PRELOMOVÝ objav pod Antarktídou: Vedci objavili ekosystém 500 metrov pod ľadom! Kamera zachytila niečo nečakané

NOVÝ ZÉLAND - Antarktída neprestáva prekvapovať. Vedci z Nového Zélandu pri výskume klimatických zmien objavili stovky metrov pod ľadom bohatý ekosystém plný drobných živočíchov. Objav, ktorý mal pomôcť vysvetliť topenie ľadovcov, napokon odhalil, že život sa dokáže udržať aj v tých najextrémnejších podmienkach na Zemi.
Antarktída je pre mnohých symbolom prázdnej, mrazivej pustatiny, kde okrem ľadu a nekonečnej zimy niet čo hľadať. Najnovšie vedecké zistenia však ukazujú, že aj pod týmto extrémnym povrchom sa môže skrývať prekvapivo bohatý život.
Vedci z Nového Zélandu objavili hlboko pod antarktickým ľadom rozsiahly ekosystém, ktorý sa nachádza približne 500 metrov pod povrchom. Objav urobili stovky kilometrov od Rossovho ľadového šelfu, v oblasti, kde sa podľa ich predpokladov nachádza ústie podľadovej rieky. O náleze informoval pred časom britský denník The Guardian.
Aký vplyv môžu mať podľadové riečne systémy na stabilitu ľadových šelfov?
Výskumníci sa pôvodne venovali štúdiu klimatických zmien a zameriavali sa na procesy topenia ľadovcov. Ich cieľom bolo zistiť, aký vplyv môžu mať podľadové riečne systémy na stabilitu ľadových šelfov. Po tom, ako sa im podarilo prevŕtať cez hrubú vrstvu ľadu a spustiť kameru do priestoru pod ním, čakal ich nečakaný pohľad.
Na obrazovke sa objavili desiatky drobných živočíchov – obojživelníky, malé kôrovce pripomínajúce homáre, kraby aj roztoče. „Najskôr sme si mysleli, že s technikou niečo nie je v poriadku,“ priznal Craig Stevens z Národného inštitútu pre vodu a atmosféru. „Keď sme však obraz zaostrili, uvedomili sme si, že sledujeme článkonožce veľké asi päť milimetrov.“
Nález ich zaskočil
Hoci tím realizoval podobné merania aj na iných miestach ľadového šelfu a myslel si, že ho už len tak niečo neprekvapí, tento nález ich zaskočil. Výskum bol síce zameraný na klimatické procesy, no odhalenie živého a zjavne fungujúceho ekosystému pod masou ľadu nebolo v pôvodných plánoch. „Doslova sme skákali od radosti. To, že sa okolo nášho zariadenia pohybovalo toľko živočíchov, jasne naznačovalo existenciu dôležitého a aktívneho ekosystému,“ dodal Stevens.
Na možnú prítomnosť riečneho ústia upozornil vedúci projektu Huw Horgan z Wellingtonskej univerzity. Pri analýze satelitných snímok Rossovho ľadového šelfu si všimol výraznú ryhu v ľade, ktorá naznačovala pohyb vody pod povrchom. Vedci už dlhší čas vedia, že pod antarktickými ľadovcami sa nachádzajú skryté sladkovodné jazerá a riečne systémy, no doteraz boli preskúmané len minimálne. Objav tak opäť pripomína, že aj na miestach, ktoré považujeme za úplne nehostinné, môže existovať život – stačí sa pozrieť dostatočne hlboko.