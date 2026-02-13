Olympiáda 2026 Ukrajinský hrdina v protiútoku: Žaluje olympijský výbor! Za sebou má desiatky europoslancov

CORTINA D'AMPEZZO / ŠTRASBURG – Z ľadového koryta sa konflikt presunul do politických kuloárov a súdnych siení. Škandál okolo ukrajinského skeletonistu Vladislava Heraskeviča, ktorého olympijsky výbor diskvalifikoval kvôli prilbe s podobizňami padlých krajanov, vyvolal búrku aj v Európskom parlamente. Kým športovec podáva žalobu na najvyšší súd v Lausanne, politici z Bruselu posielajú olympijským šéfom drsný odkaz.
Na stranu nekompromisného Ukrajinca sa postavilo približne 40 poslancov Európskeho parlamentu, ktorí žiadajú MOV o prehodnotenie trestu. Skupina zaslala Medzinárodnému olympijskému výboru (MOV) ostrý list, v ktorom vylúčenie Heraskeviča označujú za fatálnu chybu.
„Spomienka na utrpenie vojny a na športovkyne a športovcov zabitých v rozpore s medzinárodným právom nie je propagandou ani politickou demonštráciou. Toto pripomenutie je prejavom úcty a pamiatky. Tým zodpovedá podstate olympijskej myšlienky,“ uvádza sa v liste iniciovanom poslancom Erikom Marquardtom. Podľa politikov práve sankcionovanie takéhoto gesta nesie riziko, že samotný MOV bude vnímaný ako ten, kto robí politické rozhodnutia a podkopáva hodnoty olympiády.
Boj o česť na Športovom súde
Samotný Heraskevič sa však nemieni len nečinne prizerať – svoje vyhostenie z hier posunul na Športový arbitrážny súd (CAS). Tvrdí, že jeho vylúčenie je neprimerané a že mu vznikla nenapraviteľná športová ujma.
Ukrajinec argumentuje tým, že jeho prilba neporušuje žiadne bezpečnostné ani technické pravidlá. MOV však trvá na svojom – článok 50 Olympijskej charty zakazuje akékoľvek gestá politickej povahy na športoviskách. „Snažili sme sa nájsť kompromis, napríklad čiernu pásku na rukáve, ale on to odmietol. Nejde o to, aký odkaz chcel odovzdať, ale ako sa o to pokúsil,“ znie oficiálne stanovisko MOV.
Pre Heraskeviča ide o mimoriadne bolestivý moment, keďže na otváracom ceremoniáli bol práve on jedným z vlajkonosičov svojej krajiny. Po tom, čo mu bolo definitívne oznámené, že sa súťaže nemôže zúčastniť, neskrýval pred novinármi obrovské sklamanie. „Nedokážem to vyjadriť slovami. Cítim prázdnotu,“ priznal pre agentúru AP.