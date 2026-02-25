Nočná TRAGÉDIA na Horehroní! Chodkyňu zrazilo auto, zomrela na mieste

NEMECKÁ - K tragickej dopravnej nehode došlo v utorok (24. 2.) pred polnocou na ceste I/66 v obci Nemecká v okrese Brezno, kde chodkyňu zrazilo osobné vozidlo. Zraneniam na mieste podľahla. V stredu o tom informovala banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Nikola Žabková.
„Podľa doposiaľ zistených informácií chodkyňa mala náhle vojsť na vozovku a 51-ročný vodič už nedokázal zrážke zabrániť. Žena utrpela zranenia, ktorým na mieste podľahla. Vodiča podrobili dychovej skúške s negatívnym výsledkom. Na mieste bol prítomný aj znalec z odboru dopravy,“ uviedla Žabková s tým, že všetky okolnosti dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.
Ako informovala Záchranná zdravotná služba NsP Brezno, v nočných hodinách boli k dopravnej nehode na ceste prvej triedy č. 66 v katastri obce Nemecká operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby vyslané posádky Rýchlej zdravotnej pomoci Brusno a Rýchlej lekárskej pomoci Brezno. Predmetom hlásenia bola zrážka osobného automobilu s chodkyňou.
"Po príchode záchranných zložiek na miesto udalosti bola u pacientky okamžite začatá rozšírená kardiopulmonálna resuscitácia. Aj napriek enormnej snahe všetkých zasahujúcich zložiek sa však chodkyňu nepodarilo zachrániť. Lekár na mieste nehody konštatoval exitus," informovali záchranári.