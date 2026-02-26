MIMORIADNY ONLINE Telefonát s Trumpom: Chystá sa veľké stretnutie s Ruskom? Zelenskyj prezradil detaily

KYJEV - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a prezident Spojených štátov Donald Trump si včera telefonovali o nadchádzajúcom štvrtkovom rokovaní ukrajinských a amerických vyjednávačov v Ženeve a o príprave marcovej trojstrannej schôdzky s ruskými zástupcami. Zelenskyj na sieti X napísal, že od marcových rozhovorov Ukrajina očakáva, že otvoria cestu k trojstrannému stretnutiu lídrov Ukrajiny, USA a Ruska. Zelenskyj dlhodobo navrhuje priame rokovania s ruským prezidentom Vladimirom Putinom ako spôsob, ako ukončiť ruskú inváziu na Ukrajinu.
Naživo z Ukrajiny
ONLINE
6:15 V noci na štvrtok došlo v centre Kyjeva k niekoľkým výbuchom po tom, ako tamojšie úrady občanov varovali pred ruskými leteckými útokmi. Informovali o tom reportéri agentúry AFP, a to len niekoľko hodín pred plánovanými rokovaniami predstaviteľov Ukrajiny so Spojenými štátmi vo švajčiarskej Ženeve. Útoky na Kyjev hlásili prvotne ukrajinské vzdušné sily. „Nepriateľ útočí na mesto bezpilotnými lietadlami a balistickými raketami,“ uviedol následne vedúci vojenskej správy hlavného mesta Tymur Tkačenko na platforme Telegram. „Protilietadlová obrana je v prevádzke. Zostaňte v úkrytoch, kým nebude poplach zrušený!“ vyzval obyvateľov.
Poďakoval Američanom
Štvrtková schôdzka v Ženeve sa zameria na povojnovú rekonštrukciu Ukrajiny a na prípravu marcového kola trojstranných rozhovorov s účasťou Ruska o možnostiach ukončenia vojny. "Od tohto (marcového) stretnutia očakávame, že vytvorí možnosť posunúť rozhovory na úroveň lídrov. Prezident Trump túto postupnosť krokov podporuje. Je to jediná cesta k vyriešeniu všetkých zložitých a citlivých otázok a jediná cesta konečne ukončiť túto vojnu," uviedol Zelenskyj. Zelenskyj tiež poďakoval Američanom za ich úsilie v hľadaní mierového riešenia vojny a tiež ocenil program PURL, v rámci ktorého krajiny NATO nakupujú od USA zbrane pre Ukrajinu.
Štvrtkovú schôdzku v Ženeve s ukrajinským vyjednávačom Rustemom Umerovom už skôr avizoval osobitný splnomocnenec amerického prezidenta Steve Witkoff. Prítomný bude aj Trumpov zať Jared Kushner. Witkoff povedal, že americká a ukrajinská delegácia budú diskutovať o možnostiach, ako dosiahnuť mierovú dohodu. Zelenskyj poznamenal, že Witkoff a Kushner sa zúčastnili aj na jeho dnešnom telefonáte s Trumpom.
Trojstranné rokovania s Ruskom sa chystajú na začiatok marca. Predchádzajúce kolo americko-rusko-ukrajinských rokovaní o ukončení vojny Ruska proti Ukrajine, ktorá pokračuje už piaty rok, sa 17. a 18. februára uskutočnilo v Ženeve. Predtým sa dve kolá konali v Abú Zabí v Spojených arabských emirátoch. Rokovania zatiaľ neviedli k prelomu. Hlavným sporným bodom zostáva požiadavka Ruska na vydanie celého územia ukrajinského Donbasu, teda aj regiónov, ktoré ruská armáda doteraz nedobyla. Ukrajina sa vzdať svojho územia odmieta.