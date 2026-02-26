Krutá realita slovenských jazdeniek: Každé štvrté auto má vážny problém, podvody s kilometrami nekončia!

BRATISLAVA - Kúpa ojazdeného auta je Slovensku v mnohých prípadoch vabank. Najnovšia výročná správa Registra prevádzkových záznamov vozidiel (RPZV) za rok 2025 odhalila alarmujúce štatistiky. Až každé štvrté preverované auto vykazuje vážny problém – od zmanipulovaných kilometrov až po zamlčané havárie. Hoci sa trh s novými autami pomaly otáča smerom k elektromobilite, slovenské bazáre sú stále plné starších nemeckých dieslov s rizikovou minulosťou.
Slovenský automobilový trh v roku 2025 prešiel viacerými zmenami, no staré neduhy zostávajú. Priemerný vek áut na našich cestách sa vyšplhal na takmer 15 rokov, čím sa radíme na chvost Európskej únie. Kým firmy húfne prechádzajú na elektromobily, bežní Slováci pri dovoze jazdeniek stále veria nafte a nemeckej kvalite, ktorá však často skrýva nepríjemné tajomstvá.
Podľa údajov z RPZV a Kontroly originality je situácia na sekundárnom trhu vážna. Ak sa chystáte kúpiť ojazdené vozidlo, štatistika nepustí. Až 61 % áut má v histórii záznam o poškodení (mnohé po vážnych nehodách), 17 % vozidiel prešlo manipuláciou s kilometrami a každé siedme auto nemá platnú poistku a tisíce jazdia bez platnej STK či EK.
„Overenie pri kúpe jazdenky je na Slovensku stále nevyhnutnosťou, nie luxusom,“ upozorňuje Monika Brečková z RPZV. Manipulácie sa pritom netýkajú len drobných úprav – inšpekcia odhalila prípady, kde boli odometre „stočené“ o 10-tisíc až 70-tisíc kilometrov.
Nemecký diesel je stále kráľom dovozu
Hoci registrácie nových elektromobilov narástli o takmer 100 %, stále tvoria len zlomok trhu (6,6 %). Drvivú väčšinu z nich navyše kupujú firmy kvôli odpisom dane. Bežný občan sa pri dovoze orientuje najmä na Nemecko (37 % dovozov), odkiaľ prúdia hlavne naftové autá.
Slovensko sa tak stáva cieľovou stanicou pre vozidlá, ktoré západná Európa postupne vytláča z premávky. Priemerný nájazd dovezeného auta je 187 700 kilometrov a jeho priemerný vek presahuje osem rokov.
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) pri kontrolách zistila pochybenia pri každom štvrtom bazári. Predajcovia často v inzercii zámerne neuvádzajú VIN číslo, aby sťažili kupujúcemu preverenie histórie vozidla. Odborníci preto dôrazne odporúčajú, aby ľudia pred kúpou vyžadovali tzv. ODO-Pass, ktorý transparentne zobrazuje históriu najazdených kilometrov a chráni ich pred kúpou predraženého vraku.
Čo sa najviac predáva, to sa aj kradne
Zlodeji áut majú vkus veľmi podobný bežným kupujúcim. V roku 2025 bolo nahlásených takmer 2 000 ukradnutých vozidiel. Rebríčku „popularity“ u dlhoprstých dominujú značky Škoda a Volkswagen. Najrizikovejším regiónom zostáva suverénne Bratislavský kraj, kde sa odohrá tretina všetkých krádeží. Šanca, že sa vám ukradnuté auto vráti, je pritom nízka – vypátrať sa podarí len približne 12 % z nich.