Kamenický predstavil výročnú správu: Poslanci ju preberali väčšinu dňa

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR v závere 11. rokovacieho dňa aktuálnej 46. schôdze ukončili diskusiu o Súhrnnej výročnej správe Slovenskej republiky za rok 2024, ktorú predložil minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD). Venovali jej väčšinu štvrtkového rokovania.
Ako v materiáli vyčíslilo Ministerstvo financií (MF) SR, schodok verejnej správy dosiahol na Slovensku v roku 2024 hodnotu 5,5 % hrubého domáceho produktu (HDP) alebo 7,2 miliardy eur. Medziročne sa tak zvýšil o 0,2 percentuálneho bodu (p. b.). Celkové verejné príjmy dosiahli 54,6 miliardy eur (42 % HDP) a celkové výdavky 61,8 miliardy eur (47,5 % HDP). V medziročnom porovnaní vzrástli príjmy o 1,6 miliardy eur a výdavky o 2,2 miliardy eur.
V piatok (13. 2.) ráno majú poslanci začať rokovanie dvomi novými bodmi, ktoré si zaradili do programu schôdze. Ide o návrh na zmeny v zložení výboru pre európske záležitosti a návrh na schválenie smernice o uskutočňovaní zahraničných pracovných ciest poslancov NR SR. Na 10.50 h majú terminované ospravedlnenie poslanca Igora Matoviča (Hnutie Slovensko - Za ľudí) podľa uznesení mandátového a imunitného výboru. O 11.00 h by mali hlasovať o dovtedy prerokovaných bodoch.