Ukrutné utrpenie školáčky: Zamestnanec otca ju znásilnil! Bezvládnu ju potom zabili prasatá

MOSKVA - Rusko zasiahla mimoriadne krutá vražda neplnoletej dievčiny. Útok sa odohral na rodinnej farme a vyústil do tragédie, ktorú vyšetrovateľom odkryli až súdne materiály.
Sedemnásťročná Milena Ševeljová prišla o život po brutálnom útoku na farme svojho otca v Krasnojarskom kraji. Páchateľom bol štyridsaťdvaročný pracovník farmy, ktorý ju po násilí ponechal v ohrade s prasatami v bezvedomí. Súd ho neskôr odsúdil na 23 rokov väzenia.
K tragédii došlo v novembri 2024. Muž menom Igor Zykov sa po konflikte s Mileniným otcom rozhodol pomstiť. Podľa ruského portálu NGS24 mal v úmysle poškodiť hospodárske zvieratá, no jeho plán nabral ešte desivejší smer.
Opitý vstúpil do stodoly
Zykov pod vplyvom alkoholu vošiel do stodoly, kde sa v tom čase nachádzala Milena, ktorá kŕmila prasatá. Medzi oboma došlo k hádke. Následne muž dievča brutálne napadol – udrel ju lopatou a potom ju znásilnil.
Po útoku jej zobral mobilný telefón a z miesta odišiel. Zranenú a v bezvedomí ju nechal ležať priamo vo výbehu. Podľa webu Readovka si bol vedomý toho, že ju zvieratá napadnú. „Nechal ju tam úmyselne. Vedel, že telo budú prasatá okusovať,“ uvádza portál.
Zúfalé hľadanie skončilo šokom
Rodičia dievčaťa sa v čase útoku nachádzali mimo farmy. Keď sa im Milena dlhší čas neozývala, obrátili sa na jej priateľa Vladimira Bedného, aby ju šiel hľadať.
To, čo našiel v stodole, ho úplne zlomilo. Podľa svedkov, ktorých cituje NGS24, vybehol v šoku von, zvracal a kričal o pomoc. Okamžite privolal záchranárov, no zdravotníci už nedokázali Milene pomôcť.
Podľa britského denníka Mirror dievča zomrelo po masívnej strate krvi. Jedno z prasiat jej pretrhlo stehennú tepnu, čo viedlo k rýchlemu vykrvácaniu.
Minulosť páchateľa šokovala aj súd
Vyšetrovanie odhalilo ďalší znepokojivý rozmer prípadu. Zykov už v minulosti sedel vo väzení za vraždu vlastného brata. Po prepustení mu však Milenin otec poskytol prácu a druhú šancu.
Súd ho teraz uznal vinným z vraždy, sexuálneho násilia a krádeže a uložil mu trest 23 rokov odňatia slobody. Prípad vyvolal v Rusku vlnu pobúrenia a otázky o zodpovednosti zamestnávateľov aj o zlyhaniach systému pri kontrole recidivistov.