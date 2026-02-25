Pád strechy klientskeho centra: Zomrel 51-ročný klient! Dôvodom môže byť ZEMETRASENIE, chystá sa kontrola ďalších budov

KOMÁRNO - Pri páde časti strechy z klientskeho centra v Komárne prišla o život jedna osoba. Na mieste sú všetky zložky.
"Dnes v doobedných hodinách došlo v Komárne na Záhradníckej ulici k pádu časti strechy z budovy Klientskeho centra," uviedla polícia. Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky a taktiež bol na miesto vyslaný aj záchranársky vrtuľník.
Na mieste bolo zistené, že došlo k pádu betónového prístrešku, ktorý bol umiestnený nad vstupom do budovy Klientskeho centra v Komárne. Pri páde tohto prístrešku prišiel o život 51 ročný muž, ktorý bol klientom Klientskeho centra.
Zzranené boli dve osoby. Podľa informácie zástupkyne hovorcu Operačného strediska Záchrannej zdravotnej služby Martiny Fröhlich Činovskej zasahovali pri tragédii štyri ambulancie ZZS, z toho jedna letecká. Ťažko zranená osoba s poranením chrbtice bola letecky transportovaná do Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Nových Zámkoch. Druhá osoba s ľahším poranením hlavy bola sanitkou prevezená do Nemocnice Agel v Komárne. "64 ročný muž bol so zraneniami prevezený leteckou záchrannou službou do nemocnice a ďalší 67 ročný muž bol s ľahšími zraneniami prevezený na ošetrenie do nemocnice," upresnila polícia.
Vyšetrovateľ PZ vo veci začal trestné stíhanie pre trestný čin všeobecné ohrozenie. Okolnosti tejto tragédie sú predmetom ďalšieho vyšetrovania polície.
Nie je vylúčené, že za to môže zemetrasenie
Do Komárna išiel aj minister vnútra Matúš Šutak Eštok (Hlas-SD). "S hlbokým zármutkom som prijal informáciu o tragickej udalosti pred klientským centrom v Komárne. Záchranné zložky na mieste vykonávajú všetky potrebné úkony," uviedol.
Budova pochádza z 80. rokov a bola zrekonštruovaná v rokoch 2018 a 2019. Zo slov ministra vyplýva, že nič nenasvedčovalo tomu, že by malo k zrúteniu strechy dôjsť. "Nevieme vylúčiť, či nemohlo k tomuto zrúteniu prístreška prispieť aj nedávne zemetrasenie," povedal. Skontrolovať chcú preto všetky budovy ministerstva vnútra v rádiuse zemetrasenia. A tiež všetky podobné budovy ministerstva vnútra, ktoré majú podobné prístrešky. "Budú skontrolované a prejdú auditom," povedal. Do Komárna bol prizvaný statik, aby budovu skontroloval, ak bude všetko v poriadku, centrum by malo už zajtra fungovať.
Prezident Peter Pellegrini uviedol, že je mu ľúto zmareného života ako aj ďalších zranených. "Keďže išlo o vládnu budovu, je nevyhnutné celý prípad dôkladne vyšetriť. Vyjadrujem úprimnú sústrasť pozostalej rodine a zraneným prajem skoré uzdravenie," povedal.
Premiér Robert Fico (Smer-SD) taktiež vyjadril ľútosť nad tragickým nešťastím v Komárne. Verí, že sa podarí vyšetriť dôvod pádu časti strechy budovy tamojšieho klientskeho centra. Uviedol to na tlačovej konferencii počas výjazdového rokovania vlády v Smoleniciach. „Verím, že sa vyšetrí, v čom bol dôvod pádu prístrešku. Hneď na úvod vlády, ako sme sa to dozvedeli, som uvoľnil ministra vnútra, aby išiel na miesto nešťastia a koordinoval a riadil všetky kroky, ktoré je nevyhnutné v tejto súvislosti urobiť,“ vyhlásil premiér.