Dom americkej herečky zhorel do tla len 3 mesiace po pôrode! Dnes... návrat do HONOSNEJ VILY!

LOS ANGELES - Pustošivé plamene divokého požiaru v januári 2025 zničili celé obytné štvrte Los Angeles a nešetrili ani domy hollywoodskych hviezd. Mandy Moore a jej rodina sa museli evakuovať a trvalo im viac než rok, kým sa domov vrátili. Mandy dnes ukazuje nový dom a odkazuje, že aj z popola sa dá povstať.
Hollywoodska hviezda Mandy Moore, známa zo seriálu This Is Us či ako hlas Rapunzel z rozprávky Na vlásku, prežívala minulý rok jedno z najväčších dramatických období svojho života, keď jej obydlie zasiahli divoké požiare v Kalifornia. Plamene, ktoré zničili tisíce domov, neuchránili ani jej vysnívaný dom, ktorý bol po kompletnej 4-ročnej rekonštrukcii takmer hotový.
Stalo sa to len 3 mesiace po tom, čo si Mandy domov priniesla svoje tretie dieťa, dievčatko Lou. Herečka spolu s manželom, hudobníkom Taylorom Goldsmithom a ich deťmi musela rýchlo evakuovať svoj rodinný dom. Garáž, zadný dom a hudobné štúdio boli úplne zničené a obsah hlavného domu bol nepoužiteľný.
Išlo o „takmer totálnu stratu“ kvôli intenzívnemu dymu a škodám. „Naša domáca pohoda bola spálená na popol… no prežili sme!“ Aj keď hlavná konštrukcia domu zázračne ostala stáť, dom nebol obývateľný a všetky veci – nábytok, oblečenie, detské hračky – museli ísť preč.
Teraz, po vyše roku od nepredstaviteľnej straty, Mandy hrdo ukazuje opravenú vilu, nádherne zariadenú v koloniálnom štýle s množstvom priestoru pre deti a rodinné aktivity. Nechýba obrovský bazén, krásna záhrada a prepychové zariadenie. Hoci Mendy verejne kritizovala úrady za ich pomalé byrokratické procesy, ktoré prestavbu domu sťažovali, podarilo sa jej dom obnoviť a znova sa doň nasťahovať. Na Instagrame ho ukázala v plnej kráse:
Herečkin dom v Los Angelskej štvrti Altadena je jeden z prvých, ktoré sa po požiari tešia novému životu. Za to, že ho verejne ukázala, si okrem obdivu vyslúžila aj poriadnu dávku kritiky. Neprajníci hovoria, že bohatá herečka ukazuje svoje majestátne sídlo, zatiaľ čo väčšina obyvateľov Altadeny stále nemá svoje domy opravené či znovu postavené a mnohí sa stále trápia s byrokratickými procesmi, ktoré im prestavbu ani neumožňujú.
