstavoval nebezpečenstvo pre občanov," napísala na Telegrame moldavská polícia, ktorá zverejnila aj fotku zrúteného ruského dronu.
Moldavci bijú na poplach
Ukrajinský denník The Kyiv Independent citoval moldavské úrady, podľa ktorých incident predstavuje porušenie suverenity a hrozbu pre národnú bezpečnosť krajiny. Moldavské ministerstvo zahraničných vecí zároveň odsúdilo agresívnu vojnu Ruskej federácie proti Ukrajine, ktorá má dopad aj na bezpečnosť susedných štátov.
"Moldavská republika odsudzuje také porušenie a odsudzuje agresívnu vojnu Ruskej federácie proti Ukrajine, ktorá tiež ohrozuje bezpečnosť našich občanov," uviedlo ministerstvo zahraničia vo vyhlásení.
Dron sa do Moldavska dostal cez ukrajinské územie, na ktoré Rusko denne útočí. Nejde pritom o ojedinelý prípad. V minulosti boli zrútené ruské drony zaznamenané aj v ďalších európskych krajinách vrátane Poľska, Lotyšska či Estónska.