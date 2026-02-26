Štvrtok26. február 2026, meniny má Viktor, zajtra Alexander

Európou si šíri vysoko INFEKČNÉ ochorenie! Nakaziť vás môže aj človek, ktorý už v miestnosti nie je

Ilustračné foto
BRATISLAVA/VARŠAVA/PARÍŽ - V niekoľkých európskych krajinách vrátane Poľska, Talianska a Francúzska rýchlo pribúdajú prípady osýpok. Slovensko od začiatku roku 2026 neeviduje žiadny prípad, no epidemiológovia upozorňujú na vysokú infekčnosť vírusu, ktorý sa prenáša vzduchom. Nakaziť vás môže aj človek, ktorý už v miestnosti nie je.

V niekoľkých európskych krajinách v posledných týždňoch rýchlo pribúdajú prípady osýpok. Najvýraznejší nárast hlásia Poľsko, Taliansko, Francúzsko, Rumunsko či Španielsko. Vo Veľkej Británii potvrdili od začiatku roka už desiatky prípadov.

Susedné Česko zatiaľ eviduje len jednotlivé ochorenia – na začiatku februára išlo o tri prípady – no epidemiológovia upozorňujú, že situáciu netreba brať na ľahkú váhu, píše tn.nova.cz.

Čo sa týka Slovenska, od začiatku roku neevidujeme žiadny prípad osýpok. "V roku 2026 zatiaľ nebol hlásený prípad osýpok na Slovensku. V roku 2025 boli hlásené tri prípady osýpok, všetky súviseli s návratom zo zahraničia," uviedol pre Topky.sk odbor komunikácie Úradu verejného zdravotníctva SR.

Nakaziť vás môže aj človek, ktorý už v miestnosti nie je

Osýpky patria medzi najinfekčnejšie vírusové choroby. Prenášajú sa vzduchom a vírus môže v miestnosti pretrvať až dve hodiny po tom, čo ju chorý človek opustí. Ochorenie sa začína kašľom, horúčkou či začervenanými očami, no môže prerásť do zápalu pľúc, infekcie mozgu a v extrémnych prípadoch viesť k úmrtiu.

Inkubačná doba je 7 až 21 dní a typická vyrážka sa objavuje až s odstupom niekoľkých dní. Najohrozenejšie sú malé deti, tehotné ženy a ľudia s oslabenou imunitou.

Európou si šíri vysoko
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: Facebook/Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky)

Ak sa u človeka objavia príznaky, odborníci odporúčajú najskôr telefonicky kontaktovať lekára a neísť do čakárne bez ohlásenia, aby sa predišlo ďalšiemu šíreniu vírusu.

Očkovanie zostáva kľúčové

Ministerstvá zdravotníctva európskych krajín aj odborné inštitúcie apelujú na rodičov, aby dodržiavali očkovací kalendár. Práve vysoká miera zaočkovanosti je dôvodom, prečo sa osýpky dlhodobo nevyskytujú vo väčších ohniskách.

Cieľom zostáva všeobecná miera 95-percentnej zaočkovanosti; inak sa vysoko nákazlivý vírus bude šíriť ďalej. Na základe údajov Svetovej zdravotníckej organizáciej (WHO) môže v priemere jedna infikovaná osoba nakaziť až 18 nezaočkovaných ľudí. 

