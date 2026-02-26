Irán by mal rokovať aj o svojom raketovom programe, vyhlásil Rubio

WASHINGTON/TEHERÁN - Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v stredu vyhlásil, že Irán musí rokovať aj o svojom raketovom programe. Agentúra AFP zdôrazňuje, že jeho vyjadrenie prišlo len deň po tom, ako prezident USA Donald Trump obvinil Teherán, že pracuje na raketách, ktoré by mohli zasiahnuť Spojené štáty.
„Povedal by som, že trvanie Iránu na tom, aby sa o balistických raketách nerokovalo, je veľký, veľký problém,“ povedal Rubio novinárom v predvečer ďalších rokovaní medzi Washingtonom a Teheránom. Šéf americkej diplomacie sa podľa AFP vyhýbal odpovedi na otázku, či štvrtkové rokovania v Ženeve budú rozhodujúcim momentom pri uvažovaní nad prípadným útokom USA na Irán. „Prezident (Trump) chce diplomatické riešenia... v tejto veci neurobil žiadne rozhodnutie, takže neviem, či je štvrtok kľúčovým dňom. Myslím si, že je potrebné dosiahnuť pokrok,“ vyhlásil Rubio. Pokiaľ ide o rokovania, „dúfajme, že budú produktívne, ale nakoniec budeme musieť viesť rozhovory o viac než len o jadrovom programe.“
Agentúra Reuters v stredu informovala o vyjadreniach amerického viceprezidenta J.D. Vancea, podľa ktorého Spojené štáty vidia dôkazy, že Irán sa snaží obnoviť svoj jadrový program. „Princíp je veľmi jednoduchý: Irán nemôže mať jadrové zbrane,“ povedal Vance. Americkú stranu by mali na štvrtkových rokovaniach opäť zastupovať Trumpovi osobitní vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner. Iránsku delegáciu povedie minister zahraničných vecí Abbás Arákčí.