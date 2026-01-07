Šaškovci si prešli peklom na zemi: Z príjemnej dovolenky sa pre manželku ministra vykľul HOROR, nemohla sa ani pohnúť!

BRATISLAVA - Minister zdravotníctva Kamil Šaško a jeho manželka si už prešli tým najhorším, čo si môže mladý zamilovaný pár želať. Počas toho, ako spolu nažívali a spríjemňovali si spoločné chvíle na dovolenke sa totiž mladej Mariane Šaškovej náhle priťažilo. Nemohla sa ani pohnúť a od hlavy nadol ochrnula. Skloňovali sa tie najhoršie obavy a s chladnou hlavou musel zasiahnuť aj terajší minister, ktorý v tom čase ešte nebol šéfom rezortu.
Svoj nepríjemný príbeh popísala manželka ministra pre portál pluska. Šaškovci tieto ťažké chvíle zažívali ešte v čase, keď Kamil Šaško pracoval v Národnej banke Slovenska (NBS) a starali sa ešte o malé dieťa. Jeho manželka Mariana bola zo dňa na deň imobilná.
Zriedkavá diagnóza
"Dostala som autoimunitné neurologické ochorenie. Veľmi raritné, volá sa Guillainov-Barrého syndróm. Postihuje možno jedného zo stotisíc ľudí. Paralyzovalo mi celé telo s výnimkou hlavy," popísala pre spomínaný portál svoj nezávideniahodný stav Mariana Šašková. Diagnóza ju priviedla na zásadnú zmenu životného štýlu a počas dvoch mesiacov len ležala. V niektorých prípadoch môže ochorenie ohroziť aj životne dôležité orgány, a tak mali lekári strach aj o Marianino dýchanie.
"Dlhšie som sa necítila dobre. Bola som unavená, robilo mi problémy vstať z postele a fyzicky ma doslova obťažovalo, že sa mám starať o malého syna, nevládala som," popísala prvé príznaky Mariana Šašková. Po návšteve lekárky, ktorá jej hovorila o popôrodnej depresii (keďže krátko predtým priviedla na svet syna), sa manželský pár rozhodol schladiť myseľ na dovolenke pri mori v Chorvátsku.
Mala to byť dovolenka s oddychom, namiesto toho sa jej ešte priťažilo
"Nebola to nijaká vysnívaná dovolenka," posťažovala sa manželka terajšieho ministra. Postupne jej počas dovolenky začalo zlyhávať svalstvo a telo. Podlomili sa jej kolená a incidentov pribúdalo. Všetko sa rozhodlo v kúpeľni. "Videla som, že si na seba natieram sprchovací gél, ale nič som necítila. Akoby som sa nedotýkala tela," popisuje sekundy hrôzy Mariana Šašková. Prestalo ju počúvať telo a aj pri obyčajnej chôdzi začala robiť niečo, čo nechcela. Nakoniec ochrnula od krku nadol.
Terajší minister neváhal a manželku odviezol do nemocnice v chorvátskom Zadare. Za pár hodín bola diagnóza na svete. "Napojili ma na prístroje. Každý druhý alebo tretí deň mi filtrovali krv prostredníctvom plazmaferézy. Veľký stroj vám asi za tri hodiny vypumpuje priebežne krv z tela, oddelí ju od plazmy a napumpuje do obehu plazmu od darcov. Plazma zdravého človeka je svetlá, moja bola hnedá ako starý moč," popísala mrazivé sekundy.
Medzitým sa pri manželke striedali muž so synom. Musela však začať s rekonvalescenciou. Podľa vlastných slov to bolo síce bolestivé, ale nevyhnutné. Nasledoval prevoz na Kramáre do Bratislavy. O manželku sa začal starať už terajší minister zdravotníctva. Rehabilitácia trvala ešte mesiace a musela prebiehať každý deň.
Po ôsmych mesiacoch mohla povedať, že proces liečby sa zavŕšil. Stále však pociťuje komplikácie na dlaniach a ani motorika nie je úplne dokonalá, ale jej každodenné fungovanie je už lepšie. Aj pre toto ochorenie chodieva pravidelne na infúzie. Tie dodávajú telu živiny.
"Táto diagnóza mi zmenila pohľad na svet a veľmi zocelila rodinu," dodala na záver.